Cornel Dinu a avut o reacție extrem de dură la adresa selecționerului Mirel Rădoi, după Irlanda de Nord – România 1-1, meciul din ultima etapă a Ligii Națiunilor.

Fostul antrenor al lui Dinamo a criticat alegerea lui Rădoi de a-l ține pe banca de rezerve pe Eric Bicfalvi, despre care Dinu spune că a fost singurul om remarcabil din echipa „tricoloră”.

Dinu i-a ironizat și pe fotbaliștii nord-irlandezi și a criticat stângăciile tehnice ale oamenilor lui Ian Baraclough, însă a remarcat că aceștia au dominat selecționata noastră.

Irlanda de Nord – România 1-1 a fost o partidă care l-a scos din sărite pe Dinu, cel care a pus tunurile pe Mirel Rădoi. Fostul antrenor, actual analist TV și colaborator FANATIK crede că mijlocașul Eric Bicfalvi nu avea voie să fie lăsat pe banca de rezerve.

După ce l-a ironizat în FANATIK la mijlocul lunii octombrie, Cornel Dinu îl critică din nou pe Mirel Rădoi. Cel supranumit „Mister” consideră că selecționerul echipei naționale a dat dovadă de nepricepere atunci când nu l-a utilizat din prima pe Eric Bicfalvi, marcatorul singurului gol al României.

„Nu mă mai surprinde deloc diletantismul lui Rădoi. Împotriva unui asemenea adversar trebuie să te gândeşti puţin. Practic singurul nostru jucător care a contat a fost Bicfalvi. Mă gândesc ce o fi în mintea unui selecţioner când aduci un jucător ca

Bicfalvi, neavând un proiect să spui că e un proiect care îl anunţă după ce s-a întâmplat în fotbalul nostru. Că ne interesează, dar nimeni nu a anunţat înainte că ne interesează CM pentru că în momentul când aduci un jucător de 32 ani nu-ţi permiţi decât dacă nu ştii ce e cu jucătorii tăi, cu lotul, ce vrei să joci, să-l ţii pe tuşă.

Când aduci unul de 32 presupune experienţă, capacitate de joc şi oricum cred că cât a evoluat el 20 de minute, a reuşit şi golul din singura noastră combinaţie mai periculoasă pentru că şi la ocazii ne-au dominat irlandezii”, a spus Cornel Dinu la Telekomsport.

„Mister” i-a ironizat și pe irlandezi: „Joacă prin pub-uri”

Cornel Dinu a avut cuvinte grele nu doar pentru Mirel Rădoi și „tricolori”, ci i-a ironizat și pe adversarii din Irlanda de Nord, pe care îi caracterizează ca fiind incapabili să joace din prima și total lipsiți de tehnică.

Fostul antrenor dinamovist a vorbit și despre remarcatul lui Basarab Panduru, Ethan Galbraith. În vârstă de 19 ani, Galbraith este un mijlocaș care joacă pentru echipa U23 a lui Manchester United, iar în duelul cu România a intrat în minutul 79.

„Aceşi jucători nord-irlandezi joacă mai mult prin pub-urile fotbalului britanic. Evoluează prin liga a doua şi a treia. Sigur, ne-au dominat, dar nu sunt capabili să joace din celebrul ”one touch”. N-am văzut niciunul care să dribleze. George Best dribla, acum n-am văzut niciunul.

Prietenul meu Panduru a remarcat un ”celebru” jucător de la ei, Galbraith parcă. Nu cred că Pandi are dreptate că joacă la Manchester United. Cred că joacă într-un pub lângă stadionul lui Manchester United, stă şi el la o bere. Am remarcat doar că are o freză franciscană”, a mai spus Cornel Dinu.