Copilul-minune al fotografiei! Cine este puștiul de 19 ani care l-a bifat pe Ronaldo și îl „vânează” pe Messi

ADVERTISEMENT

Tamas Horvath, Tommy așa cum îi spune toată lumea în Gruia, este deja unul dintre fotografii importanți ai României, deși are abia 19 ani. Originar din Cluj-Napoca, a ajuns fotograful numărul 1 de la CFR Cluj și a fost remarcat chiar și de Fabrizio Romano. Povestea sa cu aparatele foto începe încă din copilărie.

Cum a devenit Tommy omul din spatele imaginilor CFR-ului

Avea doar 16 ani când a intrat pentru prima dată pe gazon la un meci de SuperLiga. În acea perioadă, CFR Cluj se pregătea să câștige un nou titlu cu Dan Petrescu pe bancă. Primul contact cu fotbalul profesionist s-a suprapus cu una dintre cele mai mari sărbători ale clubului.

ADVERTISEMENT

„Eu de fotografie am fost pasionat tot timpul. De mic copil mă fascinau aparatele. Dar de fotografia sportivă m-am apucat pur și simplu pentru că îmi plăcea foarte mult fotbalul. Mergeam să le fac poze prietenilor mei când aveau meciuri, la copii și juniori. Eu aveam undeva în jur de 11-12 ani. Am făcut câțiva ani poze acolo și am zis: «Hai să încerc să cer o acreditare la CFR». Am ales CFR pentru că sunt fan de mic copil al acestui club. Spre surprinderea mea, am primit acreditare. Acela a fost primul meu meci de fotbal profesionist. L-am fotografiat în 2022, pe 1 mai”, ne povestește Tommy.

A urmat o perioadă în care a colaborat cu o publicație locală. Le oferea fotografiile de la fiecare eveniment sportiv din Cluj, iar ei îl ajutau cu acreditările. Baschet, fotbal, tenis, orice se juca în oraș, el era acolo.

ADVERTISEMENT

„Am vorbit cu un ziar local să mă ajute cu acreditările și eu le dădeam poze de la fiecare meci. Mă duceam la toate evenimentele sportive din Cluj. Absolut tot ce înseamnă sport. Și le dădeam lor pozele. Așa am început cariera mea de fotograf sportiv în Liga 1, să zicem”, își amintește Tommy.

ADVERTISEMENT

Fotograf oficial la 16 ani, în clasa a noua

A urmat perioada în care s-a remarcat la CFR Cluj. S-a apropiat de fostul fotograf al clubului, l-a ajutat la mai multe meciuri, iar relația creată cu departamentul de media și marketing din Gruia a contat enorm. Când postul a rămas liber, clubul l-a sunat direct pe el.

ADVERTISEMENT

„Eu m-am împrietenit cu fostul lor fotograf și îl ajutam mereu. M-a rugat să-l ajut când avea probleme și nu putea să facă poze. Și am zis că oricum sunt acolo la meci, îmi fac și eu niște relații. Și am zis: «De ce să nu ajut?». Când el a plecat de la CFR, având deja o conexiune cu echipa de marketing și social media și lucrând deja împreună în repetate rânduri, pe mine m-au contactat și mi-au spus că a plecat colegul lor și dacă nu vreau să-i iau locul. Practic, pe tot timpul liceului, din clasa a IX-a, eu deja am lucrat la CFR”. „Cu școala nu au fost probleme. Sunt o fire care învață și reține foarte repede. Când trebuia să plec de la școală, majoritatea profesorilor înțelegeau. Nu toți, într-adevăr, dar majoritatea au înțeles că puștiul ăsta face ceva ce alții nu fac niciodată”, mai spune Tamaș.

Cum a reușit să împace școala cu munca

Programul pare, la prima vedere, unul infernal pentru un copil de 16 ani. Tommy spune, însă, că nu a avut niciodată probleme la școală din cauza faptului că era angajat cu acte în regulă la CFR Cluj și trebuia să fie prezent în fiecare weekend pe stadion. El spune că nu a simțit niciodată că face un sacrificiu.

ADVERTISEMENT

„Deloc nu mi-a fost greu, pentru că făceam ceea ce-mi place, într-un mediu frumos, în care m-au acceptat foarte ușor. Nu m-am simțit niciodată ca un străin. Chiar am fost acceptat din prima și de staff, și de jucători.

Și cu școala nu au fost probleme. Sunt o fire care învață și reține foarte repede. Când trebuia să plec de la școală, majoritatea profesorilor înțelegeau. Nu toți, într-adevăr, dar majoritatea au înțeles că puștiul ăsta face ceva ce alții nu fac niciodată”, ne mai povestește fotograful celor de la CFR Cluj.

