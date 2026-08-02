Cornel Dinu a împlinit 78 de ani! A scris istorie la Dinamo, dar a fost la un pas un pas de rivala de moarte a ”câinilor”

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Născut la Târgoviște, Cornel Dinu se confundă practic cu istoria ”câinilor”. Cel supranumit ”Procurorul” a ajuns la onorabila vârstă de 78 de ani și ambele cluburi Dinamo au ținut să-i transmită mesaje cu această ocazie.

Cornel Dinu, legenda clubului Dinamo, a împlinit 78 de ani

Cornel Dinu a început fotbalul la juniorii lui Metalul Târgoviște, iar în 1966 a ajuns în curtea clubului Dinamo. A rămas fidel pe viață culorilor ”roș-albe”, chiar dacă în ultima perioadă din cauza problemele medicale care îl macină.

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La zi de sărbătoare, cele două cluburi Dinamo au ținut să-l onoreze pe ”Mister”. ”D, DINAMO, DINU. 2 august, ziua lui CORNEL DINU, zi sfântă în Calendarul Dinamo. Născut în 1948, în același an cu Dinamo, Mister împlinește 78 de ani.

Jucător, antrenor, președinte. O viață pentru o singură echipă: Dinamo. Un nume scris cu litere mari în istoria clubului, o legendă pentru toate generațiile de dinamoviști. La mulți ani, CORNEL DINU!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a celor de la CS Dinamo.

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”La mulți ani, Cornel Dinu! La 2 august 1948 se năștea un nume de legendă, un nume care avea să devină legat ireversibil de istoria clubului Dinamo – Cornel Dinu! Acesta a trecut prin toate etapele din viața lui Dinamo, a fost pe rând jucător, antrenor și președinte al clubului, adăugând palmaresului clubului un număr impresionant de 12 trofee.

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A fost ales de trei ori Fotbalistul Român al Anului, în anii 1970, 1972 și 1974, fiind nominalizat la Balonul de Aur în anul 1970. Prin întreaga sa contribuție, numele Dinu este sinonim nu doar cu performanța, ci cu Dinamo însuși! La mulți ani sănătoși, Mister”, a scris și gruparea ”alb-roșie” din SuperLiga.

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Dinu, fotbalist de legendă

Cornel Dinu a debutat la echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare în 25 septembrie 1966, la un meci cu Steagul Roșu Brașov. De atunci și până în 1983, când s-a retras, a adunat 454 de prezențe în tricoul lui Dinamo și a marcat 53 de goluri.

Mijlocaș sau fundaș defensiv, Cornel Dinu a câștigat șase titluri de campion și două Cupe ale României, iar de trei ori a fost desemnat cel mai bun jucător al anului.

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La echipa națională a României a jucat de 75 de ori și a marcat șapte goluri. El a făcut parte din lotul care a participat la Cupa Mondială din 1970 și a fost titular în toate cele trei jocuri din grupa denumită sugestiv ”groapa cu lei”, din care mai făceau parte Brazilia, Anglia și Cehoslovacia.

Cornel Dinu, la un pas să ajungă la o mare rivală

Chiar dacă și-a legat întreaga carieră de clubul Dinamo, Cornel Dinu a fost la un pas să ajungă la rivala Rapid. De altfel, după ce și-a încheiat junioratul la Metalul Târgoviște și urma să vină în Capitală pentru a urma cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, el ar fi trebuit să ajungă la formația din Giulești.

la podcastul ”FANATIK Rapid” de Florin Gătejan, cel care înainte de deveni avocat și judecător a jucat fotbal la juniori pentru Rapid și Sportul Studențesc.

”Nea Tinel (n.r. – Valentin Stănescu) ne-a spus: ‘E unul Dinu, Cornel, crescut acolo de ai mei la Târgoviște’. Nea Tinel fusese antrenor la Târgoviște. Acolo a fost prieten cu toată lumea. Cu antrenorii ăia ai lui, pe care i-a avut la juniori.

Și nea Tinel ne-a spus: ‘când veniți din Târgoviște, să-l aștepte nea Nae Negulescu’. Acesta crescuse cu el, mâna lui dreapta de la Rapid. I-a zis: ‘Te duci și îl iei pe ăsta (n.r. – Cornel Dinu), îl aștepți la aeroport, apoi îl duci la cămin la CFR. Și îl aduc eu pe tatăl său să semneze. Nu mai îi dai drumul’.

Nea Nae Negulescu zice: ‘Bine, mâine vin la 8.00’. Eu i-am spus lui Dinu: ‘Cornele, vezi că vor ăștia să te ia’ / El: ‘Să vorbească!’. Dar nea Nae Negulescu se îmbată și nu mai vine la aeroport”, și-a amintit cel poreclit ”Pațanu”.

Cornel Dinu, antrenor de succes pentru Dinamo

Imediat după ce a agățat ghetele în cui, în 1983, Cornel Dinu a devenit secundul lui Dumitru Nicolae Nicușor la Dinamo și a pus umărul la senzaționala performanță a ”câinilor” de a ajunge până în semifinalele Cupei Campionilor Europeni.

A fost principal la Dinamo în mai multe perioade și are în palmaresul de tehnician două titluri și două Cupe ale României. Dinu a mai fost președinte la FC Național și Dinamo și, o scurtă perioadă, ministru al Tineretului și Sportului.

Între 1992 și 1993 a condus echipa națională a României, dar a fost demis după o înfrângerea grea la Kosice în fața Slovaciei, scor 2-5. În locul său a venit Anghel Iordănescu, care a reușit calificarea la Mondialul din 1994.