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Dudu Georgescu, considerat de specialiști drept , în Canada, iar vestea a provocat un val uriaș de tristețe în lumea sportului. Fostul fotbalist se stabilise de foarte mulți ani în Canada, acolo unde avea să-și petreacă ultimele zile ale vieții.

Cornel Dinu nu l-a uitat pe Dudu Georgescu

Dudu Georgescu este singurul jucător român care a reușit să câștige „Gheata de Aur” a Europei. Nu o singură dată, ci de două ori, în 1975 și 1977, ambele în tricoul celor de la Dinamo. Pentru „câini” a marcat 207 goluri în 260 de meciuri, fiind și acum cel mai bun marcator din prima ligă a României, cu un total de 252 de goluri.

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Cornel Dinu, cel care i-a fost căpitan la Dinamo în acea perioadă de glorie, a povestit cu tristețe despre „mașinăria de goluri” Dudu Georgescu. Și-a amintit că, în 1977, o parte dintre jucătorii devenise retincenți în a-l mai servi pe atacant cu aceeași frecvență și a explicat cum a intervenit pentru a detensiona atmosfera.

„Într-un moment, oarecum, după ce câștigase prima Gheată de Aur, în viziunea de a o câștiga și pe a doua, a existat o anumită rezervă din partea jucătorilor la Dinamo, dacă să-l mai lanseze, să-l mai servească de maniera în care îl serveau un Lucescu sau un Radu Nunweiller cu pase și centrări, sau poate chiar eu din zona de apărare.

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Și atunci eu, în calitatea pe care o aveam de lider și de căpitan al echipei, am mers în continuare pe ideea de a-l servi pe Dudu Georgescu, de a i se centra, pentru că la prima Gheată de Aur pe care o obținuse în ’75, el și cu Dumitrache marcaseră 70% din golurile lui Dinamo, adică în jur de vreo 70-80 de goluri din vreo 100 cât a marcat Dinamo în campionatul acela.

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Deci, am fost cel care am liniștit apele în sensul că, dacă Dudu obținea și a doua Gheată de Aur, era vorba de o Gheată de Aur care aparținea cu numele lui Dinamo și era și meritul lui Dinamo că are un asemenea jucător și că-l pune în valoare. Din punctul ăsta de vedere a câștigat și Gheata a doua din 1977”, a declarat Cornel Dinu pentru FANATIK.

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Cornel Dinu: „Ionuț Negoiță și-a bătut joc de Dudu Georgescu”

Legătura dintre Cornel Dinu și Dudu Georgescu a depășit linia colegialității de echipă. „Procurorul” a fost numit președinte la Dinamo în 1996, iar una dintre decizii a fost să-l numească pe Dudu Georgescu în funcția de antrenor la echipa secundă. Nu avea să stea foarte mult, din păcate.

În același timp, Cornel Dinu își amintește și de povestea de la începutul anilor 2000, când Dudu Georgescu și-a pierdut casa. Fostul patron al lui Dinamo, , dar care nu i-a aparținut niciodată lui Dudu Georgescu. Dezamăgit de cum s-au desfășurat evenimentele, fostul atacant a plecat definitiv din România.

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„Eu am fost în relații foarte bune cu el și de aceea și în 1996, când am devenit președinte la Dinamo, l-am adus și i-am dat posibilitatea să antreneze echipa a doua și sigur, în perspectivă, cine știe ce s-ar fi putut întâmpla. El a avut niște calități extraordinare. Plutea în aer. El, Dumitrache și Piți Varga au fost cei mai teribili atacanți pe care i-a avut Dinamo. Dar, din păcate, a stat vreo șase luni de zile, după care, la insistențele familiei probabil, a ales în continuare drumul străinătății.

Da, de supărare nu vorbea, dar supărarea mai mare a fost în momentul în care, după 2000, nu mai țin minte, când era Negoiță la echipă, a vrut să-l aducă înapoi, i-a promis că-i dă un apartament, că-i dă o funcție, dar și-a bătut joc de el, i-a lăsat un apartament închiriat și nu i-a creat condițiile necesare și atunci a ales în continuare drumul străinătății.

Deci nu avea cu cine, pentru că nu mai aveam legături în ultimii ani de zile, nu mai știam. În momentul în care a plecat de la Dinamo n-am mai avut o legătură cu el, adică pe ’96-’97, când l-am adus atunci la Dinamo. Și din câte îmi dau seama, acolo mai mult o influență deosebită a avut familia lui, pentru că fata soției sale din prima căsătorie era stabilită în Canada și, din câte știu, pe filiera aceasta a ajuns în Canada”, a completat Cornel Dinu.