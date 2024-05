Cornel Dinu a dezvăluit cum s-a construit marea națională a României din SUA 1994. „14 jucători au fost aduși de mine”. Ce spune despre „invitația” lui Gică Popescu

Cornel Dinu a venit cu dezvăluiri despre marea națională a României din 1994, iar fostul selecționer are un mare merit în construcția echipei. Legenda din Ștefan cel Mare nu s-a aflat pe Arena Națională și a vorbit despre „invitația” lui Gică Popescu.

Cornel Dinu a dezvăluit cum s-a construit marea națională a României din SUA 1994. „14 jucători au fost aduși de mine”

Nici Cornel Dinu , deși fostul selecționer a jucat un rol important în formarea grupului din SUA. Acesta a vorbit și despre absența lui Dănuț Lupu de la evenimentul de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu a dezvăluit și cine sunt jucătorii de la Campionatul Mondial din 1994 pe care i-a debutat la națională. Fostul mare tehnician a spus și ce sacrificii a făcut pentru , care nu putea să ajungă sub „tricolor” după Revoluție.

„Nu știu ce mai e normal în ziua de astăzi. Eu din păcate cunosc atât de multe lucruri încât aș vrea să le uit. Toată comicăria cu DNA-ul și toate cele au cu totul o altă pornire, o cu totul altă istorie care nu poate fi povestită, dar care este pentru oamenii care știu ce s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a fost un jucător decisiv în meciul cu Danemarca din 1989, la care am fost și am stat lângă un gentleman din toate punctele de vedere, Valentin Ceaușeșcu. Am făcut din centru până în Ghencea vreo 12 minute.

După părerea mea a fost un om spectacol de luat ochii și banii unor spectatori. Și generația noastră din 1970 făcea niște meciuri, dar era generația Mexic 1970. Aici s-a adus această poleială, mi s-a părut exagerat. În această generație așa-zisă de aur am adus vreo 14 jucători ”, a spus Dinu.

ADVERTISEMENT

Ce spune despre „invitația” lui Gică Popescu: „M-am obișnuit cu uitarea”

„Nu s-a spus absolut nimic, nu mă deranjează, nici nu veneam. Mi s-a transmis prin Gică Popescu că o să fiu invitat, s-a uitat. M-am obișnuit cu uitarea. Nici nu veneam, chiar dacă eram invitat. Stelea este adus de mine la echipa națională, dacă îl aveam la Kosice era cu totul altă poveste, dar nu mi l-a lăsat Consiliul Federal care aproba loturile.

Dan Petrescu este adus de mine, Prodan este adus de mine, Mihali este adus de mine. Lumea nu știe, dar pentru Belodedici am vorbit cu președintele Iliescu și am schimbat prin Parlament o lege care presupunea că ofițerii care rămân în străinătate sunt automat condamnați. Am schimbat chestia asta, am anulat-o.

ADVERTISEMENT

Am avut surpriza ca la prima discuție l-am luat și pe Mugurel Florescu, celebrul procuror de la procesul lui Ceaușeșcu de la Târgoviște. Pe Mugurel l-am luat, dar nu am știu că înainte de meci se așează la o sticlă și jumătate de whisky cu un profesionist.

A trebuit să îi explic vicepreședintelui Stelei Roșiei Belgrad situația juridică lui Belodedici. Vicepreședintele de la Steaua Roșie Belgrad era procurorul general al Serbiei, un om care știa carte. Selymes, Dorinel Munteanu, în 1990 i-au introdus în echipa națională pe Lupescu și Răducioiu.

Stîngă, Panduru, Timofte sunt jucători aduși la echipa națională până în 1994 și care au făcut parte la Campionatul Mondial”, a mărturisit Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Cornel Dinu, despre generația din SUA 1994. Ce spune despre invitația lui Gică Popescu