Cornel Dinu, cel de acum 20-25 de ani. Răzvan Ioan Boanchiș, două episoade de senzație cu legenda lui Dinamo

ADVERTISEMENT

Oneață Augustin a fost un mare fotbalist al lui Dinamo. E de ajuns să amintesc golurile pe care le-a marcat cu Hamburg și Minsk. S-au strâns deja 42 de ani de la victoria cu Hamburgul.

Răzvan Ioan Boanchiș scrie despre „Cornel Dinu, cel de acum 20-25 de ani”

Augustin și-a adus aminte și de și a spus că regretă că Mister nu mai vrea să iasă din casă. Dar cât regret eu! Între 1998 și 2005 eram aproape toată ziua (și mai ales seara) împreună. Și ne-a fost martor tot centrul Bucureștiului. În urmă cu câteva săptămâni am vorbit mai mult cu Dinu. La telefon. Despre maturitatea lui, despre tinerețea mea și despre prietenia noastră.

ADVERTISEMENT

Voi pune în pagină două amintiri. Poate îl scot eu din casă! Să fim serioși, nici eu nu o să reușesc și îmi pare mai rău decât le pare lor.

La masa de restaurant, Dinu e strălucitor, e mai bun decât în imaginea tv în care i-a dat mingea printre picioare lui Pele. La Guadalajara. În 1970. Când Dinu și Dumitrache au fost nominalizați pentru Balonul de Aur.

ADVERTISEMENT

Două episoade de senzație cu legenda lui Dinamo în prim-plan

Două faze cu Dinu. Prima e de încălzire. A doua e mai tare. Am mai scris-o, dar s-a uitat. În societatea noastră, scandalul de azi îngroapă scandalul de ieri și după noi toți va rămâne un talmeș-balmeș amuzant.

ADVERTISEMENT

Prima fază. Eram cu Dinu în restaurantul din hotelul cel mai bun al unui oraș pitoresc. Veniserăm cu o seară înaintea nu știu cărui meci. A doua zi, la prânz, Dinu mi-a arătat două surori cântăcioase, care erau cu mama lor la o masă nu chiar alăturată.

La câțiva metri, dar localul era gol și se cam auzea totul. Cântăcioasele Sisters apăreau des la televizor. Și Dinu îmi spune, vorbind mai tare decât era cazul, ”uite, bă, aseară dădeai telefoane ca să găsești talente locale! De strâmbele alea două nu ți-a plăcut!”.

ADVERTISEMENT

Mama cântăcioaselor, o obraznică, n-a înțeles exact ce a zis Dinu, dar s-a prins că e vorba despre podoabele ei și a venit înfiptă, numai în piept și în figuri, la masa noastră. ”Ce aveți cu fetele mele, domnule Dinu?” ”Nimic, doamnă, sunt frumoase și vopsite ca dumneavoastră!”

Interacțiune în stilul caracteristic cu două vedete

Faza a doua. Eram cu Dinu la Aquarium. Pe la 12 noaptea, două cupluri sudate (soț – soție, logodnic – logodnică) s-au ridicat să plece. Numele domnilor nu contează. Divele erau Mihaela Rădulescu și Monica Bârlădeanu. Arătau trăznet. În 2008.

Dinu zâmbea spre Mihaela Rădulescu. ”De ce te amuzi, Cornele?”. Dinu se ținea enigmatic. ”Mă gândeam și io așa, mă, fetelor! Ce ghinion pe voi în seara asta!”. Mihaela Rădulescu a insistat. ”Care e ghinionul, Cornele?”.

Dinu a luat-o de la capăt. ”Ce ghinion, mă, fetelor, ce ghinion! În seara asta o să dormiți cu soții voștri!”