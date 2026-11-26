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Jurnalista de la Pro TV, Corina Caragea, a bifat perioada aceasta o nouă escapadă în New York. Bruneta a împărtășit cu admiratorii din social media mai multe imagini, dar le-a spus și câți bani a dat pe o banală cafea.

Prețul plătit de Corina Caragea pe o cafea, în New York

Corina Caragea (43 ani) este una dintre cele mai frumoase moderatoare din România. Are o carieră lungă pe micile ecrane, prezentatoarea știrilor din sport fiind la pupitru de 21 de ani. Pentru activitatea ei a fost răsplătită recent cu un de conducerea postului de televiziune Pro TV. A primit concediu o lună întreagă.

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Și pentru că frumoasa brunetă adoră să călătorească nu a putut să stea acasă. A ales să descopere mai multe destinații, dar și să revină în unele locuri în care a mai fost. Bruneta a dezvăluit că a fost cucerită de o zonă din însă se întoarce cu mare plăcere și în Statele Unite ale Americii, în special în orașul New York.

Continentul american are de toate, de la mare până la munte și îi poate mulțumi chiar și pe cei mai pretențioși turiști. Cu toate acestea, costurile pot fi mari pentru unii dintre aceștia. Chiar vedeta a dezvăluit ce poate face o singură persoană cu 10 dolari aici. Într-o filmare de pe social media a spus că și-a luat doar o cafea.

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Ce costuri au cafelele în New York

În general, o astfel de băutură în New York costă între 3,50 și 7 dolari. Media este în jur de 5 dolari pentru o cafea simplă caldă și aproximativ 5,50–8+ dolari pentru cafea cu gheață sau băuturi speciale. Pentru un espresso un turist scoate din buzunar aproximativ 4 dolari. În schimb, un cappuccino pleacă de la 3,50 dolari și poate ajunge până la 6 dolari, în funcție de locație. Cafea cu gheață (iced coffee) este în medie 5,50 dolari, dar poate depăși lejer și 8 dolari în zone foarte turistice precum Manhattan. În schimb, băuturile speciale, cu diverse arome, așa cum cel mai probabil și-a achiziționat și Corina Caragea, costă între 4 și 10 dolari. Prezentatoarea știrilor sportive a surprins pe multă lume cu prețul dat pe această licoare.

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Corina Caragea, relație complicată cu orașul american

„Ai găsit cafeaua la reducere de ți-au ajuns banii”, este unul dintre comentariile primite de frumoasa brunetă, pe Instagram, de la un vlogger de travel. „O cafea și atât, dar măcar e băută în New York”, a completat un alt internaut pe pagina de socializare a jurnalistei Corina Caragea. Altcineva i-a propus: „mergi la Londra și zece dolari nu-ți vor ajunge nici de metrou”. „Exact, mai nimic”, „Și cam atâta” sau „Ce m-ai păcălit, am dat repeat la video, am crezut că s-a blocat internetul”, sunt alte comentarii savuroase venite de la internauți. În altă ordine de idei, vedeta de la Pro TV are o relație complicată cu New York, un oraș în care a ajuns de mai multe ori, în diferite anotimpuri.

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„New York e orașul cu care am o relație de… love&hate. Am fost de multe ori, l-am văzut în toate anotimpurile și încă reușește să mă surprindă. Mă fascinează mozaicul cultural, contrastele lui. Străzile sunt adevărate scene. Competitivitatea, zgârie-norii care mă fac să mă simt atât de mică și spectacolele de pe Broadway care mă lasă fără cuvinte”.

”Am senzația că am intrat într-un film”

„Nu pot să ignor faptul că toate sunt pe un fundal atât de zgomotos, agresiv vizual, auditiv și… olfactiv. Prețurile tot mai mari. Taxele-surpriză și bacșișurile cerute de la obraz sau chiar impuse la fiecare pas, mari, nemeritate de cele mai multe ori. Sună ciudat, dar totul face parte din farmecul lui.

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Și totuși, de fiecare dată când mă plimb pe străzi, am senzația că am intrat într-un film. Recunosc locuri, clădiri, colțuri de stradă pe care le-am văzut de atâtea ori pe ecran. Până și trecătorii sunt… fiecare în filmul lui. Aici chiar poți fi cine vrei tu. New York, cu toate defectele lui, are darul de a mă face să vreau mereu încă un episod”, a notat Corina Caragea, pe social media.