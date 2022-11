Coreea de Sud – Ghana 0-0, în Grupa H la Campionatul Mondial 2022. Bătălia pentru un loc în optimi. Video

Arriving in style! 🇬🇭 |

Meciul Coreea de Sud – Ghana are loc luni, 28 noiembrie, cu începere de la ora 15:00, în cadrul etapei a 2-a din Grupa H la turneul final al CM din Qatar. În prima etapă, , iar Ghana a cedat cu 3-2 în faţa Portugaliei, meci în care lusitanii au primit cu uşurinţă un penalty.

Coreea de Sud – Ghana, primul meci din etapa a 2-a din Grupa H la Campionatul Mondial 2022

Meciul Coreea de Sud – Ghana este unul foarte important pentru configuraţia Grupei H. Ambele echipe au mare nevoie de cele trei puncte, pentru a mai putea spera la o calificare de pe locul 1, pentru că prima poziţie pare a fi de partea lui Cristiano Ronaldo şi compania.

Unde se joacă meciul dintre Coreea de Sud şi Ghana

Confruntarea Coreea de Sud – Ghana se desfăşoară luni, 28 noiembrie, de la ora 15:00, pe stadionul “Education City” din localitatea Al Rayyan, în etapa a 2-a din Grupa H la turneul final al CM din Qatar, un stadion de 40.000 de locuri, care însă aproape sigur nu va fi plin nici la acest meci, cum nu a fost la nici unul, chiar dacă suporteri ai sud-coreenilor sunt destul de mulţi.

Pe acest stadion s-au disputat deja trei partide la turneul final şi abia în cea de a treia spectatorii au văzut şi goluri. Au fost două jocuri cu scoruri albe, Danemarca – Tunisia şi Uruguay – Coreea de Sud. Polonia – Arabia Saudită s-a terminat 2-0. Sud-coreenii joacă aşadar pe acelaşi stadion unde au evoluat şi prima dată.

Cine transmite la TV partida

Partida Coreea de Sud – Ghana se joacă luni, 28 noiembrie, de la ora 15:00, şi va fi televizată în direct şi în exclusivitate pe postul TVR 1. O mai puteţi viziona intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

Peste tot în Qatar, deci şi la Al Rayyan, care este foarte aproape de capitala Doha, este o vreme foarte călduroasă, ploaia fiind probabil ceva ca un OZN pentru cei din această zonă. Temperatura care se va reflecta în aer, la ora 15:00, va fi de 32 de grade, dar pe stadioane va fi mai degrabă rece, la maxim 20-21 grade.

Tot ce trebuie să știi despre Coreea de Sud – Ghana, de la Cupa Mondială 2022, dacă jucați la pariuri

Un meci dificil pentru pariori. Nu sunt două echipe de top, dar au câţiva jucători de valoare care pot face diferenţa, cum sunt Son sau fraţii Ayew. FANATIK prezintă cele mai importante informaţii înaintea partidei dintre Coreea de Sud şi Ghana.

Fără absenţe în Coreea de Sud – Ghana

La acest meci extrem de important pentru ambele echipe nu sunt probleme de lot care să pună în încurcătură pe cei doi selecţioneri. Paulo Bento, selecţionerul echipei asiatice, a spus că a fost foarte mulţumit de egalul cu Uruguay, pentru că echipa sa are astfel şanse la locul 2. Nu sunt probleme care să îi încurce planurile tactice.

Otto Addo, selecţionerul de 47 de ani al Ghanei, a fost extrem de supărat de . El nu s-a sfiit să spună că lusitanii au primit multe cadouri din partea arbitrilor, dar odată încheiat acel meci acum totul se concentrează pe partida cu Coreea de Sud şi important este că are jucătorii valizi.

Englezul Anthony Taylor va conduce meciul Coreea de Sud – Ghana

Meciul dintre Coreea de Sud şi Ghana va avea parte de prezenţa unuia dintre cei mai buni arbitri europeni, englezul Anthony Taylor, aflat la al doilea turneu final de CM consecutiv după cel din Rusia, între care a intercalat şi turneul final al EURO 2020. Este un arbitru recunoscut pentru faptul că acordă multe cartonaşe în meci.

Nicio națiune africană nu a ajuns mai departe de sferturile de finală, aşa cum a reușit şi Ghana în 2010, dar orice speranță legată de repetarea acelei performanțe ar putea dispărea dacă nu va reuși să revină după înfrângerea cu 3-2 în fața lusitanilor. ”Stelele Negre” au calitățile necesare pentru a pune probleme Coreei de Sud și au demonstrat în mod constant capacitatea de a înscrie goluri, marcând în zece dintre cele 13 meciuri pe care le-au disputat vreodată la Cupa Mondială.

Cote la pariuri

Este o partidă extrem de echilibrată şi pentru casele de pariuri. Există o echipă care a primit statut de favorită. Este Coreea de Sud, care a primit cota de 2,55. Ghana are cotă de 3,10, deci foarte apropiată. Şansă dublă 1X are cotă 1,40 iar şansă dublă X2 are cotă de 1,55. Gol marcat de sud-coreeni ajunge la 1,30, iar golul reuşit de Ghana este de 1,40.

Sunt patru întâlniri directe între cele două naţionale, dar toate în partide cu caracter amical. Avem trei victorii ale Ghanei şi una singură a asiaticilor, dar interesant este că de fiecare dată s-au marcat cel puţin trei goluri: 3-1 de două ori în 2006, 4-0 în 2015 şi 1-2 în 2011.