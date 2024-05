Coregrafă celebră din România vorbește, în premieră, despre fetița pe care a ținut-o ascunsă! Exclusiv

Zizik, celebra coregrafă, vorbește, în exclusivitate, despre soțul și fetița ei. Arianna este copia fidelă a mamei ei și participa deja la concursuri de dans.

Zizik face dezvăluiri exclusive despre riscurile meseriei

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Zizik sau Alexandra Negulescu pe numele de buletin ne spune de când are această poreclă. Zizik a lucrat, ani de zile, co-prezentatoare la matinalul Antenei Stars. În premieră, frumoasă coregrafă ne vorbește despre fetița ei, Arianna. Aflăm cum a depășit Zizik probleme de sănătate pe care le-a avut de curând, când a stat un timp în spita, și la ce riscuri se supune zilnic atunci când are de dansat.

“Pasiunea mea a devenit un bussines”

Dansul, o meserie extrem de grea. Cum și când ai decis că vrei să faci acest lucru?

-Dansul este o pasiune, de la o vârstă fragedă, care a devenit profesie din dorința de a nu renunța niciodată la ceea ce iubesc să fac. De la vârsta de 15 ani am început să câștig primii bani din dans și, treptat, pasiunea mea a devenit un bussines.

“Nu mă aflu întotdeauna în circumstanțe care să îmi ofere siguranță”

Cât de periculos este să călătorești peste tot, să interacționezi cu toate tipologiile de oameni?

-Acest job vine cu bune și cu rele, bineînțeles. Partea mai puțin plăcută este că trebuie să lucrez până târziu și nu mă aflu întotdeauna în circumstanțe care să îmi ofere siguranță. Totuși, nu am avut niciodată parte de vreo experiență în care să mă aflu în pericol sau să îmi fie frică pentru siguranța mea.

Cât de dificil este să înveți o coregrafie? De câte ori te-ai accidentat și cât de grav, încercând să execute anumite mișcări?

-Coregrafiile sunt diferite, cu nivel treptat de complexitate, așa că depinde de mulți factori cât de repede pot asimila mișcările. În mod normal le prind destul de repede, asta și prin prisma experienței pe care o am în dans.

Încălzirea reprezintă o etapă importantă pentru un dansator și executarea unei coregrafii, dar mă și ajută să nu mă accidentez și să pot exersa orice pași de dans. până acum și mă bucur foarte mult, deoarece este foarte greu pentru un coregraf să nu poată preda sau concepe coregrafii din cauza unei probleme medicale.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Sigur că da, eram la un concert pe scenă, . În momentul executării unei mișcări am căzut în șezut cu forță, însă am reușit să o scot la capăt cu alte mișcări sperând că publicul nu a observat căzătura zdravănă.

Zizik vorbește despre porecla primită în copilărie

De unde porecla de Zizik, când a început lumea să-ți spună așa?

-Zizik este o poreclă pe care am primit-o la vârsta de aproximativ 9, 10ani când interpretam, la actorie, rolul unei rockerițe pe nume Zizik. Colegii mei au spus că mă reprezintă foarte bine și așa mi-a rămas porecla din acel moment.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Încă de mică am fost un copil energic și cu o personalitate debordantă. Mama a tras greul cu mine deoarece nu era zi să nu fac vreo boacănă sau să nu fug de lângă ea pe stradă, în magazine.

Zizik își aduce aminte de perioada liceului: “Nu mai găseam distractiv să mă răzvrătesc”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cel mai rebelă?

-Perioada de adolescență a fost cumva echilibrată pentru mine, deoarece mi-am consumat majoritatea momentelor de rebeliune în copilărie. Deja dansam de ceva timp când eram la liceu și nu mai găseam distractiv să mă răzvrătesc. Așa că eram conștiincioasă, dar în același timp eram și mult timp plecată la antrenamente și spectacole, așa că mă focusam pe învățat și dans.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Am încercat să copiez în liceu, însă domnul profesor de istorie a văzut că am devenit instant roșie la față. M-a prins copiind, mi-a luat foaia și mi-a pus nota 2. Concluzia este că nu am fost niciodată capabilă să copiez, deoarece toți profesorii își dădeau seama instant.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată m-am îndrăgostit la vârsta de 15 ani, când simțeam fluturi în stomac de fiecare dată când îl vedeam.

