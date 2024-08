Cornel de la Insula iubirii, acuzat de ANAF că a devalizat conturile firmei de o sumă uriașă. Fosta soție: ”Banii au dispărut pe operații și concedii”

Cornel și Iustina au ajuns în Thailanda, la filmările pentru show-ul Insula iubirii, într-un moment extrem de delicat din punct de vedere financiar. De altfel, Iustina Loghin a povestit, pe insulă, că partenerul ei de viață a avut probleme cu banii și că obișnuia să piardă sume mari la jocuri de noroc.

Cornel de la Insula iubirii și fosta soție, suspectați că și-au băgat firma în faliment

FANATIK a aflat că situația era mult mai complicată de atât. La începutul acestui an, Cornel Luchian și , Ada Sarmiza, au fost chemați în instanță de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice. Mai exact, cei doi erau acuzați că au devalizat conturile propriei firme, pe care ulterior au băgat-o în faliment.

Cornel și Ada au avut împreună societatea Edil LC Arte Buzz SRL, având ca obiect de activitate ”lucrări de pardosire și placare a pereților”. De fapt, asociat majoritar era soția concurentului de la , în timp ce Cornel administra societatea.

Afacerea a crescut de la un an la altul și a ajuns, în 2022, la venituri de 1,14 milioane lei și un profit de peste 700.000 de lei. La acel moment, în conturile firmei se aflau aproximativ 1,5 milioane lei, adică 300.000 de euro. Câteva luni mai târziu, banii au dispărut pur și simplu din conturi, în mod cu totul misterios.

În anul 2023, firma a cerut insolvența, iar un an mai târziu a fost declarat falimentul. În cele din urmă, societatea a fost radiată în aprilie 2024.

În 2022, societatea administrată de Cornel avea 300.000 de euro în conturi

Problema este că firma a rămas cu o datorie de aproape 300.000 de lei la Fisc, lipsă pe care foștii soți Luhian nu au putut s-o explice în fața lichidatorului. Din acest motiv, ANAF-ul a cerut în instanță atragerea răspunderii persoanelor din conducere, mai exact plata din propriul buzunar a datoriei.

”Din datele contabile ale societăţii rezultă că la finele anului 2022 societatea debitoare figura cu disponibilităţi financiare în cuantum de 1.563.400 lei și cu datorii în cuantum de 170.686 lei, fiind evident că nivelul activelor era mult superior celui al pasivelor, societatea neputând fi considerată în insolvenţă.

Cu toate acestea, în anul 2023 societatea a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, iar ulterior acestui moment disponibilităţile băneşti nu au fost predate lichidatorului judiciar pentru acoperirea în întregime a datoriilor societăţii, ajunse la cifra de 281.839 lei și nici nu s-a dat vreo explicaţie cu privire la destinaţia acelor sume de bani.

Practic, societatea avea suficient disponibil pentru achitarea în întregime a datoriilor. Cu toate acestea, nu a procedat în acest fel, datoriile crescând în cuantum”, se arată în dosarul de la Tribunalul Iași, consultat de FANATIK.

ANAF i-a mai acuzat pe cei doi că ”au folosit disponibilitățile bănești obținute din recuperarea creanțelor (datorii de recuperat, n.r.) și existente în conturile (firmei) debitoare în interes personal sau al altei persoane juridice, lăsând debitoarea fără lichidități pentru a-și desfășura activitatea și pentru a achita creditorii”.

Judecătorii au dispus ca foștii soți să achite datoria firmei către stat

Cornel de la Insula iubirii nu s-a prezentat la tribunal, în schimb fosta lui soție a făcut-o. Ea le-a spus judecătorilor că în perioada 2021 – 2022 nu semna și nu se ocupa efectiv de administrarea societății.

”A mai solicitat a se avea în vedere că pârâta nu era administrator de facto al societății, existând și precizările cuprinse în cererea de chemare în judecată în care se explică pe larg împrejurarea că de societate s-a ocupat exclusiv pârâtul Luchian Sorin Cornel”, se mai arată în dosar.

La data de 19 ianuarie 2024, cu o lună înainte de începerea filmărilor la Insula iubirii, Tribunalul Iași a stabilit răspunderea personală solidară a foștilor soți Luchian și i-a obligat pe cei doi să acopere din propriul buzunar suma de 281.839 de lei către ANAF Iași.

Fosta soție: ”Am divorțat la cererea Iustinei”

Cornel și Ada Luchian au divorțat la începutul anului 2023, exact în momentul în care lucrurile au început să meargă prost în firmă. Cei doi au fost căsătoriți timp de 12 ani și au patru copii împreună. Femeia îl acuză acum că a devalizat conturile firmei pentru a cheltui banii cu Iustina, cu care ar fi avut o relație de mai multă vreme.

„Adevărul este că am avut 12 ani de căsătorie. Am sfârșit prin divorț, la cererea Iustinei. Era căsătorit cu mine când i-a dat inelul. A fost soț în adevăratul sens până pe 4 februarie 2023. Eu i-am dat un tort cu cifra 12 pe 6 martie, ziua noastră de nuntă, și el foaia, de divorț. Am rămas să cresc singură patru copii, unul cu dizabilități, și muncă. În timp ce din banii firmei au dispărut aproape 200.000 de euro pe concedii și operații. Acum am poprire și plătesc lună de lună. Am pierdut tot ce aveam”, a declarat Ada Sarmiza Luchian (actuală Corduneanu), fosta soție a lui Cornel de la Insula iubirii.

În prezent, Cornel de la Insula iubirii apare administrator la alte două firme, Edil Arte SRL și Edil Artestone, înregistrate pe numele Iustinei Loghin, care este asociat unic.