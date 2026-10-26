„Coregrafia bombă, echipa dinamită, glonțul a plecat spre Rapid!”. Toate secretele din vestiarul FCSB după 4-1 în derby

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Cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe bancă, FCSB pare o echipă total schimbată. Acest lucru s-a văzut în primul rând pe teren, acolo unde rezultatele au venit instant: 3 victorii în 3 partide. Totul a culminat cu succesul categoric din meciul cu Rapid. O persoană importantă din colectivul „roș-albastru” dezvăluie toate secretele din vestiarul FCSB după acest 4-1 spectaculos din derby.

Secretele din spatele schimbării totale a celor de la FCSB în derby-ul cu Rapid

Mandatul cu numărul 3 al lui Reghecampf pe banca celor de la FCSB are, momentan, un procentaj de victorii de 100%. Liderul Peluzei Nord FCSB, Gigi Mustață, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a recunoscut, cu sinceritate, că nu se aștepta ca roș-albaștrii să se prezinte atât de bine într-un meci contra unei echipe Rapid care era pe val în campionat.

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„(n.r. Te așteptai la acest 4-1?) Sincer să fiu, nu mă așteptam. Să vă spun adevărul, speram la măcar un rezultat de egalitate”, a recunoscut acesta. Mustață a pus : „Echipa s-a mobilizat foarte bine. Reghe a știut unde să umble și băieții au văzut ce înseamnă FCSB. Să joci cu stadioanele pline, 40 de mii de oameni. S-au dăruit. Bravo lor! Așa îi vrem întotdeauna. Vrem tot timpul să realizeze că această echipă este cea mai iubită din România și că trebuie să joace fotbal”.

Pus să dezvolte această afirmație, conform căreia „Reghe a știut unde să umble”, liderul Peluzei Nord a dezvăluit unele secrete din vestiar: „Laurențiu Reghecampf a făcut o pregătire extraordinară! Antrenamentele pe care le face și le-a făcut, în special acea perioadă de 3 săptămâni de pauză, au fost esențiale. Reghe a făcut și o pregătire tactică. Băieții au înțeles despre ce este vorba, iar acum se văd rezultatele”.

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La fel ca în mandatele foștilor antrenori cu trecut roș-albastru, precum Mirel Rădoi sau Marius Baciu, spun că au o răbdare și o încredere maximă: „Important e că echipa încet-încet își revine. Ne bucurăm că tot ce se întâmplă acolo hotărăște Reghe și vom fi lângă el, indiferent de rezultate, indiferent de orice se va întâmpla, noi vom fi alături de el”. Mustață a enumerat apoi câteva aspecte care i-au impresionat pe suporteri la meciul cu Rapid: „Tot! Ambiție, devotamentul, condiția fizică extraordinară. Se vedea clar că dominăm fizic”.

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Gigi Mustață caracterizează seara de vis a derby-ului: „Coregrafia bombă, echipa dinamită, glonțul a plecat spre Rapid!”

La derby-ul de sâmbătă, spectacolul a început cu mult înainte de fluierul de start al arbitrului Horațiu Feșnic. Peste 30.000 de suporteri roș-albaștri au transformat Arena Națională într-un veritabil vulcan. Imediat după startul partidei, Peluza Nord a oferit un spectacol impresionat. E vorba de o coregrafie specială. Mii de cartoane în culorile roșu și albastru au fost ridicate simultan de fani în întreaga peluză. Ulterior, show-ul vizual a fost completat de un spectacol pirotehnic masiv. Mai multe artificii au luminat stadionul.

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38.353 de spectatori, cifra exactă a asistenței în derby-ul FCSB – Rapid

În intervenția de la FANATIK SUPERLIGA, același Gigi Mustață a spus că această coregrafie a fost „opera” grupului Skins Berceni din care și el face parte. „E vorba de grupul meu, Skins Berceni, unul dintre cele mai vechi grupuri din peluză. Noi cu Titanul trebuia să pregătim ceva. Am făcut ceva frumos pentru grupul nostru, pentru suporteri și Dumnezeu a ținut cu noi. Coregrafia bombă, echipa dinamită și glonțul a plecat spre Rapid”.