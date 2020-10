Corina Chiriac, declarații controversate despre pandemie: ”Cifrele sunt umflate”

Pandemia este o perioadă grea pentru toată lumea, iar artiștii se arată adesea revoltați din cauza restricțiilor, fiind dornici să revină la normalitate și să își reia activitatea.

Printre artiștii care și-au expus punctul de vedere în privința pandemiei de coronavirus, se numără și celebra cântăreață Corina Chiriac, aceasta făcând declarații neașteptate în legătură cu virusul SARS-COV-2.

Invitată joi, la GÂNDUL LIVE, Corina Chiriac a abordat mai multe subiecte, printre care și cel despre pandemia mondială, făcând diverse afirmații controversate.

Corina Chiriac, mărturii tulburătoare despre coronavirus. Ce a declarat îndrăgita artistă

Într-un interviu pentru GÂNDUL LIVE, cântăreața Corina Chiriac a dezbătut diverse subiecte de actualitate și a stârnit controverse cu afirmațiile sale despre noul coronavirus. Interpreta de muzică ușoară a dezvăluit că i-a fost mai ușor să treacă prin această perioadă cu ajutorul Puterii Divine.

„Eu sunt bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. M-am gândit ce să vă spun, util… Pentru mine această perioadă a fost benefică. Eu l-am avut duhovnic pe arhimandritul Papacioc. Eu am trecut în urmă cu 20 de ani printr-o depresie foarte mare, din cauza unor necazuri, am fost foarte supărată, au murit părinții, au fost mai multe necazuri. Am fost la el la chilie, și mi-a spus că el a făcut o pușcărie grea și că a avut încredere în Dumnezeu.” mărturisit vedeta.

Cântăreața Corina Chiriac a făcut declarații total neașteptate despre situația actuală a noului coronavirus, îndoindu-se de veridicitatea numărului de cazuri de infectare cu COVID-19. Vedeta a asemănat vremurile în care trăim cu perioada comunistă, ca urmare a manipulării de către autorități.

„Comunismul era un sugar cu suzeta în gură față de vremurile actuale, îndrăznesc să spun asta, pentru că am trăit acele vremuri și știu ce a fost bun și rău. În vremurile astea, dacă la început casa mea a fost o închisoare, având peste 65 de ani, ulterior casa mea a devenit un adăpost (…)

Eu fac parte dintre cei care cred că cifrele sunt umflate. Aici intrăm într-o controversă, este o Cutie a Pandorei pe care nu vreau să o deschid (…)” , a spus îndrăgita solistă.

Ulterior, artista a declarat că îi este dor de normalitate și că se teme de schimbările suferite de societate în această perioadă, dar că se resemnează în fața destinului ei.

„În această perioadă mi-e dor de prieteni. Cu unii mă vad, în particular, câte doi-trei, în siguranță. Mi-e dor de șueta românească, de stat la taclale. Îmi este teamă că societatea umană poate claca în anumite perioade din cauza izolării. Mie nu mi-e frică de mine, eu cred în Dumnezeu. Dacă îmi sună clopoțelul, oricum voi pleca. Eu mai cred și în viețile succesive (…) Omul are de la Dumnezeu liberul arbitru, dar când dă de libertate greșește prin exces”, a mai declarat Corina Chiriac.