Cornel Constantiniu suferă de o boală gravă şi a fost operat din nou. Anunţul soției: „Nu mai poate sta în picioare”

Soția lui Cornel Constantiniu (76 de ani) a vorbit despre starea de sănătate a cântărețului. Artistul suferă de Parkinson de 28 de ani, iar de când a debutat pandemia a stat doar în casă și lucrurile au devenit mai dificile.

Solistul a fost operat recent la Spitalul Universitar. Cornel Constantiniu a suferit mai multe intervenții chirurgicale în ultimii ani.

Partenera de viață a cântărețului, Domnița Constantiniu, a oferit detalii despre starea soțului ei.

Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson, a fost operat din nou

Cornel Constantiniu a suferit și este în recuperare. Artistul stă mai mult în casă, mai ales din cauza pandemiei de COVID-19.

Soția cântărețului încearcă să-l protejeze și pentru că nu mai poate fi supus unor operații din cauza vârstei și a stării de sănătate. Recent, acestuia i s-a schimbat neurostimulatorul din piept, aparat care îl ajută să se miște și să articuleze câteva cuvinte.

Din 1993, Cornel Constantiniu suferă de . Din cauza timpului petrecut doar în casă, acesta abia mai poate vorbi.

Mai mult, artistul abia se mai poate ține pe picioare și este nevoit să se deplaseze în scaunul cu rotile.

„Cornel este în refacere. M-au sunat multe persoane, să se intereseze de soarta lui Cornel, după ce au citit în ziarul dumneavoastră. Acum e mai bine, cât poți să fii de bine izolat în casă, dar nu am ce face.

Am luat această decizie pentru a-l proteja. Are dureri de sciatică, cum e la vârsta pe care o are… Cornel, în general, nu mai poate fi expus la operații și îl protejez cât pot.

Cu aparatul înlocuit însă nu sunt probleme. De ani de zile trăiește cu această maladie, pentru care a fost operat de multe ori.

A vrut să se opereze la șold, cu ani în urmă, dar refacerea este grea, așa că ia tratament. Și așa Cornel nu are echilibru, nu mai poate sta în picioare, cade pur și simplu și mai aud ‘buf’ din camera lui.

Are un cadru, are bețe, dar nu îl mai țin picioarele și nici nu mai are antrenament. Înainte mai ieșea cu regretatul Dorin Anastasiu, cu Petrică Geambașu, dar de ceva timp l-am izolat în casă, și pe bună dreptate”, a declarat Domnița Constantiniu pentru .

Cornel Constantiniu, legătură profundă cu regretatul său frate

Cornel Constantiniu s-a operat prima dată în Africa de Sud, la fratele său geamăn, Mircea, care a fost răpus de cancer în 2009. Ulterior, în 2004, artistul a suferit o altă intervenție pe creier, de data aceasta la Viena. Operația a durat 11 ore și a fost efectuată de medicul François Alesch.

Soția artistului a dezvăluit că acesta vorbea despre fratele său și în urmă cu o lună, atunci când a suferit ultima operație. Cornel Constantiniu este profund legat de geamănul său, decedat în urmă cu 12 ani.

„Cu atâtea operații… Noroc că are inima bună. Boala aceasta distruge celulele în creier, de aceea nu mai poate vorbi clar, dar încă supraviețuiește. Geamănul, Mircea, a murit de 12 ani. Între ei a fost și este o legătură specială.

Și acum, după operație, Cornel, timp de două-trei zile, vorbea numai de Mircea. Este o legătură unică între gemeni. Când a murit Mircea, Cornel a spus: ‘a plecat jumătate din mine’. Fiecare dintre ei știa tot ce pățește celălalt, deși trăiau la distanță de continente”, a mai spus Domnița Constantiniu pentru sursa citată.

Actrița a mai spus că este o minune faptul că soțul ei încă trăiește, deși are Parkinson de aproape trei decenii. Neurostimulatorul nu îl poate vindeca, însă i-a prelungit viața.

„Toată lumea crede că acest aparat îi vindecă boala. Nici vorbă! Boala aceasta nu are leac! Dar nu mai tremură și îi prelungește viața! Nu știu pe cineva bolnav de Parkinson de 28 ani care să trăiască!”, a mai spus Domnița Constantiniu.

Cornel și Domnița Constantiniu sunt împreună de peste 50 de ani. Cei doi erau colegi la Facultatea de Actorie, la clasa profesorului Ion Finteşteanu, atunci când s-au cunoscut.