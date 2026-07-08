Corina Caragea, cucerită de o destinație din Europa: ”Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte”

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Într-o postare din mediul online Corina Caragea s-a declarat cucerită de o destinație din Europa. Superba brunetă a remarcat farmecul aparte pe care îl are acest loc în comparație cu altele. Despre ce regiune este vorba, de fapt.

Locația din Europa care a uimit-o pe Corina Caragea

Corina Caragea este una dintre vedetele de la Pro TV care adoră să călătorească. De fiecare dată descoperă locuri de poveste, unde se încarcă cu energie pozitivă și cu gânduri bune. Uneori trece prin , însă acest lucru nu o împiedică să se bucure de vacanță.

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În deplasările sale în străinătate ajunge frecvent pe stadion, dovadă că . Iubește să vadă atracții turistice inedite și nu-i plac locurile unde relaxarea este cuvântul cheie. Îi place să se plimbe la pas, iar acum a dat peste o destinație de poveste care a impresionat-o.

A ajuns de nenumărate ori în Europa, însă de această dată a dezvăluit că „Maldivele Italiei” pare desprins dintr-un tablou. Puglia este o regiune din sudul Italiei, situată între Marea Adriatică și Marea Ionică, pe care moderatoarea știrilor din sport a explorat-o destul de minuțios. Astfel, a remarcat plajele superbe, nisipul fin și apele limpezi.

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„«Maldivele Italiei», apă turcoaz, nisip fin și plaje desprinse din cărțile poștale. Asta promite Instagramul despre Puglia. Realitatea? Sincer? Iubesc Italia indiferent cum este. Cu bune, cu mai puțin bune, în orice colț al ei. Dar, din ce în ce mai mult, sunt convinsă că îmi place cel mai mult… în extrasezon”, a notat Corina Caragea, pe Instagram.

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Ce a găsit Corina Caragea în această destinație

„Așa cum povesteam și după experiența din Sardinia, dacă vreți o vacanță la mare aici, recomandarea mea: veniți oricând, dar evitați iulie și august. Puglia are aproape 900 km de coastă, scăldați de două mări – Ionică și Adriatică. Ai zeci de plaje superbe din care să alegi.

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Dar, în plin sezon, tabloul este puțin diferit de cel din fotografii. Eu am găsit un fel de bâlci care acoperă multe dintre acele plaje paradisiace: prețuri greu de justificat, foarte multă aglomerație, gunoaie și o căldură aproape sufocantă. Pentru două șezlonguri și o umbrelă am plătit 70 euro, nici măcar în primul rând și nici pentru o zi întreagă.

Existau și variante care ajungeau la 250 euro, iar la polul opus găseai și opțiuni de aproximativ 30 euro, în funcție de confort și poziționare. Indiferent de buget, un lucru este clar: trebuie să rezervi din timp. Altfel, riști să rămâi, la propriu și la figurat, cu ochii în soare.

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Sau pe prosop… dacă ajungi foarte devreme și accepți să stai lipit de ceilalți. Fie că alegi plaje amenajate sau sălbatice, parcările sunt adesea improvizate pe câmp și aproape întotdeauna cu plată. Dacă ai noroc, găsești și dușuri sau toalete – tot contra cost și nu mereu în cele mai bune condiții”, a completat prezentatoarea, pe social media.

”Abia aștept să mă întorc”

„Iar unele dintre cele mai spectaculoase plaje se câștigă. Ajungi la ele după drumuri prin boscheți, ciulini, poteci abrupte și câteva minute bune de mers în soare. Odată ajuns, aproape oriunde îți întinzi prosopul, cineva va încerca să îți vândă ceva. Și totuși… Italia rămâne Italia.

Are un farmec pe care îl găsești greu în altă parte și, chiar și după toate cele de mai sus, abia aștept să mă întorc. Dar în extrasezon. Și nu știu cum sunteți voi, dar eu încă sunt convinsă că Italia și Grecia au cele mai frumoase plaje din Europa”, a încheiat vedeta de la Pro TV.

În ultima perioadă Corina Caragea a vizitat foarte multe țări din Europa, dar și de pe alte continente. A ajuns în China, Statele Unite ale Americii și Asia. Maldive este o destinație care nu a dat-o pe spate pe frumoasa brunetă. În schimb, s-ar duce oricând în Bora Bora, un paradis care a cucerit-o prin peisajul exotic.

A înotat în oceanul Pacific, înconjurată de rechini, pisici de mare, corali în toate formele și zeci de pești multicolori. Renumita prezentatoare TV iubește experiențele spectaculoase și inedite, aventurile sale epice ajungând până la capătul lumii, în Patagonia și Ushuaia. Grecia, Thailanda și Elveția sunt alte țări pe care jurnalista le-a pus deja pe lista sa.