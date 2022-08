Cornel Constantiniu, în doliu. Soția solistului: “Au murit înaintea lui. Este o minune că el trăiește”

Cornel Constantiniu a pierdut, recent, doi oameni de suflet, iar veștile primite l-au afectat mai mult decât s-ar fi așteptat soția sa, Domnița. Solistul a aflat cu durere în suflet că buna prietenă de familie, Alina, soția regretatului actor Gioni Dumitriu, a încetat din viață. Interpretul a plâns la fel de mult și după Cristi, un băiat de cartier, care locuia într-o boxă și îl ajuta la diverse activități.

Cornel Constantiniu, în doliu după moartea prietenilor

suferă de maladia Parkinson de peste 27 de ani. De atunci, el a suferit numeroase intervenții chirurgicale, care l-au ajutat enorm. De când a venit pandemia, artistul n-a mai ieșit din casă, decât la medic, și este îngrijit de soția lui.

Exclusiv pentru FANATIK, Domnița Constantiniu a dezvăluit că pierderea bunei lor prietene, Alina Dumitriu, i-a devastat. Solistul și soția sa au fost și nașii de cununie ai ei si ai regretatului soț, actorul și impresarul Gioni Dumitriu. După pierderea finei, a încetat din viață Cristi, un tânăr fără adăpost, care le-a fost alături în momente delicate.

”Suntem foarte supărați. Alina, soția lui Gioni Dumitriu, prietena noastră, a murit la 69 de ani, luna trecută. Cornel este foarte afectat. Și eu la fel. Gioni făcea cuplet cu Jean Constantin și a fost o viață impresarul lui Cornel. Noi i-am cununat pe Gioni și pe soția lui, Alina. Am fost nașii lor la biserică. Nu am putut să merg la înmormântare din cauza căldurii, dar am trimis flori”, a declarat, pentru FANATIK, Domnița Constantiniu.

”Nici nu mi-am dat seama că e grav bolnavă”

Ultima întâlnire cu Alina Dimitriu, soția actorului Gioni Dumitriu, i-a marcat pe Cornel Constantiniu și pe soția lui. Slăbită, femeia i-a vizitat acasă, de parcă ar fi vrut să-și ia rămas-bun.

”Alina, soția lui Gioni, a venit la noi și a stat jumătate de oră. Cred că a fost acum trei luni. Nici nu mi-am dat seama că e grav bolnavă. A sunat și a spus că urcă până la noi. Ea știa că eu nu prea primesc musafiri din cauza Covid-ului, pentru că încerc să îl protejez pe Cornel.

Era foarte slăbită și a zis că nu stă mult. Dispariția ei l-a afectat mult pe Cornel. Soțul ei, Gioni Dimitriu, a murit în 2003. Era chitarist, impresar și organizator de concerte. A făcut sport cu Țiriac. Tatăl lui a fost în trecut directorul Băncii Naționale, era grec la origine”, susține Domnița Constantiniu, soția lui Cornel Constantiniu.

”Mă mai ajuta să îl duc pe Cornel la doctor cu căruciorul”

La scurt timp, Cornel Constantiniu a mai primit o veste la fel de tristă. A murit răpus de cancer și Cristi, băiatul cartierului, care îl ajuta atunci când ieșea din casă în cărucior.

”A murit și băiatul de cartier, Cristi. Avea 42 de ani. Om de suflet. Locuia într-o boxă cu cățelul. Mă mai ajuta să îl duc pe Cornel la doctor cu căruciorul. A murit de cancer săracul. Caz social, s-a ocupat primăria. Era de ani de zile pe străzi, dar era un om foarte corect.

A fost și la lansarea lui Cornel în 2018. M-a ajutat extraordinar de mult”, ne-a spus Domnița Constantiniu, soția interpretului Cornel Constantiniu.

”Este o minune că mai trăiește. La 50 de ani Cornel a făcut o formă galopantă de Parkinson”

Domnița Constantiniu mărturisește că nici starea celebrului interpret nu este una bună. Diagnosticat cu o formă galopantă de Parkinson, la 50 de ani, acesta a suferit mai multe intervenții chirurgicale de-a lungul timpului. Cea mai grea a fost cea din 2004 de la Viena, când a fost operat pe creier de celebrul profesor Francois Alesch. Intervenția a durat 11 ore. Între timp a mai suferit și alte intervenții, în total 8, pentru implantarea unui neurostimulator în piept.

”Cornel a avut la viața lui nu mai puțin de 9 operații. Cea mai grea a fost cea de la Viena, efectuată pe creier de marele profesor neurochirurg Francois Alesch. Celelalte 8 au fost pentru schimbarea neurostimulatorului din piept. A trecut printr-o mare cumpănă. Eu cred că este o mare minune că el mai trăiește.

La 50 de ani, Cornel a făcut o formă galopantă de Parkinson. I-am spus acum că este norocos. Toți în jurul lui sunt morți. ‘Te plimbau, sunau să întrebe de sănătatea ta…’ Și ei au murit înaintea lui. E deprimant. Cancerul acesta face ravagii. Este o boală nenorocită”, a mai declarat, pentru FANATIK, Domnița Constantiniu.

și fosta soție a lui Petre Roman, Mioara Roman, dar și actrița Natașa Raab, alias Coana Chiva din reclama Prea bun, prea ca la țară, de la lactate, care locuiește în Craiova.

Cornel Constantiniu a debutat la Steaua fără nume

Cornel Constantiniu a debutat la concursul Steaua fără nume în anul 1970. În același an a obținut și locul I, la ”Festivalul Mamaia”, cu piesa ”N-aţi văzut o fată?”, compusă de Alexandru Mandy.

Artistul a efectuat numeroase turnee în lume și a primit și alte distincții importante în cariera sa artistică. Interpretul, care a absolvit și institutul de teatru, a avut o carieră de succes și pe scena de teatru, dar și în muzică.

Interpretul Cornel Constantiniu este căsătorit de 56 de ani cu actrița Domnița Constantiniu. Au împreună doi băieți, Alexandru și Mihai și cinci nepoți, trei de la primul fiu și doi de la al doilea.