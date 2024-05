La FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu a făcut și o . Legenda lui Dinamo este de părere că antrenorul de la Rapid încă mai are “ieșiri” de portar.

Cornel Dinu, analiză dură a antrenorului Bogdan Lobonț: “Mai are și acum ieșiri ca de portar cu pumnul în capul atacantului. Îi sare repede țandăra”

Legenda lui Dinamo este de părere că , încă, pentru rolul pe care îl are în Giulești. Cornel Dinu a făcut o analiză dură a lui Bogdan Lobonț și este susține că acesta are câteva probleme în relaționarea cu echipa. Totodată, fostul antrenor al formației din Ștefan cel Mare spune despre Lobby că nu are suficientă experiență pentru rolul de tehnician pe care și l-a asumat la Rapid.

“În primul rând, am trăit lucrul acesta. Am devenit antrenor de fotbal, deși am fost denumit secund în 1978 la Dinamo. Dar capacitatea de a lua decizii apropiate de adevăr am obținut-o cam după 4-5 ani.

E nevoie de timp pentru a câștiga o anumită experiență. Atât în programarea antrenamentelor, cât și în relațiile cu echipa și în a te comporta. Antrenorii care apar peste noapte sunt foarte riscanți.

Din punctul ăsta de vedere, Lobonț mai are și niște ieșiri tipice de portar. Nu mai iese cu pumnul în minge și cu pumnul în capul atacantului, cum se mai spune. Nu îl văd pe Lobonț ca un tip care să convingă echipa să intre pe teren și să câștige la ora actuală.

La Coverciano una este să înveți și alta este să aplici. Aplicatul presupune o experiență de 4-5 ani în care să lucrezi cu o echipă bună și să îți creezi niște automatisme. Antrenorii sunt oameni care își fac în fiecare seară lecțiile de antrenament, ca profesorii.

Puțini sunt comozi, atunci când au echipa făcută și lucrurile vin de la sine. Dar în general fiecare antrenor trebuie să se gândească mereu să aducă ceva nou, un stimul nou, în exercițiile pe care le practică cu echipa.

Repet, antrenorul devine competitiv după o experiență de 4-5 ani. Este o situație delicată și care trebuie judecată de conducerea lui Rapid.

El e un tip căruia îi sare repede țandăra. El la Dinamo avut un rol deosebit. Era omul care dirija foarte realist așezarea echipei din toate punctele de vedere. Trăia jocul”, a spus Cornel Dinu la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu pot să fie portarii antrenori buni?

“Foștii portari care se fac antrenori fac parte dintr-o categorie aparte. Se spune despre ei că văd mai bine jocul, pentru că au o poziție favorabilă.

Dar în istoria fotbalului s-a întâmplat foarte rar ca un fost mare portar să devină și un antrenor deosebit. Au un handicap pentru că nu simt jocul din teren. Una e să îl vezi și alta e să îl trăiești.

Dino Zoff este o excepție pentru că l-a avut în spate pe Gianni Agnelli (n.r. cunoscut ca l’Avoccato a fost președinte al lui Juventus și un mare cunoscător de fotbal)”, a mai spus legenda lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Cornel Dinu, verdict dur despre Bogdan Lobonț