Coreea de Nord a publicat imagini din spațiu cu ultima lansare de rachetă. Evenimentul, condamnat de SUA

Duminică, 30 ianuarie 2022, Coreea de Nord a efectuat ceea ce se consideră a fi cea mai mare lansare de rachete din 2017 încoace. Vecinii din Coreea de Sud spun că lansarea a avut loc la ora locală 07:52 în largul coastei de est a Coreei de Nord.

La 24 de ore după eveniment, regimul de la Phenian Coreea a publicat o serie de imagini despre care spune că au fost făcute în timpul testării celei mai puternice din ultimii 5 ani.

Aceste fotografii evidențiază părți ale peninsulei coreene și zonele înconjurătoare, scrie .

Agenția de presă de stat KCNA a anunțat luni, 31 ianuarie, că țara a lansat o rachetă Hwasong-12 cu rază medie de acțiune capabilă să atingă teritoriul SUA din Pacific. Racheta a fost cea mai puternică pe care regimul Kim Jong-un a testat-o ​​de la sfârșitul anului 2017 până în prezent.

