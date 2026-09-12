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Dinamo are un start excelent de sezon în SuperLiga, fiind pe primul loc după primele 9 jocuri disputate, iar evoluțiile „câinilor” l-au încântat pe legendarul Cornel Dinu (78 de ani). Fostul mare fotbalist și antrenor a analizat situația de la echipa „roș-albă” și s-a pronunțat cu privire la formațiile care se vor lupta pentru titlu în actualul sezon al SuperLigii.

Cornel Dinu, încântat de rezultatele lui Dinamo. Ce a declarat despre achizițiile făcute de „câini”

Cornel Dinu a lăudat achizițiile făcute de Dinamo, dar și parcursul pe care echipa l-a avut până acum sub comanda antrenorului portughez Nuno Campos. „După părerea mea, este cel mai bun început de sezon după foarte mulţi ani pentru Dinamo. Se vede clar progresul în ceea ce privesc declaraţiile celor care conduc echipa, mai puţin inspirată schimbarea siglei, care a nemulţumit marea majoritate a suporterilor.

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Achiziţiile care s-au făcut în acest an s-au dovedit a fi inspirate, mărind capacitatea de joc a echipei, mai ales în zona ofensivă. În acelaşi sens, şi aducerea acestor antrenori portughezi a fost de bun augur pentru Dinamo. Încă de la primul meci am observat un progres evident în ceea ce înseamnă capacitate de joc ofensiv al echipei într-un sistem 4-4-2, când mulţi jucători au fost puşi în valoare.

E de apreciat aducerea mai multor jucători care contează, începând cu portarul, care la ultimul meci a dat o pasă de gol de 70 de metri, şi continuând cu ceilalţi jucători care au adus un plus de calitate în echipă”, a declarat „Procurorul”, conform . Legenda lui Dinamo și-a reiterat însă nemulțumirea față de : „Nu ne reprezintă, nu a fost deloc inspirată şi nu are nimic în comun cu ceea ce înseamnă istoria şi tradiţia lui Dinamo”, a afirmat .

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Ce echipe se vor lupta pentru titlu în noul sezon? Verdictul lui Cornel Dinu

Cornel Dinu e de părere că Dinamo se va lupta pentru titlu în actuala stagiune cu Universitatea Craiova și Rapid. „Practic, Dinamo în aceste prime etape a trecut de principalele contra-candidate la titlu, chiar dacă antrenorul Campos anunţă că îl interesează strategic să câştige meci de meci. Tocmai acest lucru dezvăluie că poţi deveni un candidat la câştigarea titlului. Câştigând meci de meci este singura reţetă învingătoare pentru orice echipă.

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Dar mai cred că au şanse reale şi pentru că au reuşit să-şi aducă un lot echilibrat, cu jucători care pot prelua oricând rolul titularilor şi, mai mult decât atât, au reuşit creşterea unor jucători tineri, ceea ce înseamnă randament. Principala contra-candidată la titlu rămâne Craiova, dar cred că şi Rapidul, cu ceea ce înseamnă Daniel Pancu, sunt echipele care se vor lupta cu Dinamo. Întotdeauna am fost un susţinător al acestei echipe cu care întreaga mea carieră s-a confundat şi, chiar dacă au mai fost şi critici, ele au fost doar din dorinţa de a readuce o valoare şi o prestanţă de echipă învingătoare şi fruntaşă”, a spus fostul mare antrenor.