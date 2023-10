Cornel Dinu, comentarii fabuloase după Belarus – România 0-0: “Această echipă a fost refuzată şi la recrutare”

Tricolorii nu au reușit să găsească poarta și au scos un singur punct, scor 0-0. Formația pregătită de Iordănescu a ales să joace cu Drăguș și Alibec în aceeași echipă, o decizie care s-a dovedit a fi neinspirată.

Dinu îl critică pe Edi Iordănescu

“Când îți iese o așezare, iar acei jucători schimbă total o partidă care era pierdută, păi rămâi acolo, nu mai schimbi. Nu ai ce să cauți cu Drăguș și Alibec vârfuri de atac pentru că se calcă pe picioare.

La fel cum o echipă, indiferent că e națională sau nu, dacă greșești 4-5 posturi, lucrurile astea sunt vizibile. Avem șansă de calificare, nu am pierdut niciun meci, raportam aceste statistici.

Suntem neînfrânți, cum nu puteam noi niciodată, pe timpuri, să batem echipa ospătarilor de la bază, era 5 dimineața, noi eram obosiți, ei erau treziți. Înțelegi? Cam așa este și acum”, a declarat Cornel Dinu.

Pentru România, urmează un duel decisiv de pe propriul teren contra selecționatei Andorrei. România ocupă locul secund în grupa de calificare cu 13 puncte.

Belarus, o națională modestă

“Cu cine jucăm, cu cine suntem în serie? Am mai avut în istoria noastră o singură serie atât de modestă și din păcate am pierdut calificarea. Problema este că echipa nu are o logică de joc.

Eu nu văd, în afară probabil de Burcă, Drăgușin și Moldovan. Văd niște jucători realmente ineficienți. Bancu este un jucător care joacă de la mijlocul terenului în față. Nu a avut probleme pentru că joacă cu Belarus.

Această echipă a Belarusului care, cred, că a fost refuzată și la recrutare, nu doar ca să joace fotbal. Adică nu puneau niciun fel de probleme. În momentul acela să te gândești la o linie de mijloc care să paseze.

Screciu este departe de calitatea de a pasa. Stanciu e un jucător bun, dar el este un jucător de finalizare. Ca dovadă, indiferent de discuțiile care s-ar face. Eu mai îmi notez. Am avut o singură ocazie în prima repriză, șutul lui Stanciu”, a completat Cornel Dinu.

Dinu a analizat remiza tricolorilor