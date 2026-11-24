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Corina Ungureanu (46 de ani), fosta gimnastă care a anunțat că s-a înscris în USR, s-a bătut pentru drepturile sala salariale. Campioana mondială și europeană de la sfârșitul anilor ’90 s-a înscris în USR Prahova și a fost cooptată în Biroul Județean. Partidul a comunicat că experiența ei poate contribui la inițiative privind accesul copiilor la sport, condițiile de antrenament și susținerea performanței, în timp ce Corina Ungureanu, care e născută la Ploiești, a subliniat că speră să aibă acum maturitatea necesară pentru a face lucruri concrete pentru sport. Ea a mai fost membră PSD, PNL și UNPR, dar a subliniat că acele experiențe au fost scurte și că promisiunile de a-i asculta soluțiile nu au fost respectate.

Corina Ungureanu e salariată a CS Petrolul Ploiești

Corina Ungureanu este membră a Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică, din 2025, dar și antrenoare la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești. Ea a dat în judecată clubul, alături de alți antrenori, prin Sindicatul Național Sport și Tineret, a cărui membră este, iar dosarul al cărui obiect este „litigii de muncă-calcul drepturi salariale” a fost înregistrat pe 24 noiembrie 2023 la Tribunalul Prahova. Această instanță a declinat, însă, soluționarea cauzei către Tribunalul București, iar dosarul a fost înregistrat pe 14 aprilie 2025.

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Conform datelor din dosar consultate de FANATIK, Sindicatul Național Sport și Tineret, în numele unor salariați ai Clubului Sportiv Petrolul Ploiești, a solicitat recalcularea indemnizațiilor de concediu de odihnă începând cu 20.11.2020 sau de la data angajării, prin includerea indemnizației de hrană, a sporului pentru condiții vătămătoare și a celorlalte sporuri și indemnizații. A cerut plata diferențelor, actualizate cu inflația și majorate cu dobânda legală penalizatoare. De menționat că angajatorul nu a depus întâmpinare.

După declinarea competenței către Tribunalul București, cauza a fost suspendată până la soluționarea cauzei C-706/23 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Reclamanții au renunțat ulterior la capătul privind includerea indemnizației de hrană, iar instanța a reluat judecata pentru celelalte pretenții. Tribunalul a reținut că . Potrivit O.G. nr. 10/2008 și art. 150 din Codul muncii, indemnizația de concediu se calculează luând în considerare drepturile salariale și sporurile permanente aferente activității, inclusiv cele variabile, dacă au fost plătite în perioada de referință.

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S-a menționat că, din perspectiva aplicării dispozițiilor art. 150 alin. (1) și (2) din Codul muncii, pentru includerea în algoritmul de calcul al indemnizației de concediu, caracterul fix sau variabil al sporurilor respective nu prezintă relevanță. Astfel, chiar dacă au un caracter variabil, în măsura în care sunt permanente, sporurile legate intrinsec de natura activităţii desfăşurate se includ în indemnizația de concediu, atunci când „au fost avute“, în sensul că au intrat în compunerea salariilor reclamanților anterior efectuării concediului de odihnă, iar cuantumul indemnizației de concediu urmează a fi stabilit prin aplicarea algoritmului prevăzut de art. 150 alin. (2) din Codul muncii, fiind indiferentă, din această perspectivă, împrejurarea că ele se acordă proporțional cu timpul lucrat, de vreme ce acest aspect ține de caracterul variabil al sporurilor în discuție și nu vizează caracterul lor permanent.

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În dosarul Corinei Ungureanu se arată când este permisă compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat

Instanța a specificat că aceeași concluzie rezultă și din observarea scopului instituirii concediului de odihnă și din aplicarea principiului egalității în fața legii. Astfel, concediul de odihnă este destinat refacerii capacității de muncă a salariatului, se efectuează în fiecare an și – ca regulă – în natură, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat fiind permisă numai în cazul încetării raporturilor de muncă (conform articolului 146 din Codul muncii).

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Prin urmare, întrucât concediul de odihnă este intrinsec legat de activitatea desfășurată de salariat anterior efectuării acestuia, fiind destinat să asigure refacerea capacității de muncă afectate – între altele – de condițiile de muncă, este firesc ca și drepturile bănești aferente concediului de odihnă corespunzător perioadei de activitate, deci cu luarea în considerare a sporurilor intrinsec legate de activitatea desfășurată.

Instanța a arătat că această interpretare este susținută de jurisprudența CJUE privind dreptul la concediu anual plătit: lucrătorul trebuie să primească în concediu o remunerație obișnuită, comparabilă cu cea din perioadele lucrate, incluzând compensațiile pentru inconvenientele legate intrinsec de atribuțiile sale, dar nu plățile destinate exclusiv costurilor accesorii sau ocazionale.

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Ce salariu avea Corina Ungureanu atunci când a candidat la alegerile europarlamentare

Tribunalul a admis cererea privind sporul pentru condiții vătămătoarea, aplicând și principiul stabilit de ÎCCJ prin Decizia nr. 23/2021. A obligat clubul să recalculeze indemnizațiile de concediu pentru perioada solicitată, incluzând acest spor dacă salariații l-au primit în cele trei luni anterioare concediului, și să achite eventualele diferențe, actualizate cu inflația de la scadența fiecărei sume până la plată, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

S-a acordat și dobânda legală penalizatoare, calculată de la scadență până la plata efectivă, în temeiul Codului civil și al O.G. nr. 13/2011. Cererea privind alte sporuri a fost respinsă: nu s-a dovedit că salariații le-ar fi primit, iar documentele referitoare la o plată de 701 lei către un salariat nu precizau natura acesteia. În lipsa acestor informații, instanța nu a putut stabili dacă plata compensa inconveniente legate de muncă și trebuia inclusă în baza de calcul. Aceste decizii au fost luate de Tribunalul București pe 9 septembrie 2026.

Traseul politic al Corinei Ungureanu a început în 2010, când s-a înscris în UNPR. A trecut la PSD în 2012, din care a demisionat în 2013, iar în 2014 a ajuns în PNL. În 2019 a devenit membru al Pro România. În 2014, Corina Ungureanu a candidat ca independent la alegerile europarlamentare, fără succes. Din declarația de avere de atunci reiese că fosta gimnastă deținea un teren intravilan de 480 metri pătrați în comuna prahoveană Păulești, două autoturisme, un ceas Rolex de 2.300 euro și bijuterii de 3.000 euro. În conturi, Corina Ungureanu avea 28.000 lei și deținea o casetă de valori de 8.500 lire sterline, în timp ce datoriile la bănci erau de aproximativ 180.000 lei. Ea încasa un salariu de 10.080 lei de la Primăria Ploiești, dar și o rentă viageră de 76.800 lei.