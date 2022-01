Corina Caragea, cu verighetă în emisiunea lui Cătălin Măruță. Ce a răspuns când a fost întrebată despre căsătorie

Corina Caragea s-a întors din vacanță cu o surpriză pentru toți cei care o urmăresc. Celebra prezentatoare a știrilor sportive de la Pro Tv a apărut în emisiunea de miercuri a lui Cătălin Măruță cu o verighetă pe deget. Prezentatorul emisiunii nu a omis acest detaliu și a încercat să afle mai multe detalii despre eveniment.

Corina Caragea s-a căsătorit în secret?

După ce a avut parte de o vacanță în câteva locații la care mulți doar visează, Corina Caragea a fost invitată în emisiunea „La Măruță” pentru a vorbi despre experiențele pe care le-a trăit departe de casă în ultima perioadă. Prezentatoarea a fost luată la întrebări de Cătălin Măruță imediat ce acesta a observat verigheta prezentă pe degetul ei și pe care făcea eforturi să o ascundă.

Întrebată de Cătălin Măruță care a fost cel mai fericit moment din anul 2021 pentru ea, Corina Caragea a dat dovadă de discreție și diplomație, evitând într-un mod cât mai delicat să vorbească despre , lăsând să se înțeleagă, totuși, că are legătură și cu verigheta de pe mâna sa.

„Ești șmecher! A fost un an în care eu am călătorit mult. Nu știu, nu prea îmi place să trag linie, nu am planuri pentru 2022.”, a declarat Corina Caragea.

Corina Caragea, obligată să facă test PCR în New York: “Costa între 175 de dolari și 400”

Corina Caragea a preferat să plece din țară în perioada vacanței de iarnă și a vizitat orașe precum New York-ul și Boston. Chiar dacă s-a reîntors în țară pentru a petrece sărbătorile alături de familie, prezentatoarea știrilor sportive a avut o escapadă de ziua ei și în Dubai.

„Am vizitat doar New York și Boston, am făcut sărbătorile acasă și după am plecat în Dubai, de ziua mea. Era mare, mare aglomerație, că așa e New York-ul în decembrie. Foarte frumos decorat totul, exact ca în filme. Am fost și la un patinoar și la un musical.

A fost puțin diferit. Aveam două magazine preferate, acum erau închise. Nu mai era aglomerația din alți ani. Mie mi-a plăcut așa mai aerisit, mai liniștit. ”, a declarat Corina Caragea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Corina Caragea povestește că din cauza situației epidemiologice a avut câteva emoții. Înainte de a se întoarce în țară, a aflat că pentru a putea pleca de la New York trebuie să facă un test PCR.

„Cu câteva zile înainte de a mă întoarce în România am aflat că trebuie să fac un test PCR. Îți dai seama că ești într-o țară străină, nu știi unde se face, cât costă. Am aflat că sunt foarte scumpe, am cercetat puțin. Am găsit între 175 de dolari și 400 de dolari, depinde unde îl faci și cât de repede îl vrei”, a susținut prezentatoarea de știri sportive.

Vacanța din Dubai i-a dat emoții Corinei Caragea

De ziua sa, Corina Caragea a ales să petreacă câteva zile de poveste în Dubai. Prezentatoarea a zburat cu avionul pe 31 decembrie, însă a avut parte de o surpriză neplăcută. Pe toată perioada șederii în Dubai, vremea a fost ploioasă. Din această cauză, hotelul în care Corina se afla cazată a avut o serie de probleme, iar de ziua sa aceasta a fost anunțată că trebuie să părăsească hotelul.

„Am avut o surpriză neplăcută. A plouat zilnic. Ploua în mall, în hotel. Erau luați prin surprindere. M-am trezit fix de ziua mea cu alarma de incendiu care spunea că trebuie să părăsim urgent hotelul. Am luat-o pe scări. Stăteam la etajul 66. Pe la 33 s-a tăiat și lumina și pe la 20 și ceva ne-au zis că putem să ne întoarcem.”, a povestit, amuzată, Corina Cragea.