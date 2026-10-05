Sport

Cornel Dinu dezvăluie de ce nu a mers niciodată la mormântul lui Cătălin Hîldan: „Vreau să-i păstrez imaginea vie! A murit cu zile”

Au trecut 26 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan, însă Cornel Dinu nu a mers la mormântul fostului fotbalist și nici nu intenționează să o facă. Legenda dinamovistă a ajuns la 78 de an și a explicat motivul.
Flaviu Popa
05.10.2026 | 20:57
Cornel Dinu dezvaluie de ce nu a mers niciodata la mormantul lui Catalin Hildan Vreau sai pastrez imaginea vie A murit cu zile
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Cornel Dinu nu se poate duce la mormântul lui Cătălin Hîldan
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„Unicul Căpitan” Cătălin Hîldan a murit acum 26 de ani, la vârsta de 24 de ani. Se întâmpla în timpul unui antrenament la Oltenița, pe 5 octombrie 2000. Hîldan a suferit atunci un accident vascular cerebral care i-a fost fatal, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva.

Cornel Dinu refuză să meargă la mormântul lui Cătălin Hîldan dintr-un motiv cutremurător

Cornel Dinu se apropie de 80 de ani, însă nici acum nu poate să-l viziteze pe Hîldan la mormânt. Motivul este cutremurător: Dinu vrea să-i păstreze imaginea vie fostului său fotbalist. Cei doi au avut o relație specială, lucru care nu este secret.

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„Era ca un copil de-al meu, o durere fantastică! Eram bun prieten şi cu tatăl lui, cu el mergeam la Târgovişte când fusese împrumutat acolo. N-am fost niciodată la mormântul lui. Nu vreau! Vreau să păstrez imaginea lui vie, a fost printre puţinii jucători care s-au identificat cu ideea de a arde pentru Dinamo”, a declarat Cornel Dinu pentru Prima Sport.

„Procurorul” e convins că tragedia putea fi evitată, mai ales că Hîldan era suspect de Hepatită C, însă „specialiștii” De la Dinamo au preferat să nu îi facă investigații suplimentare. „A murit cu zile. A fost sacrificat din inconştienţa care a condus Dinamo în acele zile. Un sacrificat fără să aibă vreo vină. Istoria e destul de simplă: Cătălin a fost un jucător creat de mine, a fost un simbol de dăruire în teren incontestabil, conform tradiţiei lui Dinamo. Dispariţia sa putea fi evitată cu certitudine”, a completat Dinu.

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Cătălin Hîldan ar fi murit cu zile, după ce staff-ul medical de la Dinamo a uitat să îi repete o serie de analize

Potrivit legendei dinamoviste, cu o săptămână înainte de moartea lui Hîldan, un medic specialist a recomandat ca toți jucătorii lui Dinamo să fie testați pentru Hepatita C. Când au venit rezultatele Florentin Petre și Cătălin Hîldan au fost singurii jucători „suspecți” că ar avea virusul. Cu toate că medicii au recomandat ca analizele să fie refăcute în cazul celor doi, acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată.

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„S-a jucat meciul de la Oltenţia, i s-a făcut rău, a decedat în drum spre spital. Am mers direct la spital, îl cunoşteam pe directorul de acolo care mi-a spus că a fost un virus de hepatită C care s-a confirmat care a dus la o anumită sufocare. Deci Cătălin a fost o victimă nepermisă în angrenajul lui Dinamo, un sacrificat de inconştienţa care a rămas la echipă după mine.

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Interesant este că, după-aceea, pe Petre am reuşit să-l refacem cu 7-8 luni de tratament, a fost oprit de la efort şi a revenit la fotbalul de mare performanţă. Cătălin a murit cu zile”, a concluzionat Cornel Dinu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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