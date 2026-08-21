Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Cordea și Korenica, scoși pe tarabă!”. Ce preț le-a stabilit CFR Cluj celor doi jucători. Exclusiv

CFR Cluj este gata să renunțe la Andrei Cordea și Meriton Korenica. Cei doi pot pleca până săptămâna viitoare, iar prețurile au fost reduse drastic. Cât costă vedetele din lotul lui Șumudică.
Alex Bodnariu
21.08.2026 | 14:09
Cordea si Korenica scosi pe taraba Ce pret lea stabilit CFR Cluj celor doi jucatori Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj își vinde vedetele! Cordea și Korenica pot pleca imediat!
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Situația de la CFR Cluj devine tot mai complicată. Problemele financiare îi obligă pe șefii clubului să ia măsuri drastice, iar Marius Șumudică ar putea pierde doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei. Andrei Cordea și Meriton Korenica pot pleca din Gruia chiar în următoarele zile.

CFR Cluj își vinde vedetele! Cordea și Korenica pot pleca imediat!

CFR Cluj a intrat în insolvență și încearcă să facă rost rapid de bani. Situația este cu atât mai dificilă cu cât Șumudică a cerut întăriri pentru a redresa echipa. În loc să primească imediat jucători noi, antrenorul riscă însă să rămână fără două dintre principalele sale arme.

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Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Andrei Cordea și Meriton Korenica au fost „scoși pe tarabă”. Conducerea este pregătită să îi cedeze, iar pretențiile financiare au scăzut considerabil din cauza situației prin care trece clubul.

CFR Cluj ar fi dispusă să accepte aproximativ 400.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi fotbaliști. Dacă apar oferte concrete, ardelenii sunt gata să negocieze și să le permită să plece. Astfel, nevoia urgentă de lichidități poate duce la pierderea a doi dintre cei mai valoroși oameni din lot.

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Pentru Marius Șumudică ar fi o lovitură grea. În cazul în care CFR ar încasa aproximativ 700.000-800.000 de euro în total pentru Cordea și Korenica, tehnicianul ar putea rămâne fără amândoi. Totul într-un moment în care antrenorul consideră că lotul trebuie întărit, nu slăbit.

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„Există posibilitatea ca până săptămâna viitoare Korenica și Cordea să plece. Au fost scoși pe tarabă. Prețurile sunt cu discount. Se ajunge la 400.000 de euro. Clubul este într-o situație atât de dramatică încât îi scoate la tarabă.

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Informația bombă de ultimă oră este că doi dintre cei mai buni jucători, vedetele echipei, Andrei Cordea și Korenica, pot să plece până săptămâna viitoare. Dacă vin oferte pentru amândoi de 700.000 de euro, Șumudică rămâne fără ei. Pe cine mai antrenează? E ușor să-i dai palme omului acum”, a declarat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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