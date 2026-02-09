Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv

Cristiano Bergodi rupe tăcerea după mega-scandalul de la CFR Cluj - U Cluj. Tehnicianul italian al Universității dezvăluie ce i-a strigat, de fapt, Andrei Cordea, la derby-ul de sâmbătă din Gruia.
Adrian Baciu
09.02.2026 | 11:54
Cordea ma injurat de morti Cristiano Bergodi rupe tacerea in direct cu Horia Ivanovici dupa megascandalul de la Cluj Exclusiv
breaking news
Prima reacție a lui Cristiano Bergodi după mega-scandalul de la CFR - U Cluj: ce i-a strigat Cordea. Sursa foto: colaj Fanatik
La două zile după scandalul monstru de la meciul din SuperLiga dintre CFR Cluj și U Cluj, Cristiano Bergodi, tehnicianul implicat într-un conflict cu jucătorul gazdelor, Andrei Cordea, a oferit prima reacție în presă. Acesta a dezvăluit, într-un dialog cu Horia Ivanovici, ce i-a strigat, de fapt, fotbalistul echipei gazdă.

Cristiano Bergodi, prima reacție după mega-scandalul de la CFR – U Cluj: ce i-a strigat Cordea

În premieră în presa din țară, Cristiano Bergodi a oferit prima reacție după scandalul uriaș de la CFR Cluj – U Cluj. La FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul italian al „Șepcilor roșii” a dezvăluit, într-un dialog cu Horia Ivanovici, ce s-a întâmplat, de fapt, pe teren. Ce i-a spus Andrei Cordea în finalul meciului.

Bergodi expune, pas cu pas, cum a escaladat conflictul dintre el și Cordea. Italianul admite că fotbalistul rivalilor din Gruia i-a adresat injurii „de morți”. În ciuda acestor cuvinte, tehnicianul de 61 de ani spune că regretă ieșirea pe care a avut-o.

Nistor vorbea cu Cordea. Apoi, eu i-am spus lui Cordea să plece de acolo. A fost momentul în care eu am auzit de la el o vorbă urâtă în limba română. (n.r. e adevărat că v-a înjurat de mamă?) M-a înjurat de morți, să spunem așa. Recunosc că eu nu cunosc bine limba română. Acesta a fost momentul în care, un pic, m-am supărat. După 1-2 minute, când s-a oprit meciul, el venea spre centrul terenului. El a spus că i s-a adresat lui Nistor, spre bancă.

Apoi, a făcut din nou gesturi urâte și obscene. Atunci, în acel moment, m-am supărat foarte mult. Normal, că regret ceea ce s-a întâmplat. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Mi-a confirmat și asistentul meu. Și el a văzut că (n.r. Cordea) făcea gesturi obscene”, spune Bergodi.

Ce spune Bergodi despre momentul în care s-a îndreptat furios spre Cordea: „Nu m-am dus să-l bat”

Imaginile de la TV au arătat un Bergodi extrem de furios. În ciuda acestui aspect, antrenorul italian spune că nu s-a dus spre Andrei Cordea pentru a-i aplica o corecție fizică.

„Nu m-am dus spre el să–l bat. Nu există așa ceva. Eu sunt un om civilizat. M-am dus să-l întreb de ce a făcut așa ceva. Poate între jucători se poate întâmpla ceva, se spun vorbe urâte. Eu m-am dus la el și l-am luat de obraz. Am vrut să-i spun de ce a făcut asta. Eu nu l-am luat de gât.

Ok, i-am pus mână în ceafă, apoi, când s-a întors i-am pus mâna pe obraz. Nu am vrut să-l iau de gât. Nu fac eu astfel de lucruri urâte. Apoi, după mai multe secunde au venit toți ceilalți, Muhar și alți jucători.

Normal că i-am împins. Au mai venit și Djokovic, oameni din staff. S-a scris un lucru incredibil de urât despre mine: că am dat cu pumnul. Cu tot respectul, eu nu am dat cu pumnul. Nici în Cordea, nici în Muhar. Eu doar i-am împins, dar nu am dat cu pumnii. Nu există așa ceva”, spune Bergodi.

De ce a explodat de nervi Cristiano Bergodi în momentul în care a fost înjurat de morți: „Am avut și eu o soră care a murit”

Cristiano Bergodi spune că asemenea momente, în care este înjurat de morți, îi provoacă o stare extrem de delicată din punct de vedere emoțional. Italianul dezvăluie că în trecut a pierdut o soră. „Eram foarte supărat. Eu am suferit mult. Când se spune de morți, de mamă, de asta.. eu am avut o soră care a murit de tânără”.

 

Știre în curs de actualizare…

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
