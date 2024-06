Cornel Dinu a dat cărțile pe față după 31 de ani. „Eu am pierdut meciul de la Kosice! Am fost obligat să joc cu Lung. La pauză, Gino a venit la mine”

făcându-ne încă o dată să regretăm că nu îi mai putem vedea în continuare la lucru pe acești fotbaliști imenși. Însă, după ce ne-a adus atâtea satisfacții, puțină lume își mai aduce aminte de un moment de cotitură, din urmă cu 31 de ani, care ar fi putut-o transforma într-o generație ratată.

Cornel Dinu, adevărul după 31 de ani de la dezastrul de la Kosice

În urmă cu 31 de ani, pe 2 iunie 1993, România disputa la Kosice un meci crucial în campania de calificare la CM 1994 în compania defunctei Cehoslovacia. „Tricolorii” aveau nevoie de un rezultat pozitiv, însă ceea ce a urmat a fost un adevărat coșmar. Gazdele au condus cu 1-0 și 2-1, iar la scorul de 2-2, cu doi oameni eliminați, au mai marcat de încă trei ori prin Duboski, cu largul concurs al portarului Silviu Lung.

Înfrângerea usturătoare i-a fost fatală selecționerului de atunci Cornel Dinu, care a fost înlocuit de Anghel Iordănescu. Iar după un parcurs perfect în ultimele meciuri din preliminarii, care a culminat cu noaptea magică de la Cardiff, România se califica Campionatul Mondial din SUA 1994.

Cu o contribuție importantă la acea calificare, multă lume se întreabă dacă nu ar fi fost îndreptățit să stea pe banca și Cornel Dinu. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar după e clar că unel răni nu s-au vindecat nici acum.

„Contestatarii dumneavoastră spun că sunteți invidios pe performanțele lui Anghel Iordănescu. și că vă simțiți frustrat și de aia aveți ceva cu Anghel Iordănescu”, l-a provocat Horia Ivanovici pe Cornel Dinu pe acest subiect sensibil la emisiunea

„Doamne ferește! Nu am absolut nimic! Meciul de la Kosice este pierdut de mine! Era o situație aparte, eu voiam să joc cu Stelea, jucasem înainte un meci cu Cipru și câștigasem destul de greu, Stelea greșise la primul gol…

Iar atunci, lotul pe care-l formai tu ca selecționer trebuia să-l prezinți Consiliului Federal. Unde era contabilul, casierul, șeful propagandei, șeful serviciilor interne… Era și Mircea Angelescu, dar eram într-o relație puțin mai rece… Așa erau timpurile… Unii le-au simțit și s-au repezit la bani, dar pe mine nu m-au interesat lucrurile astea, pentru că am avut o cu totul altă educație.

Deci, în ședința respectivă, mie mi s-a refuzat prezența lui Stelea la meciul respectiv. Și asta a fost greșeala mea. Am știut că cehoslovacii la Kosice nu vor trage mai mult de șapte șuturi pe poartă, dar n-am știut că trei vor fi din lovitură liberă și că le va încasa Lung. Este greșeala mea, eu am pierdut meciul de la Kosice, nu l-a pierdut echipa, pentru că am fost obligat să joc cu Lung pe care l-a cerut toată presa. Dar acum nu mai recunoaște nimeni”, sunt dezvăluirile șocante ale lui Cornel Dinu la 31 de ani de la acel meci de pomină.

Cornel Dinu, pedepsit de Mircea Angelescu pentru că nu l-a ajutat să rămână ministrul Sportului

„Stelea de ce a fost refuzat atunci?”, a vrut să afle moderatorul „dedesubturile” deciziei FRF de a-l impune titular pe Silviu Lung, un portar ca și retras din activitate, care ajunsese aproape de 40 de ani.

„Domnul Angelescu m-a rugat să mai rămână la Ministerul Sportului. La Mondialul din Italia am avut o discuție cu primul ministru Petre Roman, care m-a întrebat anumite lucruri, auzise câte ceva despre Mircea Angelescu, lucruri pe care nu am vrut să i le confirm. Cert e că la întoarcerea în țară, l-a schimbat pe Mircea Angelescu de la Ministerul Sportului cu cel care îi botezase fetițele, cu Duvăz.

Eu am rămas adjunct, iar o formă de pedepsire a mea a fost că Mircea Angelecu a introdus în Consiliul Federal că lotul care era propus de antrenorul de atunci Cornel Dinu trebuie aprobat de acel Consiliu. Și toți au fost pentru aducerea lui Lung și în niciun caz a lui Stelea, care greșise la meciul cu Cipru.

Dar nu ăsta a fost criteriul de bază, ci faptul că trebuie aduși jucătorii care sunt titulari. Și Stelea nu mai era titular la Salamanca. Iar meciul de la Kosice nu are nicio legătură cu Iordănescu. Este meci pierdut de mine”, mai spune Cornel Dinu.

Regretul lui Cornel Dinu: „Gino Iorgulescu mi-a spus să-l schimb pe Lung la Kosice”

Și acum, la mai bine de 30 de ani de la acea partidă, Cornel Dinu își reproșează că nu a ascultat de secunzii săi de atunci, Gino Iorgulescu și Dumitru Moraru, care i-au cerut la pauză să-l schimbe pe Silviu Lung. Parcă prevesteau dezastrul ce avea să urmeze…

„Eu sunt un om sincer… La pauză, cred că era 2-1 pentru ei, Gino a venit lângă mine și mi-a spus «Am avut trei mingi, a luat două goluri». La primul gol, am rămas stupefiat. Pentru că Lung, la 38-39 de ani cât avea atunci, stătea cu crampoanele de la ghete pe linia de tușă. Orice portar își face un unghi, stă un metru în afara liniei.

Ceea ce mai regret este că la Kosice secunzii mei Dumitru Moraru și Gino Iorgulescu au venit și mi-au cerut să-l schimbăm pe Lung, că e aiurea, nu are nicio legătură cu fotbalul, e terminat. Le zic «Băi, e 2-1 totuși… Să schimbi portarul? O să mai facem niște schimbări pe final, că trebuie să câștigăm jocul ăsta. Îl mai lăsăm câteva minute».

Am făcut 2-2, dar din păcate după aceea s-a făcut 3-2, 4-2, 5-2 din lovituri libere… Deci din șapte șuturi, trei au fost marcate de Dubovski din lovituri libere de la 25 de metri. Și ăia cu doi oameni eliminați”, sunt amintirile lui Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA despre ce s-a întâmplat la celebrul meci Cehoslovacia – România 5-2 din iunie 1993.

