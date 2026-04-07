Cornel Dinu, 1 la 1 cu Cristi Coste la FANATIK DINAMO, de la 17:30, după un an de tăcere

Ediția de marți, 7 aprilie, ora 17:30, a emisiunii FANATIK DINAMO, îl va avea ca invitat pe legendarul Cornel Dinu, care revine în prim plan după un an de tăcere
07.04.2026 | 15:01
FANATIK DINAMO se întoarce cu o ediție de colecție, care nu trebuie ratată de suflarea roș-albă. Show-ul va avea loc marți, 7 aprilie, de la ora 17:30, iar invitatul lui Cristi Coste urmează să fie nimeni altul decât Cornel Dinu (77 de ani). Va fi prima apariție a lui „Mister” în spațiul public din ultimul an.

Cornel Dinu revine la Fanatik Dinamo

Retras din lumina reflectoarelor în ultimul an, Cornel Dinu se întoarce în forță pentru o ediție specială a emisiunii dedicată fanilor clubului la care a scris istorie, FANATIK DINAMO. „Procurorul” ne va încânta cu poveștile sale unice, de pe vremea când era jucător și antrenor al „câinilor roșii”.

Mister va analiza și situația actuală în care se află echipa lui Zeljko Kopic, care are patru meciuri la rând fără victorie, dintre care trei au fost înfrângeri. Dinu își va spune părarea sinceră cu privire la șansele pe care le mai are trupa din „Ștefan cel Mare” la o calificare în cupele europene.

Acesta va vorbi deschis și despre motivul pentru care a dispărut din viața publică și despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Bineînțeles, Cornel Dinu nu va neglija și situația în care se află Mircea Lucescu. Prietenul său de o viață se zbate între viață și moarte la secția ATI de la Spitalul Universitar de Urgență București.

Cum poți vedea live emisiunea Fanatik Dinamo

Marți, de la ora 17:30, suporterii lui Dinamo și toți iubitorii fotbalului vor putea urmări în direct pe FANATIK.RO o nouă ediție a emisiunii FANATIK DINAMO. Show-ul dedicat formației din „Ștefan cel Mare” va fi disponibil ulterior și în reluare pe platformele Facebook și YouTube, miercuri, de la 10:30.

Fanii dinamoviști vor avea parte de materiale exclusive, analize și discuții despre tot ceea ce se întâmplă în jurul echipei. Emoția, pasiunea și poveștile din culisele clubului roș-alb pot fi urmărite doar pe FANATIK.RO, locul unde apar cele mai importante exclusivități despre Dinamo.

