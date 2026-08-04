Sport

Cornel Dinu a dezvăluit de ce este întârziată construcția noului stadion Dinamo: „De asta avizul a fost aproape zi de zi amânat!”

Dinamo va avea în următorii anii, după o perioadă foarte lungă de așteptare, o nouă casă. Totuși, până la acel moment, au existat, și continuă să o facă, diverse obstacole. Cornel Dinu a dezvăluit ce împiedică fluidizarea lucrărilor.
Mihai Dragomir
04.08.2026 | 06:44
Cornel Dinu a dezvaluit de ce este intarziata constructia noului stadion Dinamo De asta avizul a fost aproape zi de zi amanat
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Cornel Dinu a dat cărțile pe față. Ce probleme există în realizarea noului stadion al lui Dinamo. Foto: Colaj FANATIK.
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În ultimele luni, activitatea de pe șantierul noului stadion Dinamo a fost diminuată considerabil, deși lucrările pentru realizarea acestuia au început oficial în ianuarie 2026. Proiectul ambițios, prin care se dorește construirea unei arene de ultimă generație, adaptată fotbalului modern și celor mai importante cerințe la nivel european, nu are parte de un traseu atât de lin. Cornel Dinu, fosta mare glorie dinamovistă, a explicat de ce se întârzie așa de mult cu noua arenă.

Cornel Dinu a dat cărțile pe față despre noul stadion al lui Dinamo

La începutul anului acesta, mai exact pe 20 ianuarie, începuse oficial demolarea arenei din „Ștefan cel Mare” pentru a face loc noului stadion ce urmează să fie construit. Lucian Bode, fostul ministru de Interne, dezvăluia în exclusivitate la „FANATIK Dinamo” că este vorba de o investiție de aproape 180 de milioane de euro. Totuși, lucrările de pe șantier au cunoscut o încetinire în ultima perioadă, iar lumea se întreabă acum când va fi totul gata. Cornel Dinu a explicat motivele din spatele acestui proces îngreunat.

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„(n.r. – despre stadion) Păi, dacă nici eu nu știu situația acestui stadion, înseamnă că nu mai știe nimeni. Să facem puțină istorie: stadionul a fost construit la sfârșitul anilor ’40, pe o groapă, care era o zonă mlăștinoasă din București. Apa a fost mereu un mare impediment, stadionul a avut mereu de suferit. Eu am făcut niște lucrări teribile și am reușit să recondiționez stadionul acesta. L-am ridicat aproape un metru, am izolat aproape toate sursele de inundații care veneau din Floreasca și din Ștefan cel Mare, am refăcut și sala de atletism. Atunci am făcut și pista și tabela de marcaj.

Din păcate, nu se recunoaște că sunt niște probleme deosebite din acest punct de vedere. Este și o linie energetică ce traversează stadionul, deci sunt niște lucrări prealabile care trebuie făcute. De asta avizul de construcție a fost aproape zi de zi amânat. Am fost pus în situația de a încerca să repar stadionul la sfârșitul anilor ’90. Este un aviz amânat fiindcă sunt probleme de istoric, de suprafața pământului, de apa freatică care este foarte apropiată în zona respectivă”, a spus Cornel Dinu, în exclusivitate pentru VOYO.

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Noul stadion al lui Dinamo necesită cel puţin 16 milioane de euro în plus pentru a fi construit

Sursele FANATIK din administrația centrală și din lumea sportului au aflat că firma care se ocupă de construirea noului stadion al clubului Dinamo, denumit în final „Mircea Lucescu”, solicită majorarea valorii investiției cu cel puțin 80 de milioane de lei.  Practic, constructorul susține că documentația tehnică pusă la dispoziție de CNI (Compania Națională de Investiții) în cadrul licitației conține date eronate, iar lucrările necesare în terenul de pe Șoseaua Ștefan cel Mare, în locul fostei arene, sunt considerabil mai scumpe decât cele prevăzute anterior în caietul de sarcini.

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Problemele majore întâlnite pe parcurs au avut legătură cu rețeaua de canalizare, suprafața destinată gazonului și condițiile geotehnice ale terenului, așa cum a povestit și Cornel Dinu în cele de mai sus.

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Pe ce stadion se va juca primul Dinamo – FCSB din acest sezon

Derby-ul Dinamo – FCSB, primul din acest sezon, este programat în etapa a 8-a. Arena Națională a fost indisponibilă în ultimele luni și va continua să aibă acest statut până la finalul verii, astfel că microbiștii vor să știe cu exactitate unde se va da marea bătălie între cele două rivale bucureștene. Andrei Nicolescu, președintele formației din „Ștefan cel Mare”, a transmis locația exactă: „Pe 5 septembrie putem reveni pe Arena Națională, meciul cu FCSB se va juca acolo”, a declarat oficialul, la TV Prima Sport.

  • 5 septembrie este data meciului tur Dinamo – FCSB
  • 30 ianuarie 2027 este data returului FCSB – Dinamo
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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