În același an în care a semnat cu CFR, a ajuns la un acord și cu Getty Images, una dintre cele mai mari agenții foto din lume. Experiența pe care a dobândit-o în perioada în care și-a făcut mâna la CFR Cluj l-a ajutat enorm. Totuși, a trebuit să treacă prin mai multe filtre. „La Getty, primul lucru pe care m-au întrebat când m-au contactat să vadă dacă aș vrea să lucrez cu ei, a fost ce echipament folosesc. În detaliu: ce obiective, ce aparate, modele și toate cele. Practic, asta contează la agențiile foarte mari”.

Șoc și groază la debutul pentru Getty Images!

Primul eveniment internațional pentru Getty a fost Grand Prix-ul de patinaj artistic de juniori de la Linz, organizat de International Skating Union. Acolo a venit și primul moment cu adevărat complicat pe care a trebuit să îl depășească.

„Chiar la primul meu eveniment pentru Getty Images mi s-a stricat hardul. Am pierdut toate pozele din ziua respectivă și a fost un șoc pentru mine. Am gestionat destul de bine situația. Ce poze erau deja livrate, erau livrate. Am completat brief-ul dat de organizator, mi-am contactat editorul, mi-au zis că se mai întâmplă, am cumpărat un hard nou și am continuat a doua zi. Dar a fost un eveniment neplăcut, din care înveți. E foarte important să ai backup. Dacă mergi la un eveniment de mai multe zile în altă țară, trebuie să ai backup”.

„Like a Family”, fotografia cu Vasile Mogoș care i-a adus recunoaștere internațională

Fotografia care i-a adus prima recunoaștere internațională a fost realizată la un derby din Superliga, CFR Cluj – FCSB. Subiectul era Vasile Mogoș, unul dintre cei mai expresivi fotbaliști români. Tamas îi știa obiceiul: jucătorul sărea peste colegii adunați în fața peluzei după fiecare gol.

„Îi știam gestul lui Vasile. Tot timpul făcea asta la gol. Și când am văzut că s-au strâns băieții în fața peluzei și l-am văzut pe Vasile că aleargă spre ei, știam că o să sară peste ei. M-am lăsat puțin în jos ca să nu iasă nocturna din cadru și, când a sărit peste ei, Vasile a acoperit nocturna complet. Pentru că lumina venea din spate, se văd și aburii care ies din gură. E una dintre pozele mele favorite”.

Fotografia, intitulată „Like a Family”, a intrat pe lista lungă a AIPS Sport Media Awards 2024, competiția globală organizată de Asociația Internațională a Presei Sportive, cu 2.065 de lucrări înscrise din 133 de țări și un juriu format din 40 de experți. Era înscrisă la categoria Sport Action.

Locul 10 în Europa!

La ediția din 2025, cu fotografia „Duel for the Nation”, un duel între João Cancelo și Miloš Kerkez la meciul Ungaria – Portugalia din preliminariile Cupei Mondiale, s-a clasat pe locul 10 în Europa la categoria Young Reporters Photography. Clasamentul a fost dominat de fotografi din Italia, Marea Britanie, Germania, Turcia și Spania.

„Sunt incredibil de mândru să anunț că fotografia mea a fost clasată în top 10 în Europa. Este o onoare uriașă să îmi văd munca recunoscută la acest nivel, alături de fotografi tineri atât de talentați din întreaga Europă. Mulțumesc tuturor pentru susținerea continuă. Călătoria continuă”, a fost mesajul lui Tommy.

Zouma în Gruia și fotografia ajunsă la Fabrizio Romano

Vara trecută, CFR Cluj a anunțat unul dintre cele mai neașteptate transferuri din istoria recentă a fotbalului românesc. Kurt Zouma, fundaș central, câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea și al Conference League cu West Ham, a semnat cu gruparea ardeleană. Tamas Horvath a fost printre primii care l-au văzut pe Zouma la baza din Gruia. Însuși Fabrizio Romano, cel mai cunoscut jurnalist de mercato, a folosit poza lui Tommy alături de Zouma.

„E o chestie aparte, dar vine și cu o responsabilitate foarte mare. E special să știi anumite lucruri înainte, dar trebuie să ai grijă să nu afle cineva, să nu arunci din greșeală o poză în public. Eu, la pozele de transferuri, am un hard separat și am foarte mare grijă să nu iasă nimic de la mine. Nu le spun nici prietenilor dacă știu că merg să pozez un transfer. Oricine mă întreabă: «Ce faci?», «Mă duc la lucru.» Atât. Dar când l-am văzut pe Zouma… deja presa voia confirmarea. Era de așteptat să vină. Se știa. Nu am avut probleme. Și pentru mine, Zouma a fost unul dintre fundașii mei preferați de pe vremea când juca la Chelsea. A fost ceva aparte să-l pozezi și chiar să faci o fotografie cu el. Și Fabrizio Romano a folosit poza cu mine când a anunțat transferul lui Zouma la CFR. Here we go!”. „La transferuri trebuie să ai grijă să nu afle cineva, să nu arunci din greșeală o poză în public. Eu, la pozele de transferuri, am un hard separat și am foarte mare grijă să nu iasă nimic de la mine. Nu le spun nici prietenilor dacă știu că merg să pozez un transfer. Oricine mă întreabă: «Ce faci?», «Mă duc la lucru.» Atât”.

