Corina Caragea a furat toate privirile la Gala Sportului Românesc! Prezentatoarea de la Pro TV a făcut furori în fața campionilor români. Foto

Corina Caragea, mai strălucitoare decât premiul primit la Gala Sportului Românesc!

Corina Caragea a avut o apriție de senzație la Opera Națională din Capitală, unde marți seară a avut loc Gala Sportului Românesc. Superba prezentatoare a fost reprezentata din partea PRO TV pentru a ridica premiul obținut de jurnalul de sport al celebrului post de televiziune,

Corina a subliniat efortul tuturor colegilor din echipă care pun umărul la realizarea unuia dintre cele mai îndrăgite jurnale de sport de la noi din țară: „Bună seara! Sunt onorată să mă aflu pe această scenă. Mi-ați dat atât de multe motive să spun România, te iubesc! Am fost în redacție sau pe stadioane când voi luați medalii.

Sunt de 20 de ani în Pro TV, practic jumătate de viață mi-am petrecut-o în această echipă. Sunt mândră să vorbesc despre colegii mei, lucrează pentru ca jurnalul nostru să fie o sursă de încredere și inspirație. Le mulțumesc pentru profesionalismul lor. Sportul ne unește, ne inspiră și ne oferă povești extraordinare. Noi le vom arăta în continuare cu mare pasiune și responsabilitate”, a declarat Corina Caragea.

Corina Caragea a povestit despre momentul în care a ajuns la Pro TV

Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Prezentatoarea de sport a recunoscut că nu îi venea să creadă și că a amânat decizia timp de 6 luni până să accepte propunerea:

„Nici mie nu îmi vine să cred. Parcă am clipit de două ori și au trecut cei 20 de ani. Eu prezentam de câteva luni la o televiziune de știri și apelul venit dinspre PRO TV am crezut că e o glumă.

Am amânat jumătate de an. Am rumegat bine decizia, eram și foarte atașată de vechii colegi, iar PRO TV mi se părea oricum o pălărie prea mare și îndepărtată. Niciodată nu îmi trecuse prin cap să ajung acolo”, a povestit Corina Caragea.