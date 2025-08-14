Cornel Dinu, amintiri fabuloase cu Ion Iliescu: “Nu eram eu potrivit să conduc România! Trebuia să fie un dictator”

Cornel Dinu a rememorat în direct la emisiunea FANATIK DINAMO un episod care l-a avut în centru pe Ion Iliescu, petrecut la destul de scurt timp după Revoluția din decembrie 1989.

Cornel Dinu, dezvăluire de senzație despre o întâlnire avută cu Ion Iliescu la Cotroceni

Atunci, , abia ce preluase primul său mandat în fruntea statului democratic român, dar încă de atunci a avut anumite dubii referitoare la această chestiune.

„Procurorul” a dezvăluit că la acel moment Iliescu le-a spus lui și regretatului Fănuș Neagu că el nu era omul potrivit pentru a prelua rolul de președinte al țării la acea vreme, întrucât considera că în contextul respectiv ar fi fost mai degrabă nevoie de o „mână forte”, poate chiar de un alt dictator.

„Eram odată la Cotroceni împreună cu Fănuș Neagu, cu Băieșu, cu care se cunoștea și el, erau amici. Fănuș era de multe ori la coadă pe la alimentare, pe la astea, se întâlneau. Și privind așa pe geam, priveam în gol.

Fănuș bineînțeles că a făcut scandal pentru că a vrut să-i trateze cu șampanie și le-a spus, zice ‘Ce șampanie e asta? Bea-o tu! Mie îmi aduci corăbioară din aia’.

Era un celebru vin de la Medgidia, era cu bricul Mircea pe el și de-aia i se spunea corăbioară. Era un vin ușor, un vin alb care se bea șpriț, era foarte bun. Consumam pe timpul ăsta, l-ați mai prins, cred (n.r. către Costel Orac, prezent în studio).

Ce i-a mărturisit atunci fostul președinte al României: „Cred că nu eram indicat pentru perioada asta de a conduce țara”

Și atunci am rămas stupefiat când mi-a spus, zice ‘Cred că nu eram indicat pentru perioada asta de a conduce România, era mai bun un dictator care să facă trecerea de la socialismul care a fost la economia de piață, să o facă mult mai agresiv, mult mai puțin permisiv, iar eu sunt un om binevoitor care de multe ori închid ochii când văd că unii pe lângă mine fac fel de fel de învârteli.

Și într-adevăr el a fost un om cumsecade din toate punctele de vedere. Și repet, un om politic din toate punctele de vedere, iar el n-a fost numit aici de ruși sau tot ce spun ăștia cu tot ce s-a întâmplat, a fost o întreagă conjunctură politică în care au acționat atât forțele GRU ale rușilor, cât și forțele americanilor.

El, din păcate, era în tabăra… Datorită faptului că România a fost dată în influența rusească, sigur că da, și-au pus un om al lor să conducă, iar reprezentantul Americii, lumea nici nu știe, nimeni n-a publicat lucrul ăsta vreodată, cel care a reprezentat interesele americanilor a fost Silviu Brucan.

Era o combinație la care a fost supus poporul român și de aici s-au încurcat tot felul de lucruri, victime și… Iar minerii nu au fost chemați sub nicio formă de Ion Iliescu la mineriada respectivă. Au fost chemați la fel cum a fost și în septembrie, într-o relație pe care a avut-o un amic de-al meu.

Cornel Dinu a venit cu lămuriri referitoare la Revoluție și mineriade

Deci știu foarte bine lucrul ăsta, pentru că el mi l-a spus atunci, în perioada aceea. Era cumnatul lui Petre Roman, căsătorit cu Carmencita, Carmencita era secretară a ambasadorului Luna, fost șef de cabinet al Reginei Spaniei, Reginei Sofia. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-are niciun fel de amestec, toate legăturile care se fac, se fac complet aiurea.

N-au trăit, n-au avut de-a face, n-au fost în mijlocul evenimentelor și mai ales în momentele decisive. Eu am stat la televiziune și cu asta închei, pentru că am vrut să fac aceste precizări la voi în emisiune.

Eu am stat începând cu ora două după-amiaza, când mi s-a spus că acolo de la televiziune se va conduce, la fel cum și lui Ion Iliescu, care era la Editura Tehnică, i s-a spus, i s-a dat telefon de către Victor Stănculescu, care reprezenta interesele americane și engleze, era spion MI6.

Deci, din punctul ăsta de vedere, am stat la televiziune până a doua zi dimineață în cele mai teribile momente pe care le-a trăit Revoluția, în noaptea aceea din 22 spre 23 decembrie ’89”, FANATIK DINAMO.