Ca în fiecare etapă, nu numai la noi, sunt câteva meciuri care merită a fi comentate. Chiar dacă nivelul de joc este și în aceste dispute echilibrate clar inferior sinonimelor de interes din campionatele europene mult mai puternice decât al nostru.

Editorial Cornel Dinu. Sfat pentru suporterii lui Dinamo: consultați DEX-ul ca să vă lămuriți ce înseamnă „minune”, „motivator”, „stoican”, „mureșan”, „umilință”

Încep, totuși, contrazicându-mă! La cum a ajuns meci de meci, dați-mi voie să-mi caut satisfacții fotbalistice la echipa unde am crescut în copilărie, Chindia Târgoviștei mele natale.

…Care părea, în ultimele etape, că evoluează fără personalitate. Și „ambâț” caragielean, că doar acolo, la Târgoviște, s-a petrecut cu adevărat emblematica și în prezent „O scrisoare pierdută”.

ADVERTISEMENT

…Care părea, oarecum, ca randament, în umbra de amiezi a emblematicului și în prezent Turn de observație și apărare a celei mai renumite Curți Domnești a Valahiei.

„Târgoviștenii” antrenați de olteanul Emil Săndoi au reușit să învingă la Ovidiu echipa cu numele tradițional Farul, care, aidoma numelui, când luminează, când nu… Chiar de ziua unicului Hagi. . A cărui echipă, față de ce a fost, scoate doar fum de speranțe, fără tăciuni sclipitori de joc obișnuiți până acum vreo doi ani.

ADVERTISEMENT

După 30 de minute echilibrate, eliminarea lui Jefte Betancor a urcat talgerul prestației Chindiei. Care a controlat, apoi, prin posesie, multele minute rămase de joc. Înscriind în final prin Daniel Florea, la una dintre puținele combinații pe care le-a avut cu celălalt „vârf”, tot Daniel, dar Popa.

Ținând mult la Gică Hagi, și dincolo de sclipirile cu care ne-a luminat atâția ani pe teren, îl rog să reflecteze la un singur adevăr. În schimbul talentatului portar Mihai Aioani, pe care l-a vrut și l-a luat, a întărit clar Chindia cu câțiva fotbaliști, Paul Iacob și Marco Dulca prezenți pe teren, superiori celor pe care îi are el pe posturile respective.

ADVERTISEMENT

Editorial Cornel Dinu. Universitatea Craiova – CFR Cluj, momente palpitante și retragerea greșită a Petrescului în depoul defensivei

Sâmbătă noapte, când piereau gradele primăvăratice ale serii, presupusa luptă dintre a fost pigmentată cu multe momente palpitante.

Per total, apreciez ca superioară dinamica clujenilor în fața controversatei Universitatea Craiova, ca act de naștere, cam pe același certificat, desigur contestabil, că doar totul poate fi așa la noi acum, cu cealaltă… tot Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Priviți-i doar puțin pe cerberii Mihai Rotaru și Adrian Mititelu, tată și fiu, și zău regreți că celebrul Gopo nu și-a pus cărbunele și pe figuri, zice-se, ale fotbalului de la noi.

„Cheferiștii”, clujeni sau nu, presionând organizat mai mult decât eram obișnuiți, cam trei sferturi din timpul de joc. Și conducând cu 1-0 la pauză, după voleul singurei speranțe românești tinere pe care au afișat-o, Claudiu Petrila.

ADVERTISEMENT

Spre final, cu sau fără semnalul la vedere al lui , prea des arțăgos și pricinos în vorbe, că doar el ne obligă să-l interpretăm astfel prin felul în care se expune, conductorii săi din teren au declanșat obișnuita retragere în depoul defensivei.

…Ce nu are, parafrazând celebrul vers eminescian, cum să le apere sărăcia visteriei periculos comentate și contestate tot mai des, și nevoile de a coborî cu costurile pe pământul realității tâlhăriei de piață românești.

…Care afectează și neaoșa populație a Transilvaniei. „Țara de dincolo de păduri”, cum o descrie Suetoniu în „Viața celor 12 Cezari”, gloria Imperiului Roman ce-l cuprinde și pe râmnitorul Dioclețian și pe cuceritorul Traianus.

Editorial Cornel Dinu. Roțile „chefereului” cam scârțâie. Pe șine de program ce se pot dovedi instabile pentru un nou final de linie câștigătoare de lauri

Cam multe cele 6 minute hotărâte de cel mai bun, după se spune, arbitru român al momentului, Ovidiu Hațegan, în ale cărora ultime zeci de secunde, după o canonadă la poarta lui Pufi Bălgrădean, Gustavo a adus o egalitate ne(mai)sperată.

Concetățeanul Mario Camora era la duș, după două galbene, ultimul în minutul 84. Ceea ce a cauzat cauzei „cheferiste”. Ca și neinspirata, din nou, introducere în joc a lui Mike Cestor.

Și uite-așa, după 3 egaluri, roțile „chefereului” cam scârțîie. Pe șine de program ce se pot dovedi instabile, șubrede pentru un nou final de linie câștigătoare de lauri.

Ar fi al cincilea consecutiv. Reconfirmând că dacă te-ntinzi mai mult decât ți-e plapuma la multe capitole ce țin de echilibrul ce trebuie să existe între cât cheltuiești și ce joci, la noi, în restriștea de acum, te poți înțoli totuși, acoperitor, cu titluri.

Totuși, la final, inevitabil, după cum ne lasă de înțeles noul administrator al societății, elegantul abil în multe Cristi Blaj, trebuie să știi și pe unde să scoți cămașa… De firmă, bine-nțeles, ce n-ați înțeles?

Editorial Cornel Dinu. Semnalul de alarmă de la CFR, împiedicata FCSB și Universitatea Mititeilor resuscitată de Napoli

Și CFR a fost la un pas să tragă semnalul de alarmă dacă nu se încurca într-un meci palpitant cu cealaltă surată universitară din Bănie, aceea a Mititeilor.

A egalat „fecesebecaliuța” in extremis în fața unei distribuții conduse acum de Nicolo Napoli, rerererereadus în situația de „pericoloso sporgersi” în care se afla, și încă se află, echipa.

A egalat „fecesebecaliuța” cu mare șansă, tot în prelungiri, spre deosebire de neșansa „chefereului” de a rata victoria cu cealaltă Universitate craioveană tot în prelungiri.

Dă semne de omogenitate Craiova 1948. Și a pus destule probleme vicecampioanei, totuși, FCSB. Asistată de pe margine de „secundul” Mihai Pintilii. „Principalul”, după Gigi Becali, Toni Petrea fiind oprit la Poarta Raiului de pe Arena Națională de noul COVID.

„Catindat” firesc, la ce atestări prin xerox de antrenori „pârâți” avem de ani buni, dar răi, și în rol de „secund” la echipa națională, Pintilii, rostind inepția de rigolă a fotbalului cum că și dintr-o jumătate de ocazie trebuie să dai gol, datul cu bățu-n baltă e doar un descântec nevinovat.

De uitat repede, pentru că disputa celor două echipe a fost de urmărit fără Moș Ene pe la gene. De la mijloc în față, bercenarii, cam fiecare după capul propriu și personal. Doar talentatul, deocamdată, Octavian Popescu reușind două filtrante de apreciat.

Editorial Cornel Dinu. Norocul FCSB marca CCA/Steaua și legătura cu… Anthonny Quinn!

Și, bine-nțeles, reconfirmându-se norocul moștenit de la vechile CCA și Steaua, egalarea au reușit-o dintr-un penalty executat de Claudiu Keșeru când spectatorii se ridicau să plece. Ușor de evitat, chiar discutabil ca decizie, luată după câteva secunde de „tradus” interior de către marele arbitrul internațional cu greșeli mioritice meci de meci care poartă numele unicului Ștefan Covaci în forma sa străbună.

…Cât șarm avea Piști Baci și ce încrâncenare de supărare permanentă pe viață poartă permanent pe chip KoVacsul actual….

Și văd cu ochii minții finalul celebrului film „A 25-a oră”, după și mai celebrul roman al preotului-diplomat interbelic, romancier și poet Constantin Virgil Gheorghiu. Când țăranul bănățean Johann Moritz (interpretat de Anthonny Quinn) trece prin câteva identități pedepsite în timpul celui De Al Doilea Război Mondial aiurea, apare pe coperta unor reviste germane în uniformă SS, este judecat și considerat nevinovat, achitat la procesul de la Nürnberg.

Când a plecat din satul natal avea doi copii și pe soția Suzanna (Virna Lissi). Pe peronul întoarcerii și revederii, după zece ani de avataruri, soția mai are un țânc blond în brațe. Și uluitorul Anthony Quinn, aflând că micuțul este… Alioșa, rod al unui viol al soldaților sovietici „eliberatori”, declanșează un hohot de râs de neimaginat. Legătura dintre Rai și Iad, dintre Bine și Rău, inevitabilă în vrerea sorții ce ne este dată numindu-se… viață!

Editorial Cornel Dinu. Ultima umilință a lui Dinamo Minima, la Botoșani, nu va fi ultima. Iar trupa Croitorașului cel Viteaz a jucat la pas…

Despre nu mai știu a câta înfrângere a lui , de negăsit în datele statistice ale campionatelor europene, folosind în aproape un an, tot un record nefast, 47 de mai mult practicanți ai fotbalului, nu pot afirma decât o concluzie, incontestabilă și pentru mine.

Cred că-i chiar înfiorător ca în situația îngrozitor de grea în care se găsea echipa să se ajungă la măsuri, defilate de doar declarați atașați total interesați de soarta prinosului trecut, prin care să o transforme într-o franciză, mai mult colonie, de prestidigitatorul de doar vorbe mascate și acțiuni reprobabile grave, a lui CFR Cluj.

…Pe fondul în care superba unitate reală, corectă, necondiționată a superbei „Nova Guardia” din anii ’90 s-a dus și ea, înecată de doar câțiva dezbinatori profitori cerți ce i-au urmat în apa neagră a locurilor de retrogradare.

Ultima umilință… de fapt, mai bine zis, cea mai recentă umilință, pentru că în halul în care arată echipa nu va fi, din păcate, ultima… a fost suferită la Botoșani. O trupă de jucători deja vânduți și care s-a întrebuințat doar olecuță, cum spun moldovenii, încărcând jalnica „haită” cu 4 goluri, ca și acum un an. Ce să analizez din nimic? Nici nu merită descrisă…

Delirul declarativ al nenimeritului total și mereu neavenitului antrenor al lui , un veritabil propagandist de vorbe, vorbe, vorbe… fără fapte de joc reale, la încheierea umilinței suferite, repet, cu întrebuințarea la pas a gazdelor, mi-a reamintit raportările false de realizări epocale de pe ogoarele și din fabricile și uzinele patriei socialiste ale propagandiștilor de dureroasă și tragică amintire.

Prezentat ca „Motivatorul” (!?) de care avea nevoie Dinamo, de către fostul membru de bază al fostului Comitet Județean UTC de la Cluj, de aceeași mâhnită amintire… Înregimentat în holdingul Paszkany, ca o recompensă firească, judec eu, pentru îngăduința dovedită în claustrarea sumbră, cred că și abuzivă, a tatălui acestuia la sfârșitul anilor ’80…

După care au venit și multe fonduri din Europa, de la cei care controlează banii lumii. Și cum să nu reușești astfel într-o Românie de „peșcheș, hatâr și bacșiș”, cum e țărișoara noastră dragă?

Editorial Cornel Dinu. Discurs motivator al „Motivatorului”. „Dăcât” atât. Restul e doar carcalete… Pentru că minunile sunt doar în basme… și în DEX!

Despre joc ce pot spune? Un portar care la primul gol a greșit, la al doilea n-a mișcat, la al treilea a fost fentat, la al patrulea a plonjat… tardiv, nu mă mir că n-a prins echipa de la „centru”, o apărare depășită când au vrut adversarii, un mijloc promițător ca nume, dar atât, un atac care pedalează fals, în gol… la figurat, nu la propriu.

Dinamo a fost cândva, în tinerețea mea, dar destul și după aceea, un adevărat cocktail, savuros, fin, elegant, puternic… nu pot rata comparația asta având în vedere trecutul meu asumat de connoisseur în domeniu… și l-a făcut doctorul de nevindecat un carcalete care te duce direct la vomitorium…

Dar să avem răbdare, mai sunt hăăăt, 6 etape din sezonul regulat regular, 18 puncte, celelalte echipe chiar dacă mai câștigă, mai fac câte un egal, vor fi depunctate pentru că sunt mai bune, faceți un calcul simplu cu câte puncte avans intră Dinamo în play-out.

În care vom vedea filmul „Dansând cu câinii” în 9 serii. Pentru că, nu-i așa? „nu trebuie să ne pierdem încrederea, am jucători care oricând pot face diferența, o să fim o echipă bună în viitorul apropiat, am jucători buni, care o să demonstreze, pasăm, jucăm, avem ocazii, orice este posibil, dar noi nu vrem să picăm în Liga 2, facem tot ce ne stă în putință, suntem într-o situație grea, dar nu dezarmantă, nu este un capăt de țară când pierdem, dar nu vreau să mai oferim cadouri, nu vreau să intrăm cu o diferență foarte mare în play-out”. Am încheiat citatul „Motivator”. Și m-am liniștit. Totul va fi bine. Hai Dinamo!

P.S. Cunoașteți semnificația și etimologia substantivului „minune”? Dar „motivator”? Sau ? Sau ? Dacă nu, consultați urgent DEX-ul…