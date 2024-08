Cornel de la Insula Iubirii, distrus după ce a văzut imaginile cu iubita sa, Iustina: ”Pentru mine a fost prea mult”

Cornel de la Insula Iubirii, distrus după ce a văzut imaginile cu , Iustina. Concurentul de la Antena 1 a subliniat că pentru este prea mult pentru el, fiind rușinat de ipostaza neplăcută în care a ajuns șatena.

Cornel de la Insula Iubirii, după ce a urmărit filmarea cu partenera sa, Iustina. Reacția nu a întârziat să apară. Bărbatul nu înțelege de ce șatena se plânge în emisiune, dar niciodată nu i-a spus ce simte cu adevărat.

Participantul de la Antena 1 a mai subliniat faptul că i-a schimbat condiția și nivelul de trai iubitei sale având în vedere că a ”investit” mii de euro în operațiile estetice pe care le-a făcut aceasta. În plus, este supărat că a transformat-o într-o doamnă și i-a oferit tot ce a putut.

Mai mult, nu reușește să înțeleagă care este motivul pentru care Iustina încearcă acum să-l intimideze. Tânăra se pare că a început să vorbească de sus, uitând de unde a plecat, de fapt, susține Cornel de la Insula Iubirii.

„Și eu m-am distrat și eu am dansat, dar nu îl halul ăsta. Nu cred că a fost în viața mea un moment mai rușinos și mai greu decât ăsta. Nu am trăit așa ceva niciodată. Mi-e așa un pic de imaginea ei, că și-a distrus-o.

Mi-era rușine mie pentru ea, că e femeie și în ipostazele mele nu vreau să văd pe nimeni. Pur și simplu sunt bucăți! M-a lovit prea rău. Totul (nr. l-a deranjat), tot ce a făcut până acum. Pentru mine a fost prea mult.

Am văzut chestii care nu se pot reproduce în cuvinte. Nu am crezut că Iustina va face vreodată așa ceva. Pariam orice, dar s-a întâmplat. Era ceva de nedescris. Am luat anumite decizii și în fiecare zi mă duc în cameră, mă rog și plâng.

Așa mă descarc pentru că altfel nu pot. Sunt prea multe, tot ce putea distruge, a distrus”, a spus Cornel de la Insula Iubirii la ultimul bonfire care a avut loc în Thailanda, relatează publicația .

Cornel de la Insula Iubirii, probleme medicale după bonfire

Cornel de la Insula Iubirii s-a supărat enorm când a văzut imaginile cu partenera de viață cu care s-a înscris în emisiunea de la Antena 1. Bărbatul a fost extrem de deranjat de ipostaza în care a fost filmată șatena.

Din păcate, filmarea l-a afectat și i-a cauzat probleme medicale după bonfire. În momentul în care a ajuns în cameră a început să se simtă rău și să aibă o durere în piept. A cerut ajutor pentru a depăși aceste momente.