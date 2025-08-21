Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Coregrafie superbă a fanilor scoțieni la Aberdeen – FCSB. Stadionul s-a colorat în alb și roșu. Foto

Fanii lui Aberdeen au prezentat o coregrafie de excepție la partida cu FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League.
Traian Terzian
21.08.2025 | 22:20
Coregrafie superba a fanilor scotieni la Aberdeen FCSB Stadionul sa colorat in alb si rosu Foto
ULTIMA ORĂ
3 poze
Vezi galeria
Coregrafie spectaculoasă a fanilor scoțieni la partida Aberdeen - FCSB. Sursă foto: @jpdewhirst

Întâlnirea dintre Aberdeen și FCSB se desfășoară într-o atmosferă incendiară. Cei aproximativ 20.000 de fani scoțieni au pus în practică o coregrafie impresionantă înaintea primului fluier.

Fanii lui Aberdeen, coregrafie spectaculoasă la meciul cu FCSB

Până ca cele două formații să iasă pe teren pentru jocul din prima manșă a play-off-ului Europa League, suporterii lui Aberdeen au umplut până la refuza tribunele Pittodrie Stadium și au creat o atmosferă extraordinară.

Fanii scoțieni au intonat celebrele cântece care i-au făcut cunoscuți în întreaga lume. Pe lângă asta, cu toții au fluturat steagurile albe și roșii pe care conducătorii clubului le-au amplasat pe fiecare scaun din stadion.

FCSB, fără trei piese grele la Aberdeen

FCSB nu îi poate folosi la meciul tur cu Aberdeen pe Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, care nu au primit viza. În ciuda acestui fapt, cei trei jucători au venit cu restul delegației la stadion și urmăresc jocul din tribună.

Din cauza celor trei absențe neprogramate, antrenorul Elias Charalambous a fost nevoit să facă unele schimbări în primul ”11”. Locul lui Ngezana în centru defensivei a fost luat de Daniel Graovac, iar în banda stângă este folosit Alexandru Pantea în locul lui Radunovic.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
