Cornel Dinu, suspect de COVID-19! Testul rapid a ieșit pozitiv și așteaptă DSP-ul! Exclusiv

Cornel Dinu are o parte dintre simptomele de COVID-19. Se simte rău, slăbit, are gâtul inflamat, dar nu a făcut febră și nici nu și-a pierdut gustul sau mirosul. Un prim test rapid a ieșit pozitiv, apoi „Procurorul” a anunțat DSP-ul și așteaptă ambulanța cu echipaj specializat care să-i facă testul PCR.

Cornel Dinu a resimțit zilele trecute o oboseală accentuată, dureri musculare în tot corpul, ieri nu a putut să mănânce nimic, dar astăzi starea sa a fost mai bună, a mâncat și s-a simțit mai bine.

Dimineață a avut o temperatură maximă de 37,2 grade Celsius și febra i-a scăzut apoi continuu, până la valoarea de 35,9 în urmă cu o jumătate de oră.

FANATIK l-a sunat pe Cornel Dinu și vocea acestuia a fost prima dovadă că nu este deloc bine.

„Nu sunt deloc bine, se pare că am COVID. A fost Cristi Balaj pe la mine acum vreo două ore, că voia niște cărți și avea la el niște teste dintr-astea rapide, care au exactitate 70%… și mi-a făcut un test, mi-a băgat un băț… un fel de pai în nas… a luat o probă și a pus-o pe un tester, un fel de termometru… și a apărut că am COVID. Asta e… Cum o vrea Dumnezeu”

„Ieri m-am simțit foarte rău, n-am putut să mănânc nimic, astăzi a fost mai acceptabil… Am gust, am miros, am și mâncat în seara asta ceva… mi-era foame că ieri nu mâncasem nimic… N-am temperatură… dar am vorbit cu mai mulți doctori și mi-au spus că există… cum să spun… frânturi dintr-astea tipice, ca o răceală puternică, de COVID”

„Dar dacă faci anticorpi și nu ai, în special, temperatură și ai o oxigenare bună… eu îmi monitorizez de șase, șapte luni și temperatura, și oxigenarea… treci peste infectarea asta cu coronavirus”

„E o stare așa… de ușoară greață, de slăbiciune, cu durere de cap… ca la gripă… și gâtul, care la mine lovește imediat… imediat mă ia de la gât că am amigdalele scoase… sper că e o formă mai ușoară”

„Am vorbit la DSP, am dat peste o doamnă foarte amabilă, mi-a zis că e din familia Bibescu și că tatăl ei mă cunoaște bine și pe mine, și pe Lucescu, și pe Dumitrache, din tinerețea lui și a noastră… și a zis că trimite o ambulanță cu echipaj specializat să-mi facă testul ăla al lor de exactitate mare… PCR-ul ăla… așa că aștept ambulanța”

