Cornel Dinu desființează ideile lui Hagi după patru eșecuri la rând: „Naționala nu e un șantier din Bumbești-Livezeni!”. Exclusiv

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Cornel Dinu (78 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni de fotbal ai României, a tras concluziile după debutul dezastruos al lui Gică Hagi. 0 puncte în clasament și 13 goluri primite sunt rezultatul unei strategii haotice pe care „Regele” a pus-o în practică și care, într-un final, s-a dovedit a fi falimentară.

Concluziile lui Cornel Dinu după a patra înfrângere consecutivă a României sub comanda lui Gică Hagi

Noul selecționer al României, Gică Hagi, s-a lăsat ușor păcălit de rezultatele din cele două meciuri amicale pe care le-a avut în luna iunie, contra Georgiei și a Țării Galilor. Atunci, el a folosit două echipe diferite și a obținut un rezultat de egalitate și o victorie, fapt ce l-a făcut să creadă că România are o arie de selecție uriașă pentru echipa națională.

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După ce nu a obținut niciun punct din primele 4 meciuri din UEFA Nations League, Cornel Dinu a tras o concluzie generală și a analizat la cald meciul cu Suedia de pe Arena Națională, accentuând faptul că România a jucat fără o aripă timp de 70 de minute:

„E un golaveraj 3-13 care spune de la sine multe lucruri. De data aceasta am sucombat împotriva unei echipe modeste, cred eu, din punct de vedere al dinamicii de joc, această Suedie, dar din păcate nu am realizat o așezare simetrică în atac, pentru că eu cred că am fi putut pune probleme mult mai mari dacă i-am fi avut Man și Mihăilă în benzi și Tănase, așa cum a fost el în zona centrală, decât să jucăm fără o aripă, culoar aproape 70 de minute de joc.

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Și lucrul acesta s-a văzut. La fel, am pierdut duelurile din mijlocul terenului, unde cred eu că Bergvall a fost peste toți fotbaliștii noștri, având doi jucători metodiști, Marin și cu Dragomir, și Stanciu destul de greoi, care s-a făcut remarcat doar atunci când a avut spații libere ca să tragă la poartă, lovirea mingii fiind unul din avantajele deosebite ale sale.

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Repet, o echipă a Suediei modestă, care a avut totuși patru situații de a marca în prima repriză. Am egalat în repriza a doua, 4 la 4, dar în final putea să se termine și 2 la 0 pentru Suedia, dacă ne gândim la reluarea lui Svensson și după aceea la cea a lui Skoglund, care a reluat pe lângă în minutul 91. Repet, mi se pare total neinspirată această așezare, pentru că în general de vreo 20 și ceva de ani în marele fotbal se joacă în așezări simetrice. Am avut doi apărători laterali buni. L-am avut pe Rațiu destul de bun și Eissat, care cred că este cam singurul câștig după aceste jocuri, ca apariție.

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Mă refer pe flancurile terenului, mă refer la Man și Mihăilă, dar noi am optat cu Man în dreapta și undeva cu o confuzie destul de mare, un fel de talmeș-balmeș pe la mijloc pe acolo. Și cu Olaru, care a jucat un fel de atacant lateral stânga retras, deci am jucat, repet încă o dată, fără o aripă. Și când în repriza a doua s-au făcut schimbări, la fel, au intrat și Ianis Hagi, a intrat și Mihăilă, cred că în continuare am fi putut să punem probleme dacă am fi avut această simetrie. Cu plusurile pe benzi ale terenului, în sensul că și Man și Mihăilă, în loc să se caute în centru, trebuiau să joace în lateral. Dar sigur, dispărând Tănase, a fost probat probabil Man și în continuare am jucat fără o aripă dinamică pe partea laterală”, a explicat Cornel Dinu în exclusivitate pentru FANATIK.

Cornel Dinu explică cele mai mari greșeli ale lui Gică Hagi în această acțiune a naționalei României

atât tactic, prin felul în care a abordat meciurile contra unor adversari mai valoroși, cât și din punct de vedere al selecției. Cornel Dinu crede că pentru următoarea acțiune Gică Hagi ar trebui să cheme maximum 24 de jucători la națională.

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„A greșit din două puncte de vedere, atât în ceea ce privește strategia, cât și maniera total exagerată de a categorisi și de a aprecia posibilitățile jucătorilor noștri, niște sloganuri care sunt doar plăcute la auz, dar neconcludente în ceea ce înseamnă realizarea lor faptică în teren. La fel, cred eu, formula lui în continuare de a merge pe o anumită confuzie a zonelor de la mijloc în față, nu ne face să avem o echipă competitivă, o echipă care să pună probleme pe tot spațiul de finanțare.

Reacția pe care o avem cu toții este că pentru Hagi sperăm și credem, a fost mai mult o perioadă mult prea lungă de experimentat, dacă ne gândim la cele două partide cu Georgia și cu Țara Galilor din vară, și apoi felul în care și-a prezentat filosofia la început. Prin selecționarea a 35 de jucători cred că a considerat că și aceste partide din Liga Națiunilor sunt tot de verificare, de încercare, dar din păcate noi nu avem un fond de jucători atât de larg. S-a dovedit clar în aceste patru partide.

