Cornel Dinu a postat o fotografie răvășitoare alături de Mircea Lucescu! Gest impresionant de acasă după moartea bunului său prieten. Foto

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu și Mircea Lucescu sunt două dintre legendele lui Dinamo și chiar dacă s-au mai contrat de-a lungul timpului și-au purtat un mare respect. În acest moment teribil de greu, ”Procurorul” a făcut o schimbare pentru a-l omagia pe fostul său coechipier.

Cornel Dinu, fotografie emoționantă după moartea lui Mircea Lucescu

Aflat acasă într-o situație medicală nu tocmai bună, este puțin probabil ca Cornel Dinu (77 de ani) să poată merge la Arena Națională sau la înmormântare pentru a-și lua rămas bun de la prietenul Mircea Lucescu, dar a făcut un gest extraordinar. Fostul mare fotbalist a decis să-și pună la WhatsApp o fotografie în care stă în vestiar alături de Mircea Lucescu. În poză mai apare și Florin Cheran, cel care le-a fost secund celor doi mari antrenori.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu, devastat de moartea lui Mircea Lucescu

Contactat de FANATIK imediat după ce s-a anunțat moartea lui Mircea Lucescu, Cornel Dinu a fost extrem de apăsat de vestea primită și a precizat că pe bunul său prieten.

”Acum am aflat și eu, m-a sunat cineva. Dumnezeu să-l ierte pe Mircea Lucescu. Fotbalul l-a ucis, din păcate, pentru că a vrut să stea și să fie lângă fotbal până în ultima zi a vieții lui. Din păcate inima lui Mircea Lucescu nu a mai vrut să bată și e bine să ne gândim la el numai cu lucruri bune”, a spus Dinu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, în lacrimi la Arena Națională

. Lume importantă din fotbalul românesc și mondial, dar nu numai, vin să-i aducă un ultim omagiu legendarului antrenor Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Printre cei sosiți s-a aflat și Dănuț Lupu, campion cu Dinamo și Rapid sub comanda lui ”Il Luce”. Fostul fotbalist a fost extrem de afectat și a fost surprins în lacrimi la catafalcul fostului selecționer.