Premiul Petru Fuchs, votul breslei

La , desfășurată la Muzeul Sportului din București, Tamas Horvath a primit Premiul „Petru Fuchs” pentru fotografie, cea mai importantă distincție acordată fotografilor sportivi din țară. Premiul este votat de colegii din presă, nu de un juriu. CFR Cluj a transmis un mesaj în care l-a felicitat pe omul lor.

„M-a luat prin surprindere telefonul domnului președinte când mi-a zis că am câștigat premiul. Și am fost foarte bucuros că am fost votat de colegii din presă. Adică munca mea înseamnă că este recunoscută de mai multe persoane și că este apreciată cu adevărat. Iar premiul în sine pentru mine a însemnat foarte mult. Pentru că acel premiu a fost câștigat, an de an, de fotografi care au experiență în fotografie egală cu vârsta mea sau chiar mai mare. Toată lumea s-a bucurat. Și colegii de la echipă, și familia. Ei au fost cei mai fericiți”.

România sau afară?

La întrebarea dacă ar pleca de la CFR la o altă ofertă, răspunsul vine fără ezitare. „În România, sincer, nu. Nu aș pleca la nicio altă echipă. Dar în străinătate, da. Pentru că este o altă experiență și îți faci foarte multe relații. Asta este una dintre cele mai mari oportunități când lucrezi la un club de fotbal: îți faci relații pe care altfel nu ai avea cum să le faci. Și bănuiesc că în străinătate oportunitățile sunt mult mai mari. Este un vis de-al meu să fotografiez oficial pentru un club mare din Europa”, ne mai spune Tommy plin de entuziasm.

Dacă ar fi să aleagă o echipă din afară, ar fi AC Milan, deși precizează că nu este un fan înrăit. Prioritatea, deocamdată, este să rămână consecvent față de ceea ce a construit.

„Acum, pe primul loc este CFR-ul. Dar dacă ar fi să aleg una din străinătate, ar fi AC Milan. M-aș duce la orice club din Italia sau Spania, pentru că mi se pare că acolo poți învăța foarte multe și poți experimenta altceva. Fotbalul este diferit față de cel de la noi”, și-a încheiat „confesiunea” talentatul fotograf din Cluj-Napoca.

Ronaldo bifat, Messi rămâne pe listă

Pe lista fotbaliștilor pe care i-a fotografiat se află deja Cristiano Ronaldo. Rămâne Lionel Messi, fotbalist pe care Tommy visează să îl prindă „pe viu”. „Cred că este visul oricărui fotograf sportiv sau al oricărui fan de sport să-l vadă pe Ronaldo pe teren. Și eu am avut ocazia să-l și fotografiez. Mai trebuie să-l pozez pe Messi și atunci e pachetul complet. În schimb, la Messi ajungi greu. America e departe și nici naționala lui nu prea ne ajută, pentru că este sud-american și rar vine în Europa. Dar voi face tot posibilul să îl pot fotografia și pe Messi”, spune hotărât fotograful celor de la CFR Cluj.

Derby-ul Marocului, peste El Clásico!

Pe lista derby-urilor la care vrea să ajungă sunt Inter – AC Milan, Raja Casablanca – Wydad, pentru galerii, nu neapărat pentru fotbal, și Boca Juniors – River Plate. El Clásico îl interesează mai puțin: „Mi se pare că El Clásico, deși este un spectacol fotbalistic, nu mai e derby-ul acela clasic care era când eram copil. Mi se pare mult mai comercial decât acum câțiva ani. În schimb, derby-ul Marocului, Raja Casablanca cu Wydad, mi se pare fascinant prin ceea ce fac fanii acolo. Și nu neapărat pentru fotbal m-aș duce, ci pentru atmosfera din stadion. Nu știu exact care sunt condițiile de securitate, dar mi se pare un derby epic”.

„Să nu facă asta pentru bani!”

La întrebarea ce sfat i-ar da unui tânăr de 15-16 ani care vrea să înceapă în fotografia sportivă, primul lucru pe care îl spune nu este despre echipament: „Să nu facă asta pentru bani. Dacă faci din pasiune și cu sufletul, vin și banii. Mi se pare o meserie pe care nu o poți face din obligație. Se vede cine face strict pentru bani și cine face din pasiune. Mergi la bază. Vorbești cu antrenorul înainte de meci: «Bună ziua, vreau să fac niște poze la meci. Vă dau și dumneavoastră pozele după aceea. Eu am nevoie de ele pentru portofoliul meu» Sunt convins că nu te refuză nimeni. Majoritatea academiilor nu au fotografi”.