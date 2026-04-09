Sport

Cornel Dinu a postat o fotografie răvășitoare alături de Mircea Lucescu! Gest impresionant de acasă după moartea bunului său prieten. Foto

Extrem de afectat de moartea lui Mircea Lucescu, Cornel Dinu a postat o fotografie emoționantă. Ce decizie a luat ”Procurorul” după ce și-a pierdut încă un coleg de generație.
Traian Terzian
09.04.2026 | 13:06
ULTIMA ORĂ
Cornel Dinu, schimbare majoră după moartea lui Mircea Lucescu. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cornel Dinu și Mircea Lucescu sunt două dintre legendele lui Dinamo și chiar dacă s-au mai contrat de-a lungul timpului și-au purtat un mare respect. În acest moment teribil de greu, ”Procurorul” a făcut o schimbare pentru a-l omagia pe fostul său coechipier.

Cornel Dinu, fotografie emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu

Aflat acasă într-o situație medicală nu tocmai bună, este puțin probabil ca Cornel Dinu (77 de ani) să poată merge la Arena Națională sau la înmormântare pentru a-și lua rămas bun de la prietenul Mircea Lucescu, dar a făcut un gest extraordinar. Fostul mare fotbalist a decis să-și pună la WhatsApp o fotografie în care stă în vestiar alături de Mircea Lucescu. În poză mai apare și Florin Cheran, cel care le-a fost secund celor doi mari antrenori.

ADVERTISEMENT
Cornel Dinu a postat o fotografie emoționantă alături de Mircea Lucescu, după moartea bunului său prieten.

Cornel Dinu, devastat de moartea lui Mircea Lucescu

Contactat de FANATIK imediat după ce s-a anunțat moartea lui Mircea Lucescu, Cornel Dinu a fost extrem de apăsat de vestea primită și a precizat că fotbalul este cel care l-a ucis pe bunul său prieten.

”Acum am aflat și eu, m-a sunat cineva. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu. Fotbalul l-a ucis, din păcate, pentru că a vrut să stea și să fie lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui. Din păcate inima lui Mircea Lucescu nu a mai vrut să bată și e bine să ne gândim la el numai cu lucruri bune”, a spus Dinu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în...
Digi24.ro
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul

Dănuț Lupu, în lacrimi la Arena Națională

Pelerinajul la Arena Națională continuă și în ziua de joi 9 aprilie. Lume importantă din fotbalul românesc și mondial, dar nu numai, vin să-i aducă un ultim omagiu legendarului antrenor Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după...
Digisport.ro
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu

Printre cei sosiți s-a aflat și Dănuț Lupu, campion cu Dinamo și Rapid sub comanda lui ”Il Luce”. Fostul fotbalist a fost extrem de afectat și a fost surprins în lacrimi la catafalcul fostului selecționer.

ADVERTISEMENT
Cine este „sifonul” din vestiarul Rapidului? Jucătorii giuleșteni își bănuiesc colegul că le-a...
Fanatik
Cine este „sifonul” din vestiarul Rapidului? Jucătorii giuleșteni își bănuiesc colegul că le-a „turnat” salariile lui Dan Nistor, care i-a făcut praf la TV
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, decizie de ultimă oră după moartea lui Mircea Lucescu!...
Fanatik
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, decizie de ultimă oră după moartea lui Mircea Lucescu! Imagini impresionante de la Arena Națională. Video
Daniel Pancu a prevăzut deznodământul lui Mircea Lucescu: „Am simțit din voce că...
Fanatik
Daniel Pancu a prevăzut deznodământul lui Mircea Lucescu: „Am simțit din voce că e stins”. Ce a discutat cu Răzvan Lucescu lângă catafalc. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui...
iamsport.ro
Cine sunt cei 6 bărbați misterioși care și-au făcut apariția la sicriul lui Mircea Lucescu
