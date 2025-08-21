Coregrafie superbă a fanilor scoțieni la Aberdeen – FCSB. Stadionul s-a colorat în alb și roșu. Foto

Întâlnirea dintre Aberdeen și FCSB se desfășoară într-o atmosferă incendiară. Cei aproximativ 20.000 de fani scoțieni au pus în practică o coregrafie impresionantă înaintea primului fluier.

Fanii lui Aberdeen, coregrafie spectaculoasă la meciul cu FCSB

Până ca cele două formații să iasă pe teren pentru jocul din , suporterii lui Aberdeen au umplut până la refuza tribunele Pittodrie Stadium și au creat o atmosferă extraordinară.

Fanii scoțieni au intonat celebrele cântece care i-au făcut cunoscuți în întreaga lume. Pe lângă asta, cu toții au fluturat steagurile albe și roșii pe care conducătorii clubului le-au amplasat pe fiecare scaun din stadion.

FCSB, fără trei piese grele la Aberdeen

FCSB nu îi poate folosi la meciul tur cu Aberdeen pe Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, care nu au primit viza. În ciuda acestui fapt, și urmăresc jocul din tribună.

Din cauza celor trei absențe neprogramate, antrenorul Elias Charalambous a fost nevoit să facă unele schimbări în primul ”11”. Locul lui Ngezana în centru defensivei a fost luat de Daniel Graovac, iar în banda stângă este folosit Alexandru Pantea în locul lui Radunovic.

Echipa de start a campioanei României în meciul de la Aberdeen este următoarea: Târnovanu – V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea. Pe banca de rezerve se află Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru și Oct. Popescu.