Ar trebui să ne rezumăm la 23-24 de jucători, la o formulă stabilă de așezări și de dinamică de joc, la o concordanță în ceea ce înseamnă lucru pe benzi și în centrul terenului, deci la un schematism eficient pe finalizare. Sunt lucruri care, din păcate, nu le-am văzut și ele, de fapt, fac parte din dorințele și angrenajele reușite la oricare națională care se respectă. Din păcate, rămân la părerea că, deocamdată, Hagi nu dovedește că are calități de analiză și de aplicare din postura de selecționer”, a mai declarat Cornel Dinu după România – Suedia 0-1.

Federația, una dintre marile vinovate pentru situația fotbalului românesc

Cornel Dinu este de părere că Fostul selecționer și mare fotbalist este de părere că până și performanța din 2024 a fost o pură întâmplare și că cei ce conduc fotbalul din România au mari deficiențe în formarea unor fotbaliști români valoroși.

„Problema federației este clară, din punctul meu de vedere, legată de acești ani după 2014, când am reușit, oarecum surprinzător și cu multă șansă, o calificare la Campionatul European din 2024, au fost mai mult prin șansă și prin oarecare coeziune pe care a reușit s-o realizeze Edi Iordănescu cu echipa națională, de moment. Dar, din păcate, acest lucru nu ascunde carențele decisive pe care FRF le are în construcția echipelor naționale și a fotbalului nostru în așa fel încât să aducă jucători cu adevărat de valoare în prima reprezentativă, ca și în celelalte.

Celelalte stau oarecum mai bine, mai mult datorită faptului că avem jucători mai mulți care vin din diaspora, care nu sunt crescuți în țară, și de aici toată strategia pe care a avut-o federația, cu predictibilitate, inclusiv sustenabilitate, cu cuvinte goale care n-au niciun fel de acoperire logică, este un eșec total, pentru că la ora actuală putem să concluzionăm că avem jucători modești, din care greu se poate face o națională competitivă la nivel european și mondial”, a mai spus Dinu.

Pe ce jucători se poate baza Gică Hagi în continuare la naționala României. Ianis Hagi nu a fost nominalizat

Deși nu se poate spune că vreun fotbalist a ieșit în evidență în urma celor 4 rezultate dezamăgitoare, Cornel Dinu a numit câțiva jucători pe care Gică Hagi se poate baza în continuare și pe care ar trebui să-i selecționeze și la următoarea acțiune. Ianis Hagi nu s-a regăsit printre nominalizații lui Dinu.

„Nu știu ce se va întâmpla. Eu aș spune jucătorii pe care poate să contează în continuare. Cred că Hindrich și acum a dat dovadă de nesiguranță, inclusiv la golul pe care l-au marcat suedezii. Deci aici trebuie să mai reflecteze la ceea ce înseamnă portarul. Apoi avem Rațiu, un jucător pe care se poate conta, Coubiş, alt jucător pe care se poate conta. Bancu, la fel Răzvan Marin, dar și Dragomir, cred eu, care a avut o prestație destul de bună și s-a luptat la mijlocul terenului cu suedezii, care au avut un singur jucător, Bergvall, ce a fost superior întregii noastre linii de mijloc.

De asemenea, cred eu că n-avem încă un jucător care să joace în spatele liniilor de atac, unde putem conta pe Mihăilă, pe Man. Și bineînțeles, de ales un vârf de atac dintre Bîrligea, Luis Munteanu și ce mai poate să găsească din fotbalul nostru destul de sărac în valori”, a fost opinia lui Cornel Dinu în ceea ce privește fotbaliștii români pe care se poate baza.

Sfaturile lui Cornel Dinu pentru ultimele două meciuri din Nations League

România va mai avea de jucat în luna noiembrie două meciuri în UEFA Nations League, cu Bosnia în deplasare și cu Polonia la București. Din păcate, șansele ca „tricolorii” să mai evite ultimul loc din grupă sunt aproape nule, ceea ce înseamnă că naționala lui Hagi va disputa un baraj de menținere în Liga B. Cornel Dinu crede că Gică Hagi ar trebui să folosească aceste două meciuri ca pe o concluzie înaintea preliminariilor pentru Campionatul European, întrucât calificarea la turneul final din Regatul Unit este primul obiectiv al „Regelui”:

„Aceste ultime două jocuri pe care le vom avea în noiembrie, cu Bosnia și cu Polonia, trebuie să constituie un corolar după cele șase meciuri făcute în mijlocul orarului 2026, deci spre finalul acestui an. Trebuie să reprezinte un lot de 23-24 de jucători și o formulă de joc echilibrată, logică, realistă, zonală, fără un haos la mijloc, așa cum a fost în multe partide prin așezarea jucătorilor.

În zilele de pregătire, care sunt destul de puține pentru aceste jocuri, trebuie acționat numai în ceea ce înseamnă o anumită simbioză, anumite combinații pregătite, premeditate, care să fie antrenate și pregătite ca ele să apară în joc. Repet, obligatoriu într-o așezare simetrică, nu hazardată, fără o aripă și cu un haos la mijlocul terenului, cum a jucat România aceste șase partide de până acum, sub conducerea lui Hagi”, a conchis Cornel Dinu pentru FANATIK.