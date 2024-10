Derby-urile dintre Dinamo și Steaua scot la iveală povești spumoase din istoria fotbalului românesc. este unul dintre cei care au trăit intensitatea acestori dueluri atât din teren, cât și de pe banca tehnică.

Cornel Dinu, amintiri fabuloase din derby-urile Dinamo – Steaua! „Atunci am reușit eventul”. Cum au învins „câinii” cu 7-0 în marele meci

este una dintre cele mai mari legende din istoria clubului Dinamo. Acesta a scris istorie alături de formația din Ștefan cel Mare atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. El a cucerit 8 trofee cu echipa „câinilor”, singurele sale trofee ca jucător, iar în 2000 și 2002 a adus titlul la Dinamo pe lângă cele două cupe ale României.

Acesta a fost în direct prin intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA și și-a amintit rapid de câteva meciuri importante disputate între Dinamo și Steaua, încă din anii 60. Mai mult decât atât, Dinu a povestit un episod spumos dintr-o finală de cupă, când a recunoscut că a marcat cu mâna.

„Sunt foarte multe derby-uri importante, nu neapărat legate de prezența mea pe banca tehnică sau în teren, dar interesant este că îmi vine în minte un derby care a fost în 63-64, un 5-3 pe care Dinamo l-a administrat CSA-ului de atunci, era vorba de cu totul alte generații. În perioada în care eu antrenam, a amintit și Florentin Petre, este 3-2-ul acela în care Florentin a dat un gol la poarta dinspre Spitalul de Urgență și cu concursul lui Lung care practic și-a băgat mingea în poartă.

Am câștigat într-un moment foarte important pentru că în anul acela am câștigat și cupa și campionatul, a fost una dintre distribuțiile, nu neapărat că am creat-o eu, dar așa au fost și conjucturile de am putut să am o echipă competitivă și jucători pe care eu i-am ales, i-am crescut, de exemplu pe Hîldan , era înainte de dispariția lui, pe Hîldan l-am trimis la un moment dat la Târgoviște să se antreneze, mă duceam la două săptămâni când jucau acasă împreună cu tatăl său să-l văd, la fel cu Florentin Petre l-am trimis o perioadă la UTA, tot pentru a juca în diviza a doua, după modelurile care se practicau atunci în afară, dar eram la curent și adaptam la echipa noastră.

Mi-e greu să spun rapid ce derby prefer, am povestit rapid de două, ar mai fi acela interesant în care chiar dacă am pierdut, a fost o fază în care am recunoscut, tocmai într-un derby că am marcat un gol cu mâna, tocmai în perioada anilor 70, în finală de cupă. Cred că am jucat în jur de 70-80 de derby-uri Dinamo – Steaua de-a lungul carierei mele de jucător și de antrenor”, a spus Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo – Steaua 7-0, un meci pe care puțini și-l amintesc: „Nu s-a pus în calcule pentru că nu toți jucătorii erau legitimați”

Alin Buzărin și-a amintit la FANATIK SUPERLIGA despre o victorie cu 7-0 a celor de la Dinamo contra Stelei, un meci din Cupa Ligii, care s-a desfășurat în perioada când echipa națională de fotbal a României pleca la Campionatul European.

„Voi mai țineți minte și colegii de aici, Mister sigur, că a fost pe bancă. 7-0 pentru Dinamo în Cupa Ligii în anul 2000. O competiție semi-oficială, echipa națională plecase la Campionatul European și era Cupa Ligii pe regiuni. S-a jucat pe stadionul Dinamo, am fost la meci, am stat chiar jos la bănci, unde era tunelul, 7-0 pentru Dinamo, ambele echipe adusese jucători în curs de urmărire, nu s-a pus în calcule pentru că nu toți jucătorii erau legitimați”, și-a amintit Alin Buzărin.

Cornel Dinu și-a amintit cu drag de acea partidă, el fiind antrenor în acea vreme. De asemenea, a evidențiat importanța fotbalului din Oltenia.

„E un joc care a contat mai puțin din punct de vedere al palmaresului, un fel de amical, ai o memorie infiorătoare, mi-ai adus aminte de partida respectivă. Electroputere, Extensivul după aceea, a fost un pilon de inspirație, de luare a unor jucători atât pentru Craiova, cât și pentru Dinamo, să ne aducem aminte că în 2001 au venit vreo jucători de la Craiova cu celebrul Gigi Nețoiu în frunte, o perioadă în care am reușit din nou în 2002 să câștigăm campionatul. În ultimele meciuri am stat eu pe bancă, că Ion Marin era un ascultător la tribuna oficială și pierduse controlul asupra echipei.

În ultimele 5 etape m-au adus pe mine din postura de așa zis director administrativ, un fel de manager, administrator delegat, într-o formulă preluată din fotbalul italian și mai ales că s-a considerat probabil că aportul meu, chiar dacă nu mai este direct prin a antrena, poate fi ca sfătuitor, dar pe atunci erau gusturi foarte importante de a fi făcute echipa din tribuna oficială”, a declarat Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

