Coreea de Sud – Cehia, LIVE VIDEO în grupa A de la CM 2026. Echipe probabile, statistici OPTA, live fază cu fază

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Coreea de Sud – Cehia este cel de-al doilea meci al Campionatului Mondial din acest an. Confruntarea se joacă la ora 05:00 și aduce față în față două naționale de pe continente diferite. Rămâi pe site pentru toate detaliile importante legate de această partidă, de la echipe, la statistici, scor live, reacții și clasament.

Coreea de Sud – Cehia LIVE la CM 2026. Al doilea meci al Campionatului Mondial

După deschiderea Campionatului Mondial, care are loc joi, 11 iunie, prin meciul dintre Mexic și Africa de Sud, ziua de vineri începe în forță. Coreea de Sud și Cehia se duelează de la ora 05:00. , unde se află și naționalele menționate anterior. Rămâne de văzut cine va începe cu dreptul trofeul și își va putea face primele calcule despre ce urmează.

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Echipe probabile, statistici OPTA și desfășurarea meciului

Campionatul Mondial 2026 Coreea de Sud 2026-06-12T02:00:00Z Cehia

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri, A = assist, CR = cartonașe roșii, CG = cartonașe galbene, CO = cornere, Ș = șuturi, ȘP = șuturi pe poartă, OF = offsideuri, FC = faulturi comise, FP = faulturi permis, PAR = parade ale portarilor.

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Group Stage Locul 3 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Germania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Franța 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Mexic 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Olanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Portugalia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ SUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Brazilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Anglia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Spania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ▼ Belgia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Capul Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Egipt 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Croația 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Japonia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Maroc 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Bosnia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Africa de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Elveția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Cehia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Columbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Panama 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Turcia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Scoția 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Noua Zeelandă 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Iordania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Norvegia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 # Echipă J V E Î GM GP GD Pct 1 ▼ Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ▼ Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ▼ Coasta de Fildeș 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ▼ Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ▼ Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 ▼ Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 7 ▼ Irak 0 0 0 0 0 0 0 0 8 ▼ Coreea de Sud 0 0 0 0 0 0 0 0 9 ▼ Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ▼ Arabia Saudită 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ▼ Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ▼ Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0

Cum s-a calificat Coreea de Sud la Cupa Mondială 2026

Coreea de Sud s-a calificat la Cupa Mondială FIFA 2026 prin runda a treia a preliminariilor asiatice (AFC), terminând pe primul loc din grupa C, ceea ce le-a oferit calificare directă la turneul final. Calificarea a continuat tradiția impresionantă a sud-coreenilor: Cupa Mondială 2026 reprezintă a 11-a participare consecutivă și a 12-a participare totală la turneul final.

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Cum s-a calificat Cehia la CM 2026

Cehia s-a calificat la Cupa Mondială 2026 prin barajele europene (play-off-urile UEFA), nu direct din grupă. A terminat pe locul 2 în grupa sa de calificare, în spatele Croației, și astfel a mers în play-off. În semifinala play-off-ului UEFA a întâlnit Irlanda. După ce a revenit de la 0–2, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde cehii s-au impus cu 4-3.

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În finala play-off-ului, calificarea s-a decis tot după loviturile de departajare. Cehia a jucat împotriva Danemarcei. După 2–2 după prelungiri, Aceasta este prima calificare a Cehiei la o Cupă Mondială după ediția din 2006, punând capăt unei absențe de 20 de ani.

Cote pariuri Coreea de Sud – Cehia

SUPERBET înclină balanța către Coreea de Sud în privința victoriei. Cota asiaticilor pentru un succes este de 2,70. Un succes al cehilor este cotat cu 2,90, în timp ce o eventuală remiză a primit cota de 3,05. Pasionații de goluri pot miza pe variantele „peste 1.5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, care au cote de 1,41, respectiv 1,92.

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