Îți mai aduci aminte care a fost cea mai mare gafă pe care ai făcut o într-o relație?

-Cea mai mare gafă a fost să îi trimit prietenului meu de atunci mesajul despre el, pe care voiam să îl trimit prietenei mele cele mai bune.

Zizik și-a câștigat primii bani chiar din adolescență

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Am devenit independentă financiar în adolescență și am fost extrem de fericită să ajung să mă întrețin singură din ceea ce iubeam să fac, din dans. Iar primii bani i-am cheltuit pe cumpărături pe care le-am făcut împreună cu mama mea.

Zizik vorbește despre fiica ei, Arianna

Eșți o mămică fericită. Arianna îți moștenește talentul? Dar de la tăticul ei ce a luat?

-Ariannei îi place să danseze, însă nu sunt convinsă încă dacă îi place cu adevărat sau e doar atrasă prin faptul că mă vede mereu în sala de dans. De la tatăl ei, dar și de la mine, a luat ambiția și dorința de a fi mereu prima în tot ceea ce face.

“Fetița noastră vorbește trei limbi străine fluent”

Tu ești româncă, iar tatăl Ariannei neamț. Cum reușiți să vă înțelegeți cu Ari?

-Fetița noastră vorbește trei limbi străine fluent, germană, engleză și română.

În cât timp ți-ai revenit, după naștere? Ai ținut vreun regim sau stilul de viață te-a ajutat?

-După nașterea Ariannei a durat în jur de 1 an de zile să mă simt din nou cumva aproape 100% de cum eram înainte, iar dansul clar m-a ajutat enorm. Dietă nu am ținut niciodată, însă nu exagerez cu nimic în alimentație.

De curând știu că ai avut niște probleme de sănătate, ai stat mult cu perfuzii. Spune-mi cum te simți acum?

-Da, am avut niște probleme cu rinichii și a fost foarte dureros, însă după tratament mă simt bine și sper să nu mai ajung vreodată în situația asta.

Acum 2 ani, două colege de-ale tale au fost implicate într-un accident cumplit. Cum se simt acum?

– , dar mulțumim lui Dumnezeu, sunt foarte bine acum. Continuă să danseze și să predea, la rândul lor, mai departe, copiiilor dansul.

Zizik a învățat să gătească fiind co-prezentatoare la un matinal

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Nu îmi place să gătesc. De mică am avut foarte multe activități extra-școlare și nu am avut timp să petrec în bucătărie alături de mama. Nu am învățat să iubesc să gătesc, dar am experimentat destul de mult la emisiunea la care am lucrat. Pe această cale le mulțumesc colegilor mei care m-au ajutat și au avut-o răbdare cu mine.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Cred că cele mai grele momente sunt de câte ori copilul se îmbolnăvește și simțit că ești neputincios în fața bolii.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-În afară de dans, ador să călătoresc și să mă uit acasă, de câte ori am ocazia, la filme. Ador să vizionez cât mai multe seriale, mă liniștesc.

“Nu am considerat vreodată că sunt superioară celor din jurul meu”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Pot spune cu mâna pe inimă că, datorită educației date de părinții mei, a profesorilor și instructorilor care m-au îndrumat, nu m-am schimbat deloc. Nici nu am considerat vreodată că sunt superioară celor din jurul meu. Consider că întotdeauna este cineva mai bun decât tine și mereu voi avea de învățat.

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta? Personal și profesional.

-Ador viața pe care o am cu părți bune și rele și nu aș vrea să schimb nimic din trecutul meu. Fiecare parte m-a ajutat să devin femeia și mama de astăzi.