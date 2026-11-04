Cornel Dinu, acuze-șoc împotriva lui Ionuț Chirilă în cazul morții lui Cătălin Hîldan!

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Cornel Dinu (78 de ani) a intervenit în conflictul dintre Dănuț Lupu și Ionuț Chirilă. Într-un interviu oferit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, „Procurorul” l-a atacat pe actualul tehnician al lui CS Dinamo pentru afirmațiile făcute în ultimele luni și l-a acuzat pe acesta că a avut o implicare în decesul fostului său elev, Cătălin Hîldan.

Cornel Dinu, atac la Ionuț Chirilă

Cornel Dinu s-a poziționat de partea lui Dănuț Lupu în „războiul” cu Ionuț Chirilă, iar legenda lui Dinamo a contestat rolul pe care tehnicianul l-a avut în dezvoltarea generației din care au făcut parte Cătălin Hîldan, Florentin Petre sau Mihai Tararache, afirmând că selecția a fost făcută de Iosif „Piți” Varga, un nume uriaș din istoria „câinilor”.

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„Incontestabil, nu pot să fiu decât de partea lui Dănuț Lupu. Într-o aparentă dispută cu cineva care este o făcătură în fotbal, un îmbârligător de vorbe goale, fără susținere din niciun punct de vedere – Ionuț Chirilă. Ales total greșit de clubul Dinamo pentru a crește o echipă de performanță, lucru pe care nu l-a făcut niciodată. Iar celebra legendă care i se atribuie, că ar fi creat câțiva jucători de excepție, nu are nimic în comun cu realitatea.

El își satisfăcea stagiul militar la Dinamo și din relația pe care Mircea Lucescu a avut-o cu taică-su (n.r. marele ziarist Ioan Chirilă) l-a rugat să-l țină și pe el și i-a dat o echipă de juniori. Toată selecția a fost făcută de Piți Varga: Petre, Tararache, mai mulți erau. Eu i-am și prins. Hîldan, Cezar Dinu. Piți Varga a fost cel care a făcut selecția”, a afirmat fostul mare fotbalist și antrenor într-un interviu oferit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Cornel Dinu, acuze incredibile la adresa lui Ionuț Chirilă în cazul decesului lui Cătălin Hîldan

susține că a avut o implicare și în decesul lui Cătălin Hîldan. „Ionuț Chirilă doar i-a antrenat câteva luni de zile, având niște condiții deosebite. De o manieră aproape extenuantă pentru copii. Le dădea așa-zise vitamine care le-au creat niște sensibilități hepatice incontestabile. Eu spun ce spuneau medicii care au cunoscut și care au făcut explorările respective. Lucrurile astea s-au văzut și la Petre, și la Hîldan.

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Faptul că Hîldan nu a fost oprit cum a fost Petre, i-a adus acestuia un tragic sfârșit în meciul de la Oltenița, programat complet aiurea. Eu nu mai eram la echipă, iar cei care au rămas la echipă știau. În frunte cu Țălnar, care mă schimbase pe mine după meciul pierdut cu Astra mi se pare. A rămas Țălnar și toată lumea știa că trebuiau refăcute analizele. Și lui Hîldan. În niciun caz să fie dus să joace marți la Câmpina, și de un alt meci pus complet aiurea de un interes electoral al Simonei Marinescu, cea care era președinte în Consiliul de Administrație la Dinamo, de la Oltenița”, a declarat „Procurorul” în exclusivitate pentru FANATIK.

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Cătălin Hîldan a decedat în octombrie 2000 după ce s-a prăbușit pe teren

Cătălin Hîldan a debutat la prima echipă a lui Dinamo în 1994, la vârsta de 18 ani, fiind împrumutat mai apoi la Oțelul Târgoviște, grupare pentru care a evoluat până în 1996. Cunoscut pentru dedicarea sa, mijlocașul a fost supranumit „Unicul Căpitan” de fanii lui Dinamo, iar prestațiile sale din prima divizie l-au adus și în atenția echipei naționale, pentru care a evoluat de 8 ori în perioada 1999-2000, marcând și un gol într-o remiză cu Georgia. A fost prezent la turneul final al Campionatului European din 2000, însă nu a jucat niciun minut.

Pe 5 octombrie 2000, în timpul unui meci amical disputat de Dinamo la Oltenița, Hîldan s-a prăbușit din senin pe gazon după ce a suferit un accident vascular cerebral. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar mijlocașul a decedat în drum spre spital. , fratele lui Cătălin, a rememorat în 2025 la emisiunea FANATIK DINAMO momentele cumplite care au prevestit sfârșitul „Unicului Căpitan”.

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