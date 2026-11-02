Cornel Dinu, atac nemilos la adresa lui Ionuț Chirilă: „O rușine! E un bufon, nu are ce căuta în fotbal”

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Cornel Dinu (78 de ani) a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Ionuț Chirilă (61 de ani), tehnician care activează momentan la divizionara secundă CS Dinamo. „Procurorul” a afirmat că acesta nu ar mai trebui să activeze în fotbal și a „desființat” cea mai mare realizare din cariera sa, lansarea generației din care au făcut parte Cătălin Hîldan, Florentin Petre și Mihai Tararache. Cornel Dinu susține că Ionuț Chirilă a avut o implicare inclusiv în decesul „Unicului Căpitan”.

Cornel Dinu l-a „distrus” pe Ionuț Chirilă

Ionuț Chirilă a preluat-o în vară pe CS Dinamo, iar după primele 8 etape formația „roș-albă” ocupă locul 20 în Liga 2, cu 8 puncte și cea mai slabă defensivă din campionat. Cornel Dinu a folosit termeni duri pentru a-l caracteriza pe Ionuț Chirilă și a afirmat că acesta nu ar mai trebui să activeze în fotbal. „O ruşine! O ruşine pentru că Ionuț Chirilă nu avea ce să caute ca antrenor, el nu este antrenor, este un bufon fotbalistic, un torcător de vorbe fără niciun conţinut pe care să-l vezi în ceea ce înseamnă echipa.

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(n.r. pătează numele lui CS Dinamo?) Numele şi tradiţia. Și să nu mai spun că merge la inconştienţa de a spune că această echipă a lui CS Dinamo este urmaşa echipei de tradiţie Dinamo Bucureşti. Nu are nicio legătură! Echipa care continuă tradiţia este, incontestabil, echipa din prima ligă.

În niciun caz nu are ce căuta în fotbal pentru că s-a dovedit că pe unde a fost a făcut numai nenorociri: Târgu Mureş, Chiajna şi aşa mai departe, cu o tentă de tupeu obraznic care depăşeşte orice imaginaţie. Păcat de numele pe care-l poartă şi care este legat de unul dintre cei mai mari ziarişti sportivi pe care i-a avut România (n.r. Ioan Chirilă)”, a afirmat „Procurorul” pentru .

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Cea mai mare realizare din cariera lui Ionuț Chirilă, „desființată” de Cornel Dinu

Ionuț Chirilă scoate des în evidență faptul că a lansat în urmă cu trei decenii o generație extraordinară la Dinamo, din care au făcut parte Cătălin Hîldan, Florentin Petre sau Mihai Tararache. Cornel Dinu susține că tehnicianul a avut un efect mai degrabă negativ asupra echipei de juniori pe care a pregătit-o în acea perioadă. „Nu are nicio legătură cu acea generaţie!

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Acea generaţie este o generaţie forţată pe care el a avut-o atunci datorită amiciţiei dintre Mircea Lucescu şi Ioan Chirilă. Practic, el îşi satisfăcea stagiul militar la Dinamo şi avea şi echipa de juniori pe care mai mult a compromis-o decât a ridicat-o”, a spus legenda lui Dinamo, care cu finul său, Cornel Țălnar.

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A avut Ionuț Chirilă o implicare în decesul lui Cătălin Hîldan?

Cornel Dinu a vorbit și despre decesul lui Cătălin Hîldan, afirmând că „Unicul Căpitan” a fost afectat de tratamentele medicale pe care le-a primit în perioada în care era antrenat de . „Inclusiv datorită tratamentelor medicamentale pe care le făcea acea echipă a creat o suferinţă teribilă la Cătălin Hîldan, care s-a şi confirmat. A suferit din cauza medicamentaţiei care i s-a dat în perioada în care el era antrenor la acea echipă de juniori pe care i-a dat-o Mircea Lucescu ca să îi găsească o acoperire pentru stagiul militar pe care îl efectua în clădirea din spate, de la Centrul de Copii şi Juniori, unde era Batalionul Sportiv al clubului Dinamo.

(n.r. are o implicare în decesul lui Hîldan?) Da, dar nu ştiu dacă direct. Acolo lucrurile sunt foarte clare pentru că şi în cazul lui, şi al lui Petre, situaţia putea fi evitată. Eu fusesem antrenorul echipei, rămăsese antrenor Ţălnar. Petre fusese oprit de la efort, era suspect de hepatită C, şi-a revenit după 7-8 luni cu eforturi deosebite.

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Cătălin trebuia oprit şi el de la efort, ceea ce nu s-a făcut şi a devenit victima inconştienţei clubului Dinamo de la acea vreme. Cei care rămăseseră în locul meu ştiau că trebuia oprit Hîldan şi repetată analiza, dar nu s-a făcut şi a fost făcut acel meci amical de la Olteniţa”, a declarat fostul mare fotbalist și antrenor.