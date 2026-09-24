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Într-o producție de pe Netflix, Corinna Schumacher a rupt tăcerea despre starea medicală a celebrului pilot de curse. Descoperă în rândurile de mai jos ce a spus despre Michael Schumacher. Ce informații a relatat despre relația amoroasă.

Cum se simte Michael Schumacher la 12 ani de la accident

Michael Schumacher (57 ani) a intrat într-un con de umbră după accidentul teribil suferit la ski, în decembrie 2013. Au trecut mai bine de 12 ani de atunci și familia a ascuns multe german. Apropiații au știut, de asemenea, puține lucrurile despre acesta în ultima vreme.

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Atât soția, cât și copiii au preferat să fie discreți. Cu toate acestea, oamenii au continuat să pună întrebări și să fie curioși. În ,care prezintă cariera sportivului, se vorbește despre suferința acestuia, dar și durerea rudelor care nu pot face nimic pentru el.

Partenera de viață a campionului mondial, Corinna, a dat de înțeles că intimitatea este primordială. Potrivit unor surse citate de , în prezent pilotul nu ar mai fi imobilizat la pat. În plus, ar sta într-un scaun cu rotile cu care este plimbat de cei dragi pe proprietatea din Mallorca evaluată la 30 de milioane de lire sterline.

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Mai mult, ar locui și în reședința din Gland, aflată pe malul lacului Geneva, care costă 50 de milioane de lire sterline. În prima producție despre viața lui Michael Schumacher soția sa a subliniat că bărbatul beneficiază de îngrijire medicală, asistență în permanență și mai ales, terapie pentru a se recupera cât mai mult.

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”Facem tot ce putem pentru a ne asigura că este confortabil”

„Michael este aici. Diferit, dar este aici, iar acest lucru ne dă putere. Locuim împreună acasă. Facem terapie. Facem tot ce putem pentru ca Michael să fie mai bine și pentru a ne asigura că este confortabil. Și, pur și simplu, pentru a-l face să simtă familia noastră, legătura dintre noi.

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Indiferent de situație, voi face tot ce pot. Cu toții vom face asta. Încercăm să continuăm ca familie, așa cum Michael și-a dorit și încă își dorește”, declara soția fostului pilot, Corinna, în anul 2021, conform sursei citate mai devreme. Acum, a discutat despre povestea lor de dragoste și a scos la iveală câteva amănunte unice.

Dezvăluirea emoționantă făcută de Corinna Schumacher

Corinna Schumacher a mărturisit că piesa „Rush Rush”, interpretată de Paula Abdul, are o semnificație aparte pentru ea și pentru Michael. Aceasta este melodia care o face să plângă de fiecare dată când o ascultă pentru că este strâns legată de începuturile relației amoroase cu pilotul de curse de origine germană.

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„Aceasta era melodia noastră pe atunci. Când o aud astăzi și sunt în mașină, plâng singură”, a spus femeia care este căsătorită cu renumitul sportiv din anul 1995. De asemenea, în cel mai recent documentar despre viața pilotului, difuzat de Netflix din 2 octombrie, a dezvăluit că mama ei s-a împotrivit acestei legături sentimentale.

„Mama mea a fost complet împotriva relației. Michael era mereu pe pista de karting și îi scotea mereu pe ceilalți din cursă”, a mai adăugat Corinna Schumacher. Mai exact, s-a referit la faptul că fostul campion mondial avea un mod agresiv de a concura. Acest aspect a fost observat încă de la începutul carierei sale.