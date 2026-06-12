Sport

Coreea de Sud, echipa care nu renunţă niciodată! Recordul inedit stabilit de asiatici după revenirea incredibilă cu Cehia

Coreea de Sud a câştigat cu 2-1 meciul inaugural de la Cupa Mondială, împotriva Cehiei. Europenii au deschis scorul prin Krejci, dar asiaticii au întors prin reuşitele lui Hwang In-Beom şi Oh Hyeon-Gyu.
Marian Popovici
12.06.2026 | 11:25
Coreea de Sud echipa care nu renunta niciodata Recordul inedit stabilit de asiatici dupa revenirea incredibila cu Cehia
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Echipa care nu renunţă niciodată! Recordul stabilit de Coreea de Sud după întoarcerea de scor cu Cehia. Sursa: Profimedia
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Coreea de Sud a început perfect Campionatul Mondial din America. Asiaticii s-au impus cu 2-1 în faţa Cehiei, într-un meci disputat la Guadalajara. Toate cele trei goluri au venit în a doua repriză, după o primă parte dominată de Son şi compania.

Coreea de Sud, întoarcere spectaculoasă cu Cehia

Contrar cursului jocului, Cehia a deschis scorul prin Krejci, la prima mare ocazie de gol. Coreea de Sud şi-a continuat jocul avântat şi a reuşit să egaleze în minutul 67 prin Hwang In-Beom, care a profitat de lentoarea apărării cehe, a întors în fundaş, l-a păcălit pe portar şi a marcat cu o scăriţă.

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Cehia a marcat pentru 2-1 în minutul 77, dar Soucek se afla în poziţie de ofsaid. Asiaticii au dat lovitura în minutul 80 prin Oh Hyeon-Gyu, care a marcat din centrul careului, după o centrare excelentă venită din banda dreaptă. S-a încheiat 2-1 şi asiaticii iau o opţiune serioasă la calificare.

Record inedit: 14 din ultimele 15 goluri marcate de Coreea de Sud la Mondiale au venit în repriza a doua

Odată cu această întoarcere spectaculoasă, Coreea de Sud bifează un nou record la Cupa Mondială. 14 din ultimele 15 goluri marcate de asiatici la turneele finale au venit în partea secundă a meciurilor, ceea ce arată spiritul combativ al acestora.

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În 2022, la Campionatul Mondial din Qatar, Coreea de Sud a bifat una dintre cele mai dramatice calificări în fazele superioare. Înaintea meciului cu Portugalia din ultima etapă a grupelor, asiaticii aveau nevoie de victorie. Doar că lusitanii au început perfect şi au deschis scorul prin Horta, minutul 5.

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Gwon a egalat în minutul 27, care este singurul gol marcat în prima repriză de sud-coreeni la Mondiale din ultimele 15. S-a mers cap la cap până în minutul 90+1 când Son a pornit un contraatac devastator, iar Hwang a marcat golul de 2-1, care califica echipa în fazele superioare.

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  • 11 participări consecutive are Coreea de Sud la Mondiale
  • 4 este locul ocupat de Coreea de Sud la Mondialul din 2002, pe care l-a şi găzduit

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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