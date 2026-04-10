Cornel Dinu, atac la FRF și Generația de Aur: „Burleanu este un măscărici!”. Singurul fotbalist care a scăpat de tirada lui Mister

Cornel Dinu (77 de ani) a lansat mai multe atacuri dure la adresa oamenilor care conduc de ceva timp fotbalul românesc. În discursul său acid, legenda lui Dinamo s-a referit pe rând la actuala conducere a FRF, la cei mai mulți dintre componenții „Generației de Aur”, dar și la vechea administrație, condusă din rolul de președinte de Mircea Sandu.

Cornel Dinu, critici dure pentru FRF și Generația de Aur

În primul rând, „Procurorul” a vizat activitatea lui Mihai Stoichiță în rolul de director tehnic la FRF. De asemenea, s-a referit și la perioada în care Mircea Rădulescu era șeful Școlii Federale de Antrenori. „Am vizitat când eram președinte, sau chiar antrenor, la Dinamo, și la echipa națională, am vizitat aceste centre de formare, Primavera, din Italia. Toate aveau ca responsabili cu echipele diferitelor vârste foști jucători de primă mână din fotbalul italian. Ceea ce nu se întâmplă la noi. Și de aceea apare un Stoichiță director tehnic, un nu mai știu cine șef al Școlii de Antrenori, cum a fost Mircea Rădulescu, care a scos o întreagă pleiadă de diplome și nu de capacități fotbalistice, contra cost.

(n.r. Cine ar trebui să vină selecționer în locul lui Mircea Lucescu) E greu de spus un nume. Convingerea mea este mult mai categorică. Mie dacă mi-ar da mâine 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala Federație, cu Burleanu. Am avut impresia că această așa-zisă, numită Generație de Aur, am rezerve în ceea ce înseamnă apelativul respectiv. Au mai fost generații bune, nimeni nu a câștigat aur în România. Doar Steaua la Sevilla, da, se poate spune așa ceva. Deci din punctul acesta de vedere convingerea mea este că stăm foarte prost în ceea ce înseamnă posibilitățile de a crea jucători de valoare și jucători realmente de nivel internațional la echipele noastre”,

Ce le reproșează Cornel Dinu celor din Generația de Aur

În continuare, și-a manifestat dezamăgirea față de faptul că Gică Hagi și unii dintre foștii săi coechipieri, cu o excepție notabilă reprezentată de Ionuț Lupescu, au acceptat să se asocieze sub o formă sau alta cu actuala administrație a FRF:

„Am crezut că există o anumită frăție a celor din Generația de Aur și că stau departe, indiferent de devotamentul pe care îl au pentru echipa națională, de o Federație condusă de acest măscărici care este Burleanu. Ce a făcut la ultima Adunare Generală este inadmisibil. Nu are nimic în comun cu fotbalul. Și drama este că și ceilalți care sunt acolo, spre deosebire de perioada lui Mircea Sandu, în care în posturi cheie a avut și vechi fotbaliști, realmente folositori, nenorocirea lui a fost că de acolo a început prăbușirea fotbalului nostru, cu emițătorul de carnete de antrenor și de atestate Mircea Rădulescu, care a fost un fetiș al fotbalului, din toate punctele de vedere, și ca jucător, și mai ales ca expert. Ca să nu mai spun că nu puteai să îi dai dictare de gramatică, se alegea praful.

Dar nenorocirea este că am crezut că această generație are o anumită statură morală și psihică și nu se duce să lucreze pentru o Federație condusă de Burleanu. (n.r. Despre dezamăgirea față de Generația de Aur) Totală la ora actuală! Cu excepția prietenului meu și copilului meu Ionuț Lupescu. Și mai sunt totuși. Dar din păcate eu cred că există o anumită barieră morală. Și nu era normal ca Gică Popescu, pentru ceea ce a pățit la alegerile respective, băgat în pușcărie ca să nu fie un obstacol. O nedreptate flagrantă, groaznică. Dar care se petrece în continuare sub anumite aspecte în societatea românească”.

Ce șanse îi dă Cornel Dinu lui Gică Hagi la echipa națională

Nu în ultimul rând, „Mister” a fost întrebat și despre scenariul extrem de plauzibil al revenirii „Regelui” pe banca naționalei, iar în acest sens nu a oferit un pronostic chiar foarte optimist pentru viitorul apropiat: „Pe termen scurt nu poate. Nu cred că poate să facă ceva deosebit în seria aceasta pe care o avem în Liga Națiunilor”.