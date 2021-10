Coregrafia Barcelonei pentru „El Clasico”! Catalanii au anunțat ce spectacol pregătesc. Foto

Catalanii au postat deja o fotografie cu întreaga coregrafie pe care o vor afișa la derby-ul cu Real Madrid de duminică, 24 octombrie, de la ora 17:15.

Va fi primul „El Clasico” după mulți ani în care Lionel Messi nu va juca, fostul căpitan al Barcelonei ajungând în vară la PSG, sub formă de jucător liber de contract.

, iar clubul a anunțat pe rețelele de socializare ce coregrafie vor afișa la duelul cu Real Madrid. Întreg stadionul va fi înconjurat de culorile echipei, alături de două mesaje:

„Som-hi Culers” (Haideți, culers!) și „Barca, arai sempre” (Barcelona, acum și pentru totdeauna).

🏟 This is what Camp Nou will look like on Sunday

— FC Barcelona (@FCBarcelona)