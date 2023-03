Cornel Bogdan Popa, unul dintre fugarii din ”lotul Oprescu”, ar putea să scape definitiv de condamnare. Decizie-surpriză a Curții de Apel

Cornel Bogdan Popa, fost director al Administrației Cimitirelor și a Centrului Cultural al Palatelor Brâncovenești, a obținut o victorie importantă în instanță. El este condamnat în dosarul de luare de mită al lui Sorin Oprescu, iar în prezent se află în Italia.

Instanța a admis în principiu contestația în anulare formulată de Cornel Bogdan Popa

Miercuri, 15 martie, Curtea de Apel București a admis ”în principiu” contestația în anulare împotriva de închisoare, după ce a constatat că ”inculpatul a fost condamnat, deși existau probe cu privire la o cauză de încetare a procesului penal” (art 426 lit. B, Cod Procedură Penală). Admitrea în princpiu reprezintă un moment incipient în procedura contestației în anulare, în care instanța constată că sunt îndeplinite condițiile legale pentru rejudecarea pe fond a cauzei.

În cauză a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. De asemenea, alți doi condamnați în dosar au solicitat reunirea cauzelor, însă instanța a respins cererea, ”având în vedere situația particulară a fiecărui condamnat”.

Cornel Bogdan Popa este în Italia de cinci ani

În mai 2022, Cornel Bogdan Popa a fost dat în urmărire generală după ce pentru executarea mandatului de pedeapsă cu închisoarea. Ulterior, el și omul de afaceri Romeo Albu (condamnat la 6 ani de închisoare, tot în dosarul lui Oprescu) s-au predat autorităților din Italia. Acestea au refuzat predarea, urmând ca instanța emitentă să examineze posibilitatea delegării executării pedepsei, în baza deciziei-cadru 2008/909/JAI, potrivit .

Cererea de extrădare s-a judecat de Curtea de Apel din Napoli, care a decis ca, în așteptarea verdictului, cei doi să fie lăsați în libertate. Aceștia au arătat că se află în Italia de cinci ani și că familiile lor sunt rezidente acolo.

Cornel Bogdan Popa l-a denunțat pe Sorin Oprescu

Cornel Bogdan Popa a fost unul dintre oamenii cheie în dosarul lui Sorin Oprescu. În timpul urmăririi penale, el și-a recunoscut faptele și a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției. Popa le-a spus anchetatorilor că fostul primar al capitalei își oprea 45% din banii primiți ca mită și că, în perioada 2014-2015, i-a dus acestuia diferite sume într-o pungă de plastic, pe care o lăsa sub o pernă din livingul casei.

”Structura mitei era 33% pentru martorii denunțători, 45% către Oprescu, 10% la Constantinescu și restul la mine”, le-a spus Popa anchetatorilor.

În plus, Claudiu Bogdan Popa a negat că ar fi fost forțat de procurori să devoaleze întregul sistem al șpăgii de la Primăria Capitalei, susținând că a făcut acest lucru din spirit civic.

”Nu mi-a spus nimeni să fac denunț, nu am fost amenințat. Am făcut-o din conștiință civică, însă aceasta nu a funcționat de la început pentru că am fost un dobitoc.

Nu mai țin minte cu câte zile înainte de septembrie 2015 (data la care a fost organizat fragrantul lui Oprescu, n.r.) am anunțat parchetul. Suma de 25.000 de euro am primit-o de la procuror”, a recunoscut Popa în fața magistraților.

Toată averea lui Cornel Bogdan Popa a fost pusă sub sechestru

Încă din 2012, procurorii DNA au descoperit la Bogdan Cornel Popa și la soția lui, care lucra ca analist financiar la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Banilor, o serie de venituri ilicite. Femeia deținea și un restaurant în centrul Bucureștiului, care ar fi fost renovat parțial cu banii obținuți din mită. În final, judecătorii din dosarul Oprescu au dispus confiscarea sumei de 7.687.753 lei de la Cornel Bogdan Popa, motiv pentru care i-au sechestrat acestuia toate bunurile și conturile deținute.