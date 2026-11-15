Corbu, imperial! Apropiatul lui Hagi anunță că era lui Răzvan și Marius Marin la națională s-a terminat

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Victoria României cu Polonia, scor 2-1, a deschis o dezbatere importantă la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul liniei de mijloc a echipei naționale. Unul dintre jucătorii lăudați este Marius Corbu, iar acesta este văzut ca un jucător care va deveni o constantă în următorii ani.

Verdict categoric în privința lui Răzvan și Marius Marin după România – Polonia

, scor 2-1, iar evoluțiile unor fotbaliști din noua generație au atras atenția în mod deosebit. Printre remarcați s-a numărat Marius Corbu, mijlocașul care a demonstrat că poate reprezenta o soluție importantă pentru echipa națională.

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La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a analizat și a susținut că meciul de pe Arena Națională ar putea marca începutul unei schimbări majore la mijlocul terenului. Moderatorul emisiunii s-a arătat impresionat de modul cum a intrat pe teren Marius Corbu la debutul său în prima reprezentativă și a întrebat dacă acesta poate să le ia locul la mijlocul terenului lui Răzvan și Marius Marin. Dezvăluirea a venit din partea lui Marius Mitran, apropiat al selecționerului, care s-a arătat convins că în curând cei doi îi vor lăsa locul sub tricolor jucătorului care impresionează la Ferencvaros. „Eu chiar știu asta”, a fost reacția lui Marius Mitran, întrebat dacă era lui Marius și Răzvan Marin la naționala României s-a terminat.

Ce a spus Mihai Stoichiță despre Marius și Răzvan Marin

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a admis că tinerii mijlocași încep să pună presiune pe fotbaliștii consacrați, dar nu consideră că Răzvan Marin și Marius Marin trebuie scoși deja din calculele echipei naționale. În viziunea oficialului FRF, cel mai important câștig al acestei perioade este apariția concurenței reale pe posturi.

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Stoichiță a subliniat că jucătorii din noua generație nu trebuie priviți automat ca înlocuitori definitivi ai celor cu experiență, ci ca soluții care pot ridica nivelul întregului lot: ”Nu sunt neapărat de acord, pentru că este un moment în care apare concurența și pentru ei. Ăsta e adevărul. Jucătorii tineri, care vin din altă generație, care vine din spate, cum e Corbu, apar ca o concurență pentru cei care au fost până acum piloni de rezistență la echipa națională”, a spus Stoichiță.

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”Cum să mi se pară Corbu? Am o relație foarte bună cu el, îl știu de când era copil, de când a plecat în Ungaria. Îmi este un jucător apropiat care mie mi-a plăcut foarte mult. Aseară mă uitam și i-am dat dreptate lui Gică Hagi că l-a chemat. M-am uitat săptămâna trecută la Milan – Ferencvaros. Uitați-vă cum joacă Corbu împotriva Milanului. Este un tip care nu are complexe”, a explicat oficialul FRF.