Cora Schumacher, declarație specială pentru iubitul ei. A postat primele imagini, la un deceniu de la divorțul de Ralf Schumacher

În mediul online Cora Schumacher este foarte activă și îi ține la curent pe fani cu noutățile din viața sa. Iată ce declarație specială a lăsat pentru iubitul ei, la mai bine de un deceniu de la divorțul de Ralf Schumacher.

Cora Schumacher, în culmea fericirii alături de iubit

A lăsat deoparte resentimentele față de bărbatul cu care a avut o legătură vreme de peste un deceniu. Cora Schumacher se concentrează pe actuala legătură de iubire și nu mai ascunde că este o femeie îndrăgostită.

Fosta . Acum, a decis să aducă în lumina reflectoarelor persoana care o face fericită. A publicat mai multe poze cu un bărbat de origine americană, în vârstă de 43 de ani.

Potrivit , Steven Bo Bekendam este de profesie model. În urmă cu ceva vreme, acesta a fost acuzat de violență domestică și a așteptat trei luni să primească un răspuns din partea judecătorilor în cazul său.

Se pare că acest proces nu a fost un impediment pentru blondina care i-a făcut o declarație emoționantă. Nu s-a sfiit să recunoască că este împlinită și că și-a găsit, în sfârșit, sufletul pereche, după ani întregi în care a fost singură.

„El îmi oferă pace și speranță, mă face să cred din nou. El este Biblia de pe noptiera mea și tricoul pe care îl port”, a notat Cora Schumacher, în dreptul fotografiei cu actualul partener de viață, pe contul de Instagram.

„Merită totul… el este alesul”, este o altă descriere care apare în spațiul virtual. De această dată mesajul este însoțit de un emoticon în formă de inimă, semn că fosta soție a lui Ralf Schumacher este mai bine ca oricând.

Cora Schumacher, împlinită pe plan sentimental

Cora Schumacher a ajuns în centrul atenției datorită relației pe care a avut-o cu fratele celebrului Michael Schumacher. Cei doi au divorțat în anul 2015, povestea lor de dragoste începând în anii 2000. A fost o relație desprinsă din lumea mondenă a curselor de Formula 1.

Au format un cuplu vreme de 14 ani, însă au decis să se despartă. După separare pilotul german a surprins pe toată lumea cu orientarea sa, dezvăluind că urmează să ajungă la altar în următoarea perioadă cu alesul inimii sale.

Lucrurile merg de minune și pentru frumoasa blondină. Aceasta a cunoscut pacea și liniștea alături de actualul partener de viață cu care s-ar iubi de aproximativ 6 ani. Cu toate acestea, au preferat să fie discreți legat de sentimentele lor.

În prezent, Cora Schumacher . Traversează o etapă frumoasă în planul amoros, aspect care se observă și în viața fiului său și al fostului soț, David. Tânărul s-a logodit recent.