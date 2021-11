Cornel Dinu, acuze incredibile după FCSB – FC Botoșani: „Un apropiat al clubului i-a spus să joace 2 pauză / 1 final!”

Cornel Dinu face acuzații grave după FCSB-Botoșani. Deși în timpul meciului nu i s-a părut nimic suspect, acesta susține că o persoană apropiată a reușit să câștige nu mai puțin de 12.000 de euro la pariuri după ce a primit un pont din partea unui fost jucător al clubului.

„Cică varianta care a fost ca cineva să joace 2 pauză, 1 final. I s-a spus din partea cuiva foarte apropiat de FCSB şi a jucat. Cel care i-a dat pontul e un negustor tot din zona aia şi fost jucător de la FCSB”, a dezvăluit „Procurorul”, în direct la TV.

Conduși la pauză, roș-albaștrii au făcut spectacol în repriza secundă. După execuția superbă cu care Valentin Gheorghe a restabilit egalitatea pe tabelă, aceștia s-au descătușat și , prin Ianis Stoica, respectiv Florin Tănase, consemnând astfel un debut cu dreptul al lui Toni Petrea în noul mandat.

ADVERTISEMENT

Cornel Dinu iese la atac. Acuzații extrem de grave după FCSB – FC Botoșani

„E interesant că meciurile de duminică, de la 18 şi 20:30… Botoşani a făcut un pas în spate interpretabil şi FCSB a făcut două schimbări care au schimbat rezultatul pe final. E o partidă interpretată ca un şoc extraordinar.

Mi s-a părut, am aşa o educaţie naivă a corectitudinii în fotbal… Mi s-a părut un joc, în ciuda amiciţiei dintre cele două echipe, un joc corect. Azi am auzit o variantă care m-a lăsat de era să cad de la masă.

ADVERTISEMENT

Cică varianta care a fost ca cineva să joace 2 pauză, 1 final. I s-a spus din partea cuiva foarte apropiat de FCSB şi a jucat… Jocurile de noroc. A jucat 10 milioane (n.r. – 1.000 de lei).

Cineva i-a dat pontul şi a jucat 1.000 de ei şi a luat 120 de milioane (n.r. 12.000 de lei). Cel care i-a dat pontul e un negustor tot din zona aia şi fost jucător de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Dacă vezi golurile din final, e aşa. Nu vreau să dau nume, pentru că pare o oroare să ajungi la o asemenea compromitere a fotbalului. Nu am inventat noi asta, dar la noi sunt multe suspiciuni”, a declarat Cornel Dinu la .

Valentin Crețu a jucat cu ruptură: „Și-a spălat păcatele”

În altă ordine de idei, Mihai Stoica a avut numai cuvinte de laudă la adresa fundașului dreapta Valentin Crețu pentru devotamentul arătat în meciul de duminica trecută. Acesta , chiar dacă durerile erau insuportabile.

ADVERTISEMENT

„La 2-1, Crețu a avut o intervenție à la Baresi. Vă spun ceva care o să șocheze. Crețu, de prin minutul 70, ducea mâna la coapsă. L-am întrebat dacă e bine, a zis că e ok.

Astăzi, medicul nostru a constatat că are o leziune fibrilară de dimensiuni mari, adică are o ruptură. El a jucat cu ruptură. Noi am câștigat meciul ăsta și datorită faptului că Vali Crețu a demonstrat un spirit de sacrificiu cum n-am văzut niciodată în 30 de ani de carieră.

ADVERTISEMENT

Medicii pot spune că a avut o contractură și în timpul efortului s-a produs ruptura. În orice caz, Crețu și-a spălat păcatele!”, a explicat managerul general al vicecampioanei, potrivit sursei citate.