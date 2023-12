Cornel Dinu, dezvăluiri despre Dan Șucu, patronul Rapidului: „Asta e marea lui problemă”

Potrivit lui Cornel Dinu, Dan Șucu este un bun manager, dar nu are în jurul săi oameni competenți care să știe fotbal. De altfel aceasta este problema societății din România, unde multe posturi cheie sunt ocupate de personaje care nu au competența necesară în domeniu. Totodată, Cornel Dinu a mărturisit că a avut o discuție acum 4 ani cu Dan Șucu, în tentativa de a-l convine pe milionar să bage bani la Dinamo, proiect refuzat din start de actualul patron al Rapidului.

Cornel Dinu, dezvăluiri despre Dan Șucu, patronul Rapidului

”Managementul de tip Șucu l-am văzut la ultimele 3-4 meciuri, omul a rămas dărâmat, îngândurat. Eu am avut o discuție cu Șucu acum 4 ani, când voiam să facem o formă de ajutor pentru Dinamo, prin suporteri. Sigur, ideea a fost preluată de PCH, nu intru în alte amănunte. Istoria va consemna. Intențiile erau cele mai bune, am discutat cu domnul Șucu prin niște relații.

M-a ascultat 40 de minute și mi-a spus foarte sincer că la ora actuală și-a făcut calculele și ar fi trebuit să investească din plecare 10 milioane de euro. Asta înseamnă 5-6 milioane datorie și 3-4 milioane peste ce dă FRF și drepturile de la TV, iar eu nu sunt dispus la ora actuală să fac acest pas. Rămân la nivelul copii și juniori și să ajut fel de fel de oameni amărâți”, a explicat Cornel Dinu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

”Procurorul” îl vede pe Dan Șucu cum se consumă extraordinar de mult la Rapid, probabil observând cum experiența sa de manager de succes nu e tocmai răsplătită îndeajuns din postura de patron la fotbal. Asta, pentru că un club de fotbal trebuie condus de oameni extrem de pricepuți, care să știe ce să facă cu banii patronului.

Cornel Dinu îl laudă pe Dan Șucu, patronul Rapidului

”La Rapid am văzut pe terminarea unor meciuri, e siderat în tribună. Probabil realizează că între managementul performant, una e managementul performant în care a realizat o afacere rentabilă, Mobexpert și ce mai face, om foarte serios și așezat și bine intenționat. Am senzația că pe lângă el nu are cei mai nimeriți oameni de conducere, nu vreau să dau nume, dar este o mare lipsă decisivă a fotbalului românesc, managementul administrativ, calitatea acestor oameni.

Concret, e bine intenționat, dar are nevoie de niște oameni pe lângă el. De exemplu, actualul președinte al lui Real Madrid, îl cunosc foarte bine, este o continuare a copilului în pantaloni scurți crescut de Santiago Bernabeu.

Acolo a existat o continuitate în acest management. Avem și noi preparatori fizici, de astea, dar administrativ diferența e imensă. Nu suntem pregătiți în majoritatea domeniilor, iar și în fotbal ca să avem oameni cu adevărat capabili”, a completat Cornel Dinu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

