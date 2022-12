Corina Dănilă, imagine rară cu fiica sa. Rianna a împlinit 19 ani

Corina Dănilă este destul de discretă când vine vorba de viața personală. Nu îi expune pe cei dragi decât atunci când este vorba de o ocazie specială, așa cum a fost și de această dată. Fiica sa, Rianna, a împlinit 19 ani, astfel că vedeta a publicat în mediul online o imagine în care sunt extrem de apropiate, însoțită de un mesaj emoționant.

Fiica actriței Corinei a împlinit 19 ani. Cum arată acum Rianna

Corina Dănilă este o mamă mândră. De curând, a fost , iar actrița a publicat în mediul online o fotografie în care apar împreună, aproape lipite una de cealaltă.

Chiar dacă este destul de discretă atunci când vine vorba de viața sa personală, preferând să-i țină pe cei dragi departe de lumina reflectoarelor, vedeta din Numai iubirea nu putea să lase momentul să treacă neobservat.

Corina Dănilă i-a transmis public fetei sale cât de mult o iubește și că este onorată să-i fie mamă. În urmă cu câțiva ani, , dar chiar și în momentele grele s-au susținut una pe cealaltă, fiind o adevărată echipă.

„La mulți ani, Rianna mea! Totul meu”, a transmis Corina Dănilă pe contul său de Instagram.

Corina s-a despărțit de tatăl fiicei sale când aceasta avea numai 5 ani

Corina Dănilă a divorțat de tatăl fiicei sale, Norris Măgean în anul 2009, atunci când Rianna avea numai cinci ani. În trecut, actrița mărturisea că sunt foarte apropiate și că are un copil bun din toate punctele de vedere.

Vedeta TVR își sprijină fiica în deciziile pe care aceasta le ia și încearcă să-i fie alături la fiecare pas, atât cât Rianna îi permite.

De-a lungul anilor, Corina Dănilă și-a clădit o carieră de succes în televiziune și în domeniul actoriei, dar Rianna este, de fapt cea mai mare realizare a sa.

„Sunt o femeie fericită și bogată. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu! Fericită, pentru că am făcut și fac ceea ce-mi place și ce am iubit cel mai mult în viață. Am vrut nu numai să știu, să descopăr, dar să și fac cu credință și după puterile mele tot ceea ce fac, ca să mă descopăr și să mă mărturisesc dumneavoastră: pe scenă, în film sau la televiziune.

Sunt un om bogat pentru că, în iubirea mea pentru oameni, am întâlnit la rândul meu oameni care au crezut în mine și care, prin truda lor, mi-au fost modele. Sunt un om bogat pentru că cei dragi îmi sunt aproape și pentru că mie îmi este îngăduit să le fiu alături, necondiționat, zi de zi.

Toate acestea sunt averea mea și, vă asigur!, nu este mică deloc… la 50 de ani de viață!”, a transmis Corina Dănilă atunci când a împlinit 50 de ani, conform