Coregrafiile din fotbalul românesc care au impresionat presa străină. Imaginile care au făcut înconjurul lumii

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De zeci de ani, fotbalul românesc încearcă să țină pasul cu cel european, unde investițiile sunt infinit mai mari. Acolo unde nu e performanță ies la rampă suporterii, în special ultrașii marilor echipe care fac spectacol în peluză de câte ori pot.

Care sunt coregrafiile ultrașilor români care au făcut înconjurul lumii? Dinamo e în top

Lucru deja cunoscut de toată lumea, coregrafiile sau „scenografiile” speciale sunt afișate mai ales la derby-uri, atunci când ultrașii se războiesc cu rivalii din peluza opusă prin mesaje subtile, sau nu. Deseori aceste „scenete” ajung în presa internațională, mai ales atunci când merită.

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Am selectat cele mai reușite coregrafii din istoria peluzelor românești, cu mențiunea că a fost relevant cât de mult au fost sau nu impresionați „străinii”. Există, desigur, zeci de astfel de coregrafii care nu au prins topul, asta nu înseamnă că sunt nereușite, din contră. Aici am selectat doar „creme de la creme”. Se poate spune că scena ultra din România e dominată e galeriile echipelor de tradiție, de la Dinamo, Steaua, FCSB, Universitatea Craiova, Rapid, Petrolul, Universitatea Cluj etc.

1. Dinamo – Steaua (17 aprilie 2014): Opera PCH, coregrafia cu orchestră live

Fanii dinamoviști au transformat Arena Națională într-o sală de operă. O orchestră a interpretat atunci Bolero de Maurice Ravel, chiar pe gazon, în timp ce în peluză au apărut doi câini 3D cântând la instrumente alături de portative muzicale și un mozaic alb-roșu ce se transforma din PCH în FCD. Mesajul afișat era unul de superioritate artistică față de rivali: „În simfonia stadioanelor am fost mereu compozitori! Voi asistați la operă ca spectatori”.

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Impact internațional: Imaginile au fost preluate de la publicația Gazzetta dello Sport la publicația braziliană Trivela și alte site-uri internaționale. Ultras-Tifo a clasat coregrafia pe locul 9 în topul mondial al anului 2014.

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2. FCSB – Manchester City (16 august 2016): Farsa „Doar Dinamo București”

. Înaintea meciului dintre FCSB și Manchester City, fanii celor de la Dinamo s-au infiltrat în organizarea unei coregrafii care ar fi trebuit să marcheze 30 de ani de la triumful Stelei din Cupa Campionilor Europeni. Astfel, atunci când suporterii au ridicat cartoanele deasupra capului, pe tribuna Arenei Naționale a apărut mesajul „Doar Dinamo București”. Mai mult, FCSB a pierdut 0-5 pe teren.

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Impact internațional: La Gazzetta dello Sport a preluat imaginile și a reluat episodul și a subliniat „dubla umilință” a celor de la FCSB: înfrângere pe teren cu 0-5 și coregrafie sabotată. Imaginile și povestea au fost preluate și de presa britanică.

3. Dinamo – Steaua (11 august 2013): Îngerii care veghează asupra echipei

și Florea Dumitrache, două legende dinamoviste care nu mai sunt printre noi. Hîldan și Dumitrache au fost reprezentanți prin siluete transparente, suspendate deasupra unui teren de fotbal alcătuit din cartoane. A fost creat un efect 3D care dădea impresia că foștii jucători privesc din cer și protejează echipa.

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Impact internațional: NBC Sports, publicație din SUA, a dedicat un articol coregrafiei și a prezentat-o drept un exemplu de creativitate pentru galeriile din America de Nord.

4. Universitatea Cluj – CFR Cluj (2 noiembrie 2023): Joker și lumea în flăcări

Peluza Șepcile Roșii a prezentat o scenografie inspirată din filmul Batman, cu personajul Joker în prim-plan, alături de mesajul „Some men just want to watch the world bun”.

Impact internațional: Coregrafia a atras atenția comunităților ultras internaționale și a fost distribuită de Ultras World.

5. Peluza Sud Steaua – U Cluj (4 mai 2022): Personaj din jocul Halo, într-o scenografie 3D

La fel ca și rivalii de la Dinamo, cei de la Peluza Sud Steaua sunt recunoscuți pentru că desfășoară mai mereu scenografii sau coreografii de senzație. Este și cazul acestei scenografii 3D, inspirată din jocul video Halo. Totul a fost completat de fumigene și materiale pirohenice la un nivel înalt.

Impact internațional: Una dintre cele mai interesante coregrafii 3D ale Peluzei Sud, preluată de mai toate forumurile și site-urile ultras, fiind lăudată săptămâni bune pe scena ultra din Europa.

6. Steaua – Dinamo (17 aprilie 2014): Marius Lăcătuș, „Fiara” din Peluza Sud

În seara în care dinamoviștii impresionau cu scenografia lor cu orchestra, Peluza Sud Steaua răspundea cu o scenografie dedicată lui Marius Lăcătuș. Portretul fostului mare atacant domina peluza, alături de reprezentări ale unor câini în flăcări. Mesajul făcea trimitere la porecla „Fiara” și la rivalitatea cu Dinamo.

Impact internațional: Spectacolul a ajuns pe site-urile de specialitate, însă a fost mai degrabă apreciat de presa din România.

7. Coregrafia dedicată lui „Grande” Craioveanu înainte de meciul cu Getafe

Fanii Universității Craiova intra în acest top cu o coregrafie realizată înainte de meciul Universitatea Craiova – Getafe din 15 octombrie 2026, din Conference League. Suporterii olteni au afișat o pânză care-l înfățișa pe fostul jucător al Craiovei, cu mesajul „Eu iubesc această echipă”. Totul, într-o mare de culori, torțe și fumigene.

Impact internațional: Coregrafia specială nu l-a impresionat doar pe „Grande”, ajungând pe siteurile dedicate fenomenului ultras din Europa. Totodată, presa din Spania a remarcat acest moment special.

BONUS. Scenografie specială dedicată lui Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla

Înainte de meciul dintre FCSB și Manchester United, fanii de la Peluza Nord au afișat o scenografie uriașă dedicată lui Helmuth Duckadam, legendarul portar al Stelei, decedat în decembrie 2024. Imaginea eroului de la Sevilla a apărut drept un moment de omagiu pentru performanța internațională.

Impact internațional: The Guardian a menționat scenografia în relatarea partidei, oferindu-i vizibilitate în presa